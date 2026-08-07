НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - центральный ор­ган внут­рен­них дел в Советской Рес­пуб­ли­ке, за­тем в РСФСР и СССР в 1917-1946 годах, осу­ще­ст­в­ляв­ший ох­ра­ну об­щественного по­ряд­ка, со­циа­ли­стической соб­ст­вен­но­сти, по­гра­нич­ную ох­ра­ну, за­пись ак­тов гражданского со­стоя­ния и др.

Об­ра­зо­ван на ос­но­ва­нии дек­ре­та 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов от 26.10(08.11). 1917 года. Главными за­да­ча­ми НКВД бы­ли ру­ко­водство советским строи­тель­ст­вом на мес­тах и обес­пе­че­ние об­щественного по­ряд­ка и безо­пас­но­сти гра­ж­дан, а так­же раз­ра­бот­ка до­ку­мен­тов по во­про­сам советского строи­тель­ст­ва, ус­та­нов­ле­ние по­ряд­ка ра­бо­ты и ти­по­вой струк­ту­ры ме­ст­ных Со­ве­тов и их ор­га­нов, сбор и об­ра­бот­ка ста­ти­стических дан­ных об их дея­тель­но­сти. В со­ста­ве нар­ко­ма­та в августе 1918 года об­ра­зо­ва­но Управ­ле­ние ми­ли­ции (с ок­тяб­ря - Главное управ­ле­ние ми­ли­ции). Вес­ной 1919 года (по­сле соз­да­ния ла­ге­рей при­ну­ди­тель­ных ра­бот) в ап­па­ра­те НКВД уч­ре­ж­де­но Центральное управ­ле­ние ла­ге­рей при­ну­дительных ра­бот, а с ию­ля 1920 года об­ра­зо­ван Центральный по­жар­ный от­дел. В 1919 году в под­чи­не­ние НКВД пе­ре­да­ны Вой­ска внут­рен­ней ох­ра­ны Рес­пуб­ли­ки. Ор­га­ни­зационное ста­нов­ле­ние сис­те­мы ор­га­нов внутренних дел РСФСР за­вер­ши­лось с при­ня­ти­ем в мае 1922 года По­ло­же­ния о НКВД РСФСР, юри­ди­че­ски за­кре­пив­ше­го струк­ту­ру нар­ко­ма­та и в це­лом ор­га­нов внутренних дел.

Центральный ап­па­рат НКВД вклю­чал: Ор­га­ни­за­ци­он­но-административное управ­ле­ние, Главное управ­ле­ние ми­ли­ции, Главное управ­ле­ние при­ну­дительных ра­бот (с октября 1922 года Главное управ­ле­ние мес­та­ми за­клю­че­ния), Центральное управ­ле­ние по эва­куа­ции на­се­ле­ния (уп­разд­не­но в концу 1922 года), Главное управ­ле­ние ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва, Управ­ле­ние де­ла­ми. В феврале 1922 года - но­ябре 1923 года при НКВД дей­ст­во­ва­ло Го­су­дар­ст­вен­ное по­ли­ти­че­ское управ­ле­ние (ГПУ) , за­ме­нив­шее уп­разд­нён­ную ВЧК, ко­то­рое в но­ябре 1923 года бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Объ­е­ди­нён­ное го­су­дар­ст­вен­ное по­ли­ти­че­ское управ­ле­ние (ОГПУ) при СНК СССР. С сентября 1923 года за счёт ме­ст­но­го бюд­же­та ста­ли со­дер­жать­ся ми­ли­ция и уго­лов­ный ро­зыск, а в ап­па­ра­те НКВД вме­сто Главного управ­ления ми­ли­ции бы­ло соз­да­но Центральное административное управ­ле­ние (рас­фор­ми­ро­ва­но в конце 1927 года).

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК РСФСР от 30.12.1930 года НКВД уп­разд­нён, а его функ­ции пе­ре­да­ны не­по­сред­ст­вен­но СНК РСФСР, Народному ко­мис­са­риа­ту юс­ти­ции РСФСР и др. ор­га­нам. В 1930-1934 годах в СССР и со­юз­ных рес­пуб­ли­ках НКВД от­сут­ст­во­ва­ли. По­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 10.07.1934 года об­ра­зо­ван НКВД СССР как со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ское ве­дом­ст­во. Од­но­именные нар­ко­ма­ты бы­ли соз­да­ны и в со­юз­ных рес­пуб­ли­ках, кро­ме РСФСР, где был вве­дён ин­сти­тут упол­но­мо­чен­но­го НКВД СССР. На нар­ко­мат воз­ла­га­лись: обес­пе­че­ние ре­во­люционного по­ряд­ка и государственной безо­пас­но­сти , ох­ра­на об­щественной (со­циа­ли­стической) соб­ст­вен­но­сти, за­пись ак­тов гражданского со­стоя­ния, по­гра­нич­ная ох­ра­на. В НКВД СССР во­шло ОГПУ, пре­об­ра­зо­ван­ное в Глав­ное управ­ле­ние го­су­дар­ст­вен­ной безо­пас­но­сти (ГУГБ); об­ра­зо­ва­ны Главное управ­ле­ние ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ми­ли­ции, Главное управ­ле­ние по­гра­нич­ной и внутренней ох­ра­ны, Главное управ­ле­ние ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей и тру­до­вых по­се­ле­ний (смотрите ГУЛАГ), Главное управ­ле­ние по­жар­ной ох­ра­ны и др. служ­бы.

