НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ - со­во­куп­ность лю­дей, про­жи­ваю­щих на оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии; их де­мо­гра­фическая и со­ци­аль­но-ис­то­рическая ха­рак­те­ри­сти­ки.

По­ня­тие «народонаселение» не­ред­ко ис­поль­зу­ет­ся как си­но­ним по­ня­тия « на­се­ле­ние ». Тер­мин «народонаселение» по­явил­ся в отечественном на­учном оби­хо­де в начале XIX века (впер­вые встре­ча­ет­ся в за­гла­вии ста­тьи И. Ф. Гер­ма­на, опуб­ли­ко­ван­ной в 1806 году в «Ста­ти­сти­че­ском жур­на­ле») и со­от­вет­ст­во­вал ут­вер­див­ше­му­ся в западноев­ропейской литературе по­ня­тию «po­pulation». Тер­мин «народонаселение» со­еди­нил тра­ди­ци­он­ное для Рос­сии по­ня­тие на­род и ис­поль­зо­вав­ший­ся на За­па­де тер­мин «на­се­ле­ние». На­ли­чие од­но­вре­мен­но тер­ми­нов «народонаселение» и «на­се­ление» при­су­ще толь­ко рус­скоя­зыч­ной на­учной литературе.

Как об­ще­со­цио­ло­гическая ка­те­го­рия народонаселение ха­рак­те­ри­зу­ет­ся об­ще­ст­вен­но-ис­то­рической оп­ре­де­лён­но­стью (со­ци­аль­но-эко­но­мический ас­пект), вос­про­из­вод­ст­вом (де­мо­гра­фический ас­пект), про­жи­ва­ни­ем на оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии (про­стран­ст­вен­но-гео­гра­фический ас­пект). Народонаселение в со­ци­аль­но-эко­но­мическом смыс­ле вы­сту­па­ет на ка­ж­дом эта­пе об­щественного раз­ви­тия как кон­крет­но-ис­то­рическая со­во­куп­ность лю­дей (например, как народонаселение Древ­не­го ми­ра , народонаселение сред­них ве­ков, народонаселение эпо­хи ста­нов­ле­ния ка­пи­та­лиз­ма, народонаселение по­стин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва ). В де­мо­гра­фическом смыс­ле народонаселение ха­рак­те­ри­зу­ет­ся не­пре­рыв­ным во­зоб­нов­ле­ни­ем сво­ей чис­лен­но­сти и из­ме­не­ни­ем струк­ту­ры че­рез та­кие про­цес­сы, как ро­ж­дае­мость и смерт­ность (а для многих ре­гио­нов и стран - так­же че­рез ми­гра­цию). Про­стран­ст­вен­но-гео­гра­фическая ха­рак­те­ри­сти­ка народонаселение вы­ра­жа­ет то об­стоя­тель­ст­во, что его со­ци­аль­но-эко­но­мическое и де­мо­гра­фическое вос­про­из­вод­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии, т. е. вы­сту­па­ет как народонаселение ре­гио­на, народонаселение стра­ны, народонаселение груп­пы стран, народонаселение ми­ра в це­лом (Зем­ли).

Раз­ви­тие народонаселения пред­став­ля­ет со­бой вос­про­из­вод­ст­во са­мо­го на­се­ле­ния, его средств к жиз­ни, со­ци­аль­ных от­но­ше­ний, а в современном ми­ре вклю­ча­ет и улуч­ше­ние ок­ру­жаю­щей при­род­ной сре­ды как при­ори­тет­но­го фак­то­ра ус­той­чи­во­го раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва.

Ка­че­ст­во народонаселения - со­во­куп­ность свойств народонаселения, ха­рак­те­ри­зую­щих его вос­про­из­вод­ст­во во всей сис­те­ме со­ци­аль­ных и при­род­ных от­но­ше­ний. Оно не­от­де­ли­мо от вос­про­из­вод­ст­ва народонаселения и от­ра­жа­ет его спо­соб­ность адап­ти­ро­вать­ся к ис­то­ри­че­ски ме­няю­щим­ся со­ци­аль­ным, эко­но­мическим и при­род­ным ус­ло­ви­ям и вме­сте с тем при­спо­саб­ли­вать их к сво­им по­треб­но­стям. Ка­ж­дая ко­ли­че­ст­вен­ная и ка­че­ст­вен­ная ха­рак­те­ри­сти­ка народонаселения мо­жет быть опи­са­на различными по­ка­за­те­ля­ми, в т. ч.: чис­лен­ность на­се­ле­ния, её ди­на­ми­ка, ком­по­нен­ты (ес­те­ст­вен­ный и ми­гра­ци­он­ный при­рост или убыль) и плот­ность; ин­тен­сив­ность де­мо­гра­фических про­цес­сов (ко­эф­фи­ци­ен­ты ро­ж­дае­мо­сти, смерт­но­сти, за­бо­ле­вае­мо­сти, брач­но­сти, раз­во­ди­мо­сти и ми­гра­ции); струк­ту­ры на­се­ле­ния (по­ло­воз­ра­ст­ная, брач­но-се­мей­ная, по уров­ню об­ра­зо­ва­ния, про­фес­сио­наль­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ная); сис­те­ма по­ка­за­те­лей уров­ня жиз­ни.

Ис­сле­до­ва­ние про­блем народонаселения при­об­ре­ло сис­те­ма­тический на­учный ха­рак­тер с на­сту­п­ле­ни­ем Но­во­го вре­ме­ни. Пер­во­на­чаль­ные, раз­роз­нен­ные пред­став­ле­ния об отдельных сто­ро­нах яв­ле­ния народонаселения фор­ми­ро­ва­лись и в пе­ри­од ан­тич­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья (учёт на­се­ле­ния, за­ко­но­дательные ак­ты, ре­гу­ли­рую­щие отдельные сто­ро­ны его вос­про­из­вод­ст­ва, и т. д.). С вы­де­ле­ни­ем народонаселения как осо­бо­го объ­ек­та об­ще­ст­воз­на­ния и пред­ме­та ис­сле­до­ва­ний в рам­ках отдельных на­ук при­шло осоз­на­ние народонаселения как еди­ной слож­ной сис­те­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)