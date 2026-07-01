НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОЕННО- МОРСКОГО ФЛОТА СССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОЕННО- МОРСКОГО ФЛОТА СССР - центральный орган военно-морского управления.

Об­ра­зо­ван по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК и СНК СССР от 30.12.1937 года на ба­зе Управ­ле­ния Морских сил РККА Нар­ко­ма­та обо­ро­ны СССР . По­ло­же­ние о Нар­ко­ма­те ВМФ СССР ут­вер­жде­но ЦИК и СНК СССР 15.01.1938 года. На Нар­ко­мат ВМФ СССР воз­ла­га­лись: раз­ра­бот­ка пла­нов строи­тель­ст­ва, воо­ру­же­ния и ком­плек­то­ва­ния ВМФ, раз­ви­тие средств бое­вой тех­ни­ки, воо­ру­же­ния и бе­ре­го­во­го строи­тель­ст­ва, кон­троль за вы­пол­не­ни­ем за­ка­зов для ВМФ; ру­ко­во­дство опе­ра­тив­ным при­ме­не­ни­ем ВМФ, его опе­ра­тив­ной, бое­вой, по­ли­тической и мо­би­ли­зационной под­го­тов­кой и ор­га­ни­за­ци­ей ПВО, под­го­тов­ка кад­ров для фло­та и др.

Воз­глав­лял­ся народным ко­мис­са­ром ВМФ СССР. При нар­ко­ме ВМФ с 08.04.1938 года функ­цио­ни­ро­вал со­ве­щательный ор­ган - Главный во­енный со­вет ВМФ. Нар­ко­му ВМФ (кро­ме центральных управ­ле­ний) под­чи­ня­лись Во­енные со­ве­ты фло­тов, ко­ман­дую­щие и во­енные ко­мис­са­ры фло­ти­лий, во­енно-морские учеб­ные и на­уч­но- ис­сле­до­ва­тель­ские уч­ре­ж­де­ния. Пер­во­на­чаль­но в со­став центральных ор­га­нов Нар­ко­ма­та ВМФ СССР вхо­ди­ли Главный морской штаб и управ­ле­ния: по­ли­ти­че­ское (с ию­ня 1940 года Главное управ­ле­ние по­ли­тической про­па­ган­ды ВМФ, с ию­ля 1941 года Главное по­ли­тическое управ­ле­ние ВМФ), морской авиа­ции (с 25.02.1941 года Управ­ле­ние ВВС ВМФ), ко­раб­ле­строе­ния, воо­ру­же­ния и снаб­же­ния бо­е­при­па­са­ми, тех­ническое, гид­ро­гра­фи­че­ское, снаб­же­ния, инженерных, стро­ительных, во­енно-морских учеб­ных за­ве­де­ний, ко­манд­ное; от­де­лы: раз­ве­ды­ва­тель­ный, свя­зи, са­ни­тар­ный и фи­нан­со­вый; во­енно-морской ин­спек­ция, груп­па кон­тро­ля и ин­спек­ти­ро­ва­ния, об­щее от­де­ле­ние. В 1939-1940 годах соз­да­ны: Главное управ­ле­ние пор­тов (с 25.05.1942 года Главное управ­ле­ние ты­ла ВМФ) и др. но­вые управ­ле­ния (бое­вой под­го­тов­ки, раз­ве­ды­ва­тель­ное, мин­но-тор­пед­ное, артиллерийское, хи­мическое, ПВО, под­вод­но­го пла­ва­ния, свя­зи, квар­тир­но-экс­плуа­тационное, са­ни­тар­ное, де­ла­ми) и от­де­лы, на­уч­но-тех­нический комитет, сек­ре­та­ри­ат нар­ко­ма ВМФ, по­сто­ян­ная при­ём­ная ко­мис­сия ко­раб­лей, во­енно-морское из­да­тель­ст­во.

В хо­де Великой Отечественной вой­ны Нар­ко­мат ВМФ СССР осу­ще­ст­в­лял ру­ко­во­дство строи­тель­ст­вом и бое­вы­ми дей­ст­вия­ми сил ВМФ. С 31.03.1944 года, по­сле вы­во­да фло­тов из опе­ра­тив­но­го под­чи­не­ния ко­ман­дую­щих вой­ска­ми при­мор­ских фрон­тов, нар­ком ВМФ стал осу­ще­ст­в­лять функ­ции глав­но­ко­ман­дую­ще­го ВМФ и от­ве­чал в Став­ке Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния за ор­га­ни­за­цию опе­ра­тив­но-стра­те­гического взаи­мо­дей­ст­вия ме­ж­ду фрон­та­ми и фло­та­ми. В пе­ри­од вой­ны про­дол­жа­лось со­вер­шен­ст­во­ва­ние струк­ту­ры Нар­ко­ма­та ВМФ СССР. 22.06.1941 года со­зда­но Ава­рий­но-спа­са­тель­ное управ­ле­ние ВМФ, 16.07.1943 года - Управ­ле­ние ра­дио­ло­ка­ции и др. центральные ор­га­ны. Нар­ко­мат ВМФ СССР 25.02.1946 года уп­разд­нён в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ско­го Народного ко­мис­са­риа­та Воо­руженных Сил СССР.

Нар­ко­мы ВМФ СССР: ар­мей­ский ко­мис­сар 1 ран­га П. А. Смир­нов (декабрь 1937 года - июнь 1938 года), флаг­ман фло­та 2 ран­га П. И. Смир­нов-Свет­лов­ский (июнь - но­ябрь 1938 года, врид), ко­ман­дарм 1 ран­га М. П. Фри­нов­ский (сентябрь 1938 года - апрель 1939 года), флаг­ман фло­та 2 ран­га, с 04.06.1940 года адмирал, с 31.05.1944 года Адмирал Фло­та Советского Сою­за Н. Г. Куз­не­цов (апрель 1939 года - февраль 1946 года).

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