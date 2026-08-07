НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - центральный орган внутренних дел в Советской Республике, затем в РСФСР и СССР в 1917-1946 годах, осуществлявший охрану общественного порядка, социалистической собственности, пограничную охрану, запись актов гражданского состояния и др.
Образован на основании декрета 2-го Всероссийского съезда Советов от 26.10(08.11). 1917 года. Главными задачами НКВД были руководство советским строительством на местах и обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также разработка документов по вопросам советского строительства, установление порядка работы и типовой структуры местных Советов и их органов, сбор и обработка статистических данных об их деятельности. В составе наркомата в августе 1918 года образовано Управление милиции (с октября - Главное управление милиции). Весной 1919 года (после создания лагерей принудительных работ) в аппарате НКВД учреждено Центральное управление лагерей принудительных работ, а с июля 1920 года образован Центральный пожарный отдел. В 1919 году в подчинение НКВД переданы Войска внутренней охраны Республики. Организационное становление системы органов внутренних дел РСФСР завершилось с принятием в мае 1922 года Положения о НКВД РСФСР, юридически закрепившего структуру наркомата и в целом органов внутренних дел.
Центральный аппарат НКВД включал: Организационно-административное управление, Главное управление милиции, Главное управление принудительных работ (с октября 1922 года Главное управление местами заключения), Центральное управление по эвакуации населения (упразднено в концу 1922 года), Главное управление коммунального хозяйства, Управление делами. В феврале 1922 года - ноябре 1923 года при НКВД действовало Государственное политическое управление (ГПУ), заменившее упразднённую ВЧК, которое в ноябре 1923 года было преобразовано в Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. С сентября 1923 года за счёт местного бюджета стали содержаться милиция и уголовный розыск, а в аппарате НКВД вместо Главного управления милиции было создано Центральное административное управление (расформировано в конце 1927 года).
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30.12.1930 года НКВД упразднён, а его функции переданы непосредственно СНК РСФСР, Народному комиссариату юстиции РСФСР и др. органам. В 1930-1934 годах в СССР и союзных республиках НКВД отсутствовали. Постановлением ЦИК СССР от 10.07.1934 года образован НКВД СССР как союзно-республиканское ведомство. Одноименные наркоматы были созданы и в союзных республиках, кроме РСФСР, где был введён институт уполномоченного НКВД СССР. На наркомат возлагались: обеспечение революционного порядка и государственной безопасности, охрана общественной (социалистической) собственности, запись актов гражданского состояния, пограничная охрана. В НКВД СССР вошло ОГПУ, преобразованное в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ); образованы Главное управление рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной и внутренней охраны, Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (смотрите ГУЛАГ), Главное управление пожарной охраны и др. службы.
Ведущее место в структуре НКВД СССР принадлежало ГУГБ, начальник ГУГБ являлся одновременно 1-м заместителем наркома. В ноябре 1934 года при НКВД СССР было организовано Особое совещание (смотрите Особое совещание при ОГПУ- НКВД СССР), которое могло принимать меры, связанные с лишением свободы, ссылкой и высылкой граждан. В предвоенные годы НКВД СССР превратился в орган, осуществлявший широкий круг хозяйственно-производственных функций. С этой целью была расширена система исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), в которых использовался труд заключённых. В 1937-1941 годах НКВД СССР создал лагеря специального, оборонного, промышленного, железнодорожного и шоссейного строительства, по сооружению аэродромов и эксплуатации предприятий горно-металлургической, топливной, химической, целлюлозно- бумажной промышленности, а также лесозаготовительные лагеря.
Для руководства ими в составе НКВД СССР были образованы главные управления: гидротехнических сооружений; лагерей промышленного строительства; горно- металлургической промышленности, лесной промышленности, специальных цветных металлов; лагерей железнодорожного строительства. К началу 1941 года в НКВД СССР существовали также Главное экономическое управление, Главное управление шоссейных дорог, Главное транспортное управление, Главное управление по охране железнодорожных сооружений, Главное тюремное управление, Управление по делам военнопленных и интернированных, Главное архивное управление. В феврале 1941 года из НКВД СССР выделены органы государственной безопасности и образован Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) СССР.
С началом Великой Отечественной войны на НКВД СССР была возложена задача борьбы с военным и трудовым дезертирством, мародёрством, паникёрами, распространителями провокац. слухов, а многие сотрудники внутренних дел влились в ряды действующей армии, участвовали в развёртывании партизанского движения. В составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции был создан Центральный справочный адресный стол для розыска детей, пропавших при эвакуации и др. обстоятельствах. В июле 1941 года НКВД и НКГБ СССР объединены в НКВД СССР, кроме того, в составе НКВД СССР образовано Главное управление войск по охране тыла действующей армии, которое руководило деятельностью частей и соединений пограничных и внутренних войск по ликвидации вражеских десантов, шпионов и диверсантов в тылу действующей армии (смотрите также Истребительные батальоны). В апреле 1943 года из НКВД СССР выделили НКГБ СССР, Главное управление контрразведки («Смерш») Народного комиссариата обороны СССР и Управление контрразведки («Смерш») Народного комиссариата ВМФ СССР. В марте 1946 года НКВД СССР преобразован в Министерство внутренних дел СССР.