НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в РСФСР.

Об­ра­зо­ван вме­сто уп­разд­нён­но­го Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния . Его фор­ми­ро­ва­ние на­ча­лось с вве­де­ния в со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том 2-го съез­да Со­ве­тов от 26.10(08.11).1917 года долж­но­сти народного ко­мис­са­ра про­све­ще­ния, за­вер­ши­лось в 1918 году. При нарокмате для реа­ли­за­ции дек­ре­та СНК о ли­к­ви­да­ции не­гра­мот­но­сти от 26.12.1919 года (вво­дил обя­зательное обу­че­ние всех гра­ж­дан в воз­рас­те от 8 до 50 лет) об­ра­зо­ва­на Все­российская чрез­вы­чай­ная ко­мис­сия по ли­к­ви­да­ции не­гра­мот­но­сти (1920-1930 годы). Ме­ст­ные ор­га­ны - от­де­лы народного об­ра­зо­ва­ния при ис­пол­нительных ко­ми­те­тах го­род­ских, во­ло­ст­ных, уезд­ных и гу­берн­ских, а за­тем рай­он­ных, ок­руж­ных, об­ла­ст­ных и крае­вых Со­ве­тах. Пер­во­на­чаль­но в Нар­ком­про­се бы­ло со­сре­до­то­че­но управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ни­ем, нау­кой, куль­ту­рой и про­па­ган­дой, ох­ра­ной па­мят­ни­ков. Он яв­лял­ся главным ор­га­ном по осу­ще­ст­в­ле­нию куль­тур­ной ре­во­лю­ции. В 1930-е годы функ­ции нарокмата ог­ра­ни­че­ны главным образом ру­ко­вод­ством на­чаль­ным, об­щим сред­ним и выс­шим об­ра­зо­ва­ни­ем и при­зре­ни­ем си­рот. Нар­ком­прос РСФСР ко­ор­ди­ни­ро­вал ра­бо­ту ана­ло­гич­ных нар­ко­ма­тов в др. со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­ли­ках.

В ве­де­нии наркомата на­хо­ди­лись учеб­ные за­ве­де­ния всех ти­пов, в т. ч. ву­зы (с 1932 года кро­ме тех­нических ву­зов); боль­шин­ст­во научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний и РАН (до её пре­об­ра­зо­ва­ния в АН СССР в 1925 году); дет­ские до­ма, ко­ло­нии и ком­му­ны; творческие объ­е­ди­не­ния; ки­но­сту­дии и уч­ре­ж­де­ния ки­но­про­ка­та (до 1929 года); Гос­из­дат, за­тем ОГИЗ (до 1940 года), Российская (с 1920 года Российская цен­траль­ная) книж­ная па­ла­та (до 1936 года); музыкальные уч­ре­ж­де­ния, те­ат­ры, уч­ре­ж­де­ния ху­дожественной са­мо­дея­тель­но­сти, ху­дожественные му­зеи (в 1936 году пе­ре­да­ны в Комитет по де­лам ис­кусств при СНК СССР); клу­бы, пар­ки куль­ту­ры и от­ды­ха, биб­лио­те­ки , ис­то­рические, крае­ведческие и др. му­зеи (с 1945 года в ве­де­нии Комитета по де­лам куль­тур­но-про­свети­тель­ных уч­ре­ж­де­ний при СНК).

