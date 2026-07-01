НАРОДОВ СЕВЕРА ИНСТИТУТ
НАРОДОВ СЕВЕРА ИНСТИТУТ - научно-педагогическое учреждение, город Санкт-Петербург.
Выделен в декабре 1929 года из Северного факультета Ленинградского восточного института (основан в 1920 году как Центральный институт живых восточных языков, с 1924 года Ленинградский институт живых восточных языков) с целью подготовки специалистов из среды коренного населения Крайнего Севера. Находился в ведении Учёного комитета при ЦИК СССР, с 1936 года - Главсевморпути, с 1939 года - Наркомпроса РСФСР (в том же году реорганизован в Педагогический институт народов Севера). Среди инициаторов создания института - В. Г. Богораз, Г. М. Василевич. С 1939 года подготовка организована по типу учительского (неполное высшее образование) и педагогических институтов.
Студенты - представители 24 национальностей Крайнего Севера (около 400 человек) - находились на полном государственном обеспечении. Научная часть (научно-исследовательская ассоциация) участвовала в создании письменности для языков северных народностей, занималась разработкой учебников, издавала «Известия» (1935-1937 годы), «Труды» (1932-1933 годы), журнал «Тайга и тундра» (1928-1933 годы). Имелась аспирантура (1-й выпуск в 1934 году). В 1942 году после эвакуации факультет народов Севера при Омском педагогическом институте, в 1945 году влился в Восточный факультет ЛГУ, здесь были открыты подготовительные курсы для учащихся, не имевших среднего образования.
В 1948 году вновь создан факультет народов Севера с отделениями русского языка, литературы и языков народов Севера, историко-этнографическим и экономико-географическим. В 1953 году факультет влился в отделение народов Крайнего Севера Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена (с 1991 года Российский государственный педагогический университет), открытое в 1948 году для подготовки преподавателей русского языка, литературы и языков народов Севера (с 1949 года введена подготовка преподавателей естественно-научных дисциплин и географии, с 1951 года - физики и математики). С 2001 года современный статус.