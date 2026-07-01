НАРОДНЫЙ СТИХ
НАРОДНЫЙ СТИХ - русский, стихотворные формы, употребительные в устной народной поэзии.
Различают 3 основных типа. Говорной стих - употребителен в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках, присказках и т. п.; это текст, чётко расчленённый на зарифмованные речевые отрезки, обычно со смежными рифмами, без всякой внутренней ритмической организации («Ложкой кормит, а стеблем глаз колет», «Доселева Макар огороды копал, а ныне Макар в воеводы попал»).
Речитативный стих - употребителен в былинах, исторических песнях, балладах, духовных стихах, причитаниях; он нерифмованный, с окончаниями женскими или чаще дактилическими (смотрите Клаузула). Наиболее частый вид - 3-иктный, развившийся из общеславянского 10-сложного стиха; промежутки между сильными местами (иктами) здесь колеблются от 1 до 3 слогов, так что строки этого размера могут звучать и как хореи («Как во славном было городе во Киеве»), и как анапесты («Как во славном во городе Киеве»), и как тактовики («Как во славном во городе во Киеве»), и как дольники («Как во славном городе Киеве»). У разных сказителей этот размер обладает различной степенью строгости и разнообразия. Реже употребляются размеры 2-иктный (например, в былине о Щелкане) и 4-иктный (в некоторых исторических песнях).
Песенный стих - употребителен в лирических песнях; ритм его тесно связан с напевом и колеблется между сравнительно строгим строением (4- и 6-стопный хорей) и очень сложными вариациями (зависящими от напева), законы которых до сих пор не вполне исследованы. Несколько более прост стих частушечных (смотрите Частушка) и плясовых песен, имеющий вид дольника на хореической основе.
В литературном стихе говорной тип народного стиха лёг в основу досиллабического стихосложения XVII века; речитативный стих воспроизводился в «Песнях западных славян» А. С. Пушкина, «Песне про царя Ивана Васильевича...» М. Ю. Лермонтова; имитации песенного типа (частушечных размеров) встречаются в современной поэзии.