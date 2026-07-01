НАРОДНЫЙ СТИХ

НАРОДНЫЙ СТИХ - рус­ский, сти­хо­твор­ные фор­мы, упот­ре­би­тель­ные в уст­ной народной по­эзии.

Раз­ли­ча­ют 3 ос­нов­ных ти­па. Го­вор­ной стих - упот­ре­би­те­лен в по­сло­ви­цах , по­го­вор­ках, за­гад­ках, при­ба­ут­ках, при­сказ­ках и т. п.; это текст, чёт­ко рас­чле­нён­ный на за­риф­мо­ван­ные ре­че­вые от­рез­ки, обыч­но со смеж­ны­ми риф­ма­ми, без вся­кой внутренней рит­мической ор­га­ни­за­ции («Лож­кой кор­мит, а стеб­лем глаз ко­лет», «До­се­ле­ва Ма­кар ого­ро­ды ко­пал, а ны­не Ма­кар в вое­во­ды по­пал»).

Ре­чи­та­тив­ный стих - упот­ре­би­те­лен в бы­ли­нах, ис­то­рических пес­нях, бал­ла­дах, ду­хов­ных сти­хах, при­чи­та­ни­ях; он не­риф­мо­ван­ный, с окон­ча­ния­ми жен­ски­ми или ча­ще дак­ти­ли­че­ски­ми (смотрите Клау­зу­ла ). Наи­бо­лее час­тый вид - 3-икт­ный, раз­вив­ший­ся из об­ще­славянского 10-слож­но­го сти­ха; про­ме­жут­ки ме­ж­ду силь­ны­ми мес­та­ми (ик­та­ми) здесь ко­леб­лют­ся от 1 до 3 сло­гов, так что стро­ки это­го раз­ме­ра мо­гут зву­чать и как хо­реи («Как во слав­ном бы­ло го­ро­де во Кие­ве»), и как ана­пе­сты («Как во слав­ном во го­ро­де Кие­ве»), и как так­то­ви­ки («Как во слав­ном во го­ро­де во Кие­ве»), и как доль­ни­ки («Как во слав­ном го­ро­де Кие­ве»). У раз­ных ска­зи­те­лей этот раз­мер об­ла­да­ет различной сте­пе­нью стро­го­сти и раз­но­об­ра­зия. Ре­же упот­реб­ля­ют­ся раз­ме­ры 2-икт­ный (например, в бы­ли­не о Щел­ка­не) и 4-икт­ный (в не­ко­то­рых ис­то­рических пес­нях).

Пе­сен­ный стих - упот­ре­би­те­лен в ли­рических пес­нях; ритм его тес­но свя­зан с на­пе­вом и ко­леб­лет­ся ме­ж­ду срав­ни­тель­но стро­гим строе­ни­ем (4- и 6-стоп­ный хо­рей) и очень слож­ны­ми ва­риа­ция­ми (за­ви­ся­щи­ми от на­пе­ва), за­ко­ны ко­то­рых до сих пор не впол­не ис­сле­до­ва­ны. Не­сколь­ко бо­лее прост стих час­ту­шеч­ных (смотрите Час­туш­ка) и пля­со­вых пе­сен, име­ю­щий вид доль­ни­ка на хо­ре­ической ос­но­ве.

В литературном сти­хе го­вор­ной тип народного стиха лёг в ос­но­ву до­сил­ла­бического сти­хо­сло­же­ния XVII века; ре­чи­та­тив­ный стих вос­про­из­во­дил­ся в «Пес­нях за­пад­ных сла­вян» А. С. Пуш­ки­на , «Пес­не про ца­ря Ива­на Ва­силь­е­ви­ча...» М. Ю. Лер­мон­то­ва ; ими­та­ции пе­сен­но­го ти­па (час­ту­шеч­ных раз­ме­ров) встре­ча­ют­ся в современной по­эзии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)