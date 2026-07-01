НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОЕННО- МОРСКОГО ФЛОТА СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОЕННО- МОРСКОГО ФЛОТА СССР - центральный орган военно-морского управления.
Образован постановлением ЦИК и СНК СССР от 30.12.1937 года на базе Управления Морских сил РККА Наркомата обороны СССР. Положение о Наркомате ВМФ СССР утверждено ЦИК и СНК СССР 15.01.1938 года. На Наркомат ВМФ СССР возлагались: разработка планов строительства, вооружения и комплектования ВМФ, развитие средств боевой техники, вооружения и берегового строительства, контроль за выполнением заказов для ВМФ; руководство оперативным применением ВМФ, его оперативной, боевой, политической и мобилизационной подготовкой и организацией ПВО, подготовка кадров для флота и др.
Возглавлялся народным комиссаром ВМФ СССР. При наркоме ВМФ с 08.04.1938 года функционировал совещательный орган - Главный военный совет ВМФ. Наркому ВМФ (кроме центральных управлений) подчинялись Военные советы флотов, командующие и военные комиссары флотилий, военно-морские учебные и научно- исследовательские учреждения. Первоначально в состав центральных органов Наркомата ВМФ СССР входили Главный морской штаб и управления: политическое (с июня 1940 года Главное управление политической пропаганды ВМФ, с июля 1941 года Главное политическое управление ВМФ), морской авиации (с 25.02.1941 года Управление ВВС ВМФ), кораблестроения, вооружения и снабжения боеприпасами, техническое, гидрографическое, снабжения, инженерных, строительных, военно-морских учебных заведений, командное; отделы: разведывательный, связи, санитарный и финансовый; военно-морской инспекция, группа контроля и инспектирования, общее отделение. В 1939-1940 годах созданы: Главное управление портов (с 25.05.1942 года Главное управление тыла ВМФ) и др. новые управления (боевой подготовки, разведывательное, минно-торпедное, артиллерийское, химическое, ПВО, подводного плавания, связи, квартирно-эксплуатационное, санитарное, делами) и отделы, научно-технический комитет, секретариат наркома ВМФ, постоянная приёмная комиссия кораблей, военно-морское издательство.
В ходе Великой Отечественной войны Наркомат ВМФ СССР осуществлял руководство строительством и боевыми действиями сил ВМФ. С 31.03.1944 года, после вывода флотов из оперативного подчинения командующих войсками приморских фронтов, нарком ВМФ стал осуществлять функции главнокомандующего ВМФ и отвечал в Ставке Верховного Главнокомандования за организацию оперативно-стратегического взаимодействия между фронтами и флотами. В период войны продолжалось совершенствование структуры Наркомата ВМФ СССР. 22.06.1941 года создано Аварийно-спасательное управление ВМФ, 16.07.1943 года - Управление радиолокации и др. центральные органы. Наркомат ВМФ СССР 25.02.1946 года упразднён в связи с образованием союзно-республиканского Народного комиссариата Вооруженных Сил СССР.
Наркомы ВМФ СССР: армейский комиссар 1 ранга П. А. Смирнов (декабрь 1937 года - июнь 1938 года), флагман флота 2 ранга П. И. Смирнов-Светловский (июнь - ноябрь 1938 года, врид), командарм 1 ранга М. П. Фриновский (сентябрь 1938 года - апрель 1939 года), флагман флота 2 ранга, с 04.06.1940 года адмирал, с 31.05.1944 года Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов (апрель 1939 года - февраль 1946 года).