НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ - центральное государственное учреждение в РСФСР.
Образован вместо упразднённого Министерства народного просвещения. Его формирование началось с введения в соответствии с декретом 2-го съезда Советов от 26.10(08.11).1917 года должности народного комиссара просвещения, завершилось в 1918 году. При нарокмате для реализации декрета СНК о ликвидации неграмотности от 26.12.1919 года (вводил обязательное обучение всех граждан в возрасте от 8 до 50 лет) образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности (1920-1930 годы). Местные органы - отделы народного образования при исполнительных комитетах городских, волостных, уездных и губернских, а затем районных, окружных, областных и краевых Советах. Первоначально в Наркомпросе было сосредоточено управление образованием, наукой, культурой и пропагандой, охраной памятников. Он являлся главным органом по осуществлению культурной революции. В 1930-е годы функции нарокмата ограничены главным образом руководством начальным, общим средним и высшим образованием и призрением сирот. Наркомпрос РСФСР координировал работу аналогичных наркоматов в др. союзных и автономных республиках.
В ведении наркомата находились учебные заведения всех типов, в т. ч. вузы (с 1932 года кроме технических вузов); большинство научно-исследовательских учреждений и РАН (до её преобразования в АН СССР в 1925 году); детские дома, колонии и коммуны; творческие объединения; киностудии и учреждения кинопроката (до 1929 года); Госиздат, затем ОГИЗ (до 1940 года), Российская (с 1920 года Российская центральная) книжная палата (до 1936 года); музыкальные учреждения, театры, учреждения художественной самодеятельности, художественные музеи (в 1936 году переданы в Комитет по делам искусств при СНК СССР); клубы, парки культуры и отдыха, библиотеки, исторические, краеведческие и др. музеи (с 1945 года в ведении Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК).
Наркомпрос организовал сеть экспериментальных и опытно-показательных школ и научно-исследовательских педагогических учреждений, в которую входили Первая опытная станция по народному образованию (1919 год, с 1932 года Центральная педагогическая лаборатория, в 1937-1938 годах Центральный НИИ начальной школы), НИИ детского чтения (1920-1923 годы), Научно-педагогический институт методов внешкольной работы (1923-1931 годы), Исследовательский институт научной педагогики при 2-м МГУ (1926-1931 годы), Научно-исследовательский программно-методический институт, НИИ планирования и организации народного образования, НИИ детской литературы и детского чтения (все три института в 1931-1933 годах), Центральный НИИ политехнического труда (1931 год, с 1932 года Центральный НИИ политехнического образования, в 1937-1938 годах Центральный НИИ средней школы), Высший коммунистический институт просвещения (1931-1938 годы) и Центральный НИИ педагогики при нём (1933-1937 годы), Государственный НИИ школ (1938-1944 годы), НИИ спецшкол и детских домов (1937 год, в 1943-1944 годах НИИ дефектологии) и др. В 1943 году при наркомате учреждена АПН РСФСР (с 1966 года АПН СССР, с 1991 годам РАО), в ведении которой была создана новая система научно-исследовательских педагогических учреждений.
В 1918-1923 годах наркомат реорганизовал систему начальных, средних и высших учебных заведений. Наладил подготовку новых, выдержанных в соответствии с коммунистической идеологией, учебных программ, учебников и пособий. К 1934 году осуществил программу введения в РСФСР всеобщего обязательного начального обучения. Занимался учётом и охраной памятников истории и культуры, сыграл важную роль в сохранении культурного наследия в годы Гражданской войны 1917-1922 годов. Руководил работой по правовой защите детей, борьбой с детской беспризорностью (наряду с Детской комиссией ВЦИК). Принимал меры по охране природы. Ведал цензурой книг и периодических изданий (рабочий орган - Главлит, 1922-1933 годы), драматических, музыкальных и кинематографических произведений (Главрепертком, 1923-1936 годы).
Издавал журналы: «Народное просвещение» (1918-1930 годы), «Коммунистическое просвещение» (1920, 1922-1930, 1931-1936 годы), «На путях к новой школе» (1922-1932 годы), «Дошкольное воспитание» (1928-1946 годы), «Советская педагогика» (1937-1944 годы), а также многочисленные бюллетени и др. Наркомы просвещения РСФСР: А. В. Луначарский (1917-1929 годы), А. С. Бубнов (1929-1937 годы), П. А. Тюркин (1937-1940 годы), В. П. Потёмкин (1940-1946 годы).
В 1946 году Наркомпрос преобразован в Министерство просвещения РСФСР (в 1966-1988 годах республиканский орган Министерства просвещения СССР).