НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ - совокупность людей, проживающих на определённой территории; их демографическая и социально-историческая характеристики.
Понятие «народонаселение» нередко используется как синоним понятия «население». Термин «народонаселение» появился в отечественном научном обиходе в начале XIX века (впервые встречается в заглавии статьи И. Ф. Германа, опубликованной в 1806 году в «Статистическом журнале») и соответствовал утвердившемуся в западноевропейской литературе понятию «population». Термин «народонаселение» соединил традиционное для России понятие народ и использовавшийся на Западе термин «население». Наличие одновременно терминов «народонаселение» и «население» присуще только русскоязычной научной литературе.
Как общесоциологическая категория народонаселение характеризуется общественно-исторической определённостью (социально-экономический аспект), воспроизводством (демографический аспект), проживанием на определённой территории (пространственно-географический аспект). Народонаселение в социально-экономическом смысле выступает на каждом этапе общественного развития как конкретно-историческая совокупность людей (например, как народонаселение Древнего мира, народонаселение средних веков, народонаселение эпохи становления капитализма, народонаселение постиндустриального общества). В демографическом смысле народонаселение характеризуется непрерывным возобновлением своей численности и изменением структуры через такие процессы, как рождаемость и смертность (а для многих регионов и стран - также через миграцию). Пространственно-географическая характеристика народонаселение выражает то обстоятельство, что его социально-экономическое и демографическое воспроизводство осуществляется на определённой территории, т. е. выступает как народонаселение региона, народонаселение страны, народонаселение группы стран, народонаселение мира в целом (Земли).
Развитие народонаселения представляет собой воспроизводство самого населения, его средств к жизни, социальных отношений, а в современном мире включает и улучшение окружающей природной среды как приоритетного фактора устойчивого развития человечества.
Качество народонаселения - совокупность свойств народонаселения, характеризующих его воспроизводство во всей системе социальных и природных отношений. Оно неотделимо от воспроизводства народонаселения и отражает его способность адаптироваться к исторически меняющимся социальным, экономическим и природным условиям и вместе с тем приспосабливать их к своим потребностям. Каждая количественная и качественная характеристика народонаселения может быть описана различными показателями, в т. ч.: численность населения, её динамика, компоненты (естественный и миграционный прирост или убыль) и плотность; интенсивность демографических процессов (коэффициенты рождаемости, смертности, заболеваемости, брачности, разводимости и миграции); структуры населения (половозрастная, брачно-семейная, по уровню образования, профессионально-квалификационная); система показателей уровня жизни.
Исследование проблем народонаселения приобрело систематический научный характер с наступлением Нового времени. Первоначальные, разрозненные представления об отдельных сторонах явления народонаселения формировались и в период античности и Средневековья (учёт населения, законодательные акты, регулирующие отдельные стороны его воспроизводства, и т. д.). С выделением народонаселения как особого объекта обществознания и предмета исследований в рамках отдельных наук пришло осознание народонаселения как единой сложной системы.