Нар­ком­прос ор­га­ни­зо­вал сеть экс­пе­риментальных и опыт­но-по­ка­зательных школ и научно-исследовательских пе­да­го­гических уч­ре­ж­де­ний, в ко­то­рую вхо­ди­ли Пер­вая опыт­ная стан­ция по народному об­ра­зо­ва­нию (1919 год, с 1932 года Центральная пе­да­го­гическая ла­бо­ра­то­рия, в 1937-1938 годах Центральный НИИ на­чаль­ной шко­лы), НИИ дет­ско­го чте­ния (1920-1923 годы), На­уч­но-пе­да­го­гический институт ме­то­дов вне­школь­ной ра­бо­ты (1923-1931 годы), Ис­следо­ва­тель­ский институт на­учной пе­да­го­ги­ки при 2-м МГУ (1926-1931 годы), На­учно-ис­сле­до­ва­тель­ский про­грамм­но-ме­то­дический институт, НИИ пла­ни­ро­ва­ния и ор­га­ни­за­ции народного об­ра­зо­ва­ния, НИИ дет­ской литературы и дет­ско­го чте­ния (все три института в 1931-1933 годах), Центральный НИИ по­ли­тех­нического тру­да (1931 год, с 1932 года Центральный НИИ по­ли­тех­нического об­ра­зо­ва­ния, в 1937-1938 годах Центральный НИИ сред­ней шко­лы), Выс­ший ком­му­ни­стический институт про­све­ще­ния (1931-1938 годы) и Центральный НИИ пе­да­го­ги­ки при нём (1933-1937 годы), Государственный НИИ школ (1938-1944 годы), НИИ спец­школ и дет­ских до­мов (1937 год, в 1943-1944 годах НИИ де­фек­то­ло­гии) и др. В 1943 году при наркомате уч­ре­ж­де­на АПН РСФСР (с 1966 года АПН СССР, с 1991 годам РАО), в ве­де­нии ко­то­рой бы­ла соз­да­на но­вая сис­те­ма научно-исследовательских пе­да­го­гических уч­ре­ж­де­ний.

В 1918-1923 годах наркомат ре­ор­га­ни­зо­вал сис­те­му на­чаль­ных, сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний. На­ла­дил под­го­тов­ку но­вых, вы­дер­жан­ных в со­от­вет­ст­вии с ком­му­ни­стической идео­ло­ги­ей, учеб­ных про­грамм, учеб­ни­ков и по­со­бий. К 1934 году осу­ще­ст­вил про­грам­му вве­де­ния в РСФСР все­об­ще­го обя­зательного на­чаль­но­го обу­че­ния. За­ни­мал­ся учё­том и ох­ра­ной па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры, сыг­рал важ­ную роль в со­хра­не­нии куль­тур­но­го на­сле­дия в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов . Ру­ко­во­дил ра­бо­той по пра­во­вой за­щи­те де­тей, борь­бой с дет­ской бес­при­зор­но­стью (на­ря­ду с Дет­ской ко­мис­сией ВЦИК). При­ни­мал ме­ры по ох­ра­не при­ро­ды. Ве­дал цен­зу­рой книг и пе­рио­дических из­да­ний (ра­бо­чий ор­ган - Глав­лит, 1922-1933 годы), дра­ма­тических, музыкальных и ки­не­ма­то­гра­фических про­из­ве­де­ний (Глав­ре­перт­ком, 1923-1936 годы).

Из­да­вал жур­на­лы: «На­род­ное про­све­ще­ние» (1918-1930 годы), «Ком­му­ни­сти­че­ское про­све­ще­ние» (1920, 1922-1930, 1931-1936 годы), «На пу­тях к но­вой шко­ле» (1922-1932 годы), «До­шко­ль­ное вос­пи­та­ние» (1928-1946 годы), «Со­вет­ская пе­да­го­ги­ка» (1937-1944 годы), а также мно­го­численные бюл­ле­те­ни и др. Нар­ко­мы про­све­ще­ния РСФСР: А. В. Лу­на­чар­ский (1917-1929 годы), А. С. Буб­нов (1929-1937 годы), П. А. Тюр­кин (1937-1940 годы), В. П. По­тём­кин (1940-1946 годы).

В 1946 году Нар­ком­прос пре­об­ра­зо­ван в Министерство про­све­ще­ния РСФСР (в 1966-1988 годах рес­пуб­ли­кан­ский ор­ган Министерства про­све­ще­ния СССР).

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