Ве­ду­щее ме­сто в струк­ту­ре НКВД СССР при­над­ле­жа­ло ГУГБ, на­чаль­ник ГУГБ яв­лял­ся од­но­вре­мен­но 1-м заместителем нар­ко­ма. В но­ябре 1934 года при НКВД СССР бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но Осо­бое со­ве­ща­ние (смотрите Осо­бое со­ве­ща­ние при ОГПУ- НКВД СССР), ко­то­рое мог­ло при­ни­мать ме­ры, свя­зан­ные с ли­ше­ни­ем сво­бо­ды, ссыл­кой и вы­сыл­кой гра­ж­дан. В пред­во­ен­ные го­ды НКВД СССР пре­вра­тил­ся в ор­ган, осу­ще­ст­в­ляв­ший ши­ро­кий круг хо­зяй­ст­вен­но-про­из­водственных функ­ций. С этой це­лью бы­ла рас­ши­ре­на сис­те­ма ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей (ИТЛ) , в ко­то­рых ис­поль­зо­вал­ся труд за­клю­чён­ных. В 1937-1941 годах НКВД СССР соз­дал ла­ге­ря специального, обо­рон­но­го, про­мыш­лен­но­го, железнодорожного и шос­сей­но­го строи­тель­ст­ва, по со­ору­же­нию аэ­ро­дро­мов и экс­плуа­та­ции пред­при­ятий гор­но-ме­тал­лур­гической, то­п­лив­ной, хи­мической, цел­лю­лоз­но- бу­маж­ной промышленности, а так­же ле­со­заго­то­вительные ла­ге­ря.

Для ру­ко­во­дства ими в со­ста­ве НКВД СССР бы­ли об­ра­зо­ва­ны главные управ­ле­ния: гид­ро­тех­нических со­оруже­ний; ла­ге­рей промышленного строи­тель­ст­ва; гор­но- ме­тал­лур­гической промышленности, лес­ной промышленности, специальных цвет­ных ме­тал­лов; ла­герей железнодорожного строи­тель­ст­ва. К началу 1941 года в НКВД СССР су­ще­ст­во­ва­ли так­же Главное эко­но­мическое управ­ле­ние, Главное управ­ле­ние шос­сей­ных до­рог, Главное транс­порт­ное управ­ле­ние, Главное управ­ле­ние по ох­ра­не железнодорожных со­ору­же­ний, Главное тю­рем­ное управ­ле­ние, Управ­ле­ние по де­лам во­ен­но­плен­ных и ин­тер­ни­ро­ван­ных, Главное ар­хив­ное управ­ле­ние. В феврале 1941 года из НКВД СССР вы­де­ле­ны ор­га­ны государственной безо­пас­но­сти и об­ра­зо­ван Народный ко­мис­са­ри­ат государственной безо­пас­но­сти (НКГБ) СССР.

С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны на НКВД СССР бы­ла воз­ло­же­на за­да­ча борь­бы с во­енным и тру­до­вым де­зер­тир­ст­вом, ма­ро­дёр­ст­вом, па­ни­кё­ра­ми, рас­про­стра­ни­те­ля­ми про­во­кац. слу­хов, а многие со­труд­ни­ки внутренних дел вли­лись в ря­ды дей­ст­вую­щей ар­мии, уча­ст­во­ва­ли в раз­вёр­ты­ва­нии пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния. В со­ста­ве Главного управ­ле­ния ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ми­ли­ции был соз­дан Центральный спра­воч­ный ад­рес­ный стол для ро­зы­ска де­тей, про­пав­ших при эва­куа­ции и др. об­стоя­тель­ст­вах. В ию­ле 1941 года НКВД и НКГБ СССР объ­е­ди­не­ны в НКВД СССР, кро­ме то­го, в со­ста­ве НКВД СССР об­ра­зо­ва­но Главное управ­ле­ние войск по ох­ра­не ты­ла дей­ст­вую­щей ар­мии, ко­то­рое ру­ко­во­ди­ло дея­тель­но­стью час­тей и со­еди­не­ний по­гра­нич­ных и внутренних войск по ли­к­ви­да­ции вра­же­ских де­сан­тов, шпио­нов и ди­вер­сан­тов в ты­лу дей­ст­вую­щей ар­мии (смотрите так­же Ис­тре­би­тель­ные ба­таль­о­ны). В апреле 1943 года из НКВД СССР вы­де­ли­ли НКГБ СССР, Главное управ­ле­ние контр­раз­вед­ки («Смерш») Народного ко­мис­са­риа­та обо­ро­ны СССР и Управ­ле­ние контр­развед­ки («Смерш») Народного ко­мис­са­риа­та ВМФ СССР. В мар­те 1946 года НКВД СССР пре­об­ра­зо­ван в Ми­ни­стер­ст­во внут­рен­них дел СССР.

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