НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - центральное государственное учреждение в РСФСР и СССР, ведавшее заготовкой продовольствия и продовольственным снабжением.
Создан в соответствии с декретом 2-го Всероссийского съезда Советов от 26.10(08.11).1917 года. Вскоре после образования СССР НКП получил статус объединённого (т. е. союзно-республиканского) наркомата СССР (06.07.1923 года), ликвидирован постановлением ЦИК СССР от 09.05.1924 года.
Местные органы НКП: в декабре 1917 года - январе 1918 года - мае 1918 года продовольственные комиссии при Советах, с мая 1918 года уездные, губернские и областные (краевые) продовольственные комитеты, действовавшие под контролем местных Советов, в 1921-1924 годах продовольственные отделы губернских и уездных Советов.
Наркомпрод осуществлял государственную хлебную монополию. Руководил организацией заготовок продовольствия в деревне (первоначально в обмен на промышленные товары, с утратой Украины после подписания в марте 1918 года Брестского мира и обострением продовольственного кризиса - преимущественно безвозмездно), доставкой его в промышленные центры, учётом и распределением в государственном масштабе. С началом «военного коммунизма» декретом ВЦИК от 13.05.1918 года получил право издавать обязательные для всех др. ведомств постановления по продовольственному делу, увольнять, смещать и предавать революционному суду должностных лиц в случае их «дезорганизующего вмешательства» в распоряжения наркома продовольствия, применять вооруженную силу при оказании крестьянами противодействия «отбиранию хлеба или иных продовольственных продуктов» (они объявлялись «врагами народа» и приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества).
Наркомпрод сосредоточил в своих руках снабжение городского населения и армии (в августе 1919 года ему непосредственно подчинены все органы снабжения РККА) не только продовольствием, но и всеми предметами первой необходимости. В составе Наркомпрода 20.05.1918 года создано Управление главного комиссара и военного руководителя по укомплектованию продовольственнных отрядов. Продотряды формировались по военному типу, летом того же года объединены в Продармию Наркомпрода РСФСР. С января 1919 года Наркомпрод руководил проведением продразвёрстки. С переходом к новой экономической политике весной 1921 года главной задачей Наркомпрода стали организация товарообмена и развитие государственной и кооперативной торговой сети, разработка (совместно с ЦСУ и Народным комиссариатом земледелия) системы налогообложения крестьянского хозяйства.
Издавал «Известия Народного комиссариата по продовольствию» (1918-1920 годы).