НАРОДОВ СЕВЕРА ИНСТИТУТ

НАРОДОВ СЕВЕРА ИНСТИТУТ - научно-педагогическое учреждение, город Санкт-Петербург.

Вы­де­лен в декабре 1929 года из Северного фа­куль­те­та Ле­нинградского восточного института (ос­но­ван в 1920 году как Центральный институт жи­вых восточных язы­ков, с 1924 года Ле­нинградский институт жи­вых восточных язы­ков) с це­лью под­го­тов­ки спе­циа­ли­стов из сре­ды ко­рен­ного на­се­ле­ния Край­не­го Се­ве­ра. На­хо­дил­ся в ве­де­нии Учё­но­го комитета при ЦИК СССР, с 1936 года - Глав­сев­мор­пу­ти, с 1939 года - Нар­ком­про­са РСФСР (в том же го­ду ре­ор­га­ни­зо­ван в Пе­да­го­гический институт на­ро­дов Се­ве­ра). Сре­ди ини­циа­то­ров со­зда­ния института - В. Г. Бо­го­раз, Г. М. Ва­си­ле­вич. С 1939 года под­го­тов­ка ор­га­ни­зо­ва­на по ти­пу учи­тель­ско­го (не­пол­ное выс­шее об­ра­зо­ва­ние) и пе­да­го­гических институтов.

Сту­ден­ты - пред­ста­ви­те­ли 24 на­цио­наль­но­стей Край­не­го Се­ве­ра (около 400 человек) - на­хо­ди­лись на пол­ном государственном обес­пе­че­нии. На­учная часть (научно-исследовательская ас­со­циа­ция) уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии пись­мен­но­сти для язы­ков северных на­род­но­стей, за­ни­ма­лась раз­ра­бот­кой учеб­ни­ков, из­да­ва­ла «Из­вес­тия» (1935-1937 годы), «Тру­ды» (1932-1933 годы), журнал «Тай­га и тун­д­ра» (1928-1933 годы). Име­лась ас­пи­ран­ту­ра (1-й вы­пуск в 1934 году). В 1942 году по­сле эва­куа­ции факультет на­ро­дов Се­ве­ра при Ом­ском пе­да­го­гическом институте, в 1945 году влил­ся в Восточный факультет ЛГУ, здесь бы­ли от­кры­ты под­го­то­вительные кур­сы для уча­щих­ся, не имев­ших сред­не­го об­ра­зо­ва­ния.

В 1948 году вновь соз­дан факультет на­ро­дов Се­ве­ра с от­де­ле­ния­ми русского язы­ка, литературы и язы­ков на­ро­дов Се­ве­ра, ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фи­че­ским и эко­но­ми­ко-гео­гра­фи­че­ским. В 1953 году факультет влил­ся в от­де­ле­ние на­ро­дов Край­не­го Се­ве­ра Ле­нинградского государственного пе­да­го­гического института имени А. И. Гер­це­на (с 1991 года Российский государственный пе­да­го­гический университет), от­кры­тое в 1948 году для под­го­тов­ки пре­по­да­ва­те­лей русского язы­ка, литературы и язы­ков на­ро­дов Се­ве­ра (с 1949 года вве­де­на под­го­тов­ка пре­по­да­ва­те­лей ес­тественно-на­учных дис­ци­п­лин и гео­гра­фии, с 1951 года - фи­зи­ки и ма­те­ма­ти­ки). С 2001 года современный ста­тус.

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