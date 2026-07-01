НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - центральное государственное учреждение в РСФСР и СССР, ведавшее заготовкой продовольствия и продовольственным снабжением.

Со­здан в со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов от 26.10(08.11).1917 года . Вско­ре пос­ле об­ра­зо­ва­ния СССР НКП по­лу­чил ста­тус объ­е­ди­нён­но­го (т. е. со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ско­го) нар­ко­ма­та СССР (06.07.1923 года), ли­к­ви­ди­ро­ван по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 09.05.1924 года.

Ме­ст­ные ор­га­ны НКП: в декабре 1917 года - январе 1918 года - мае 1918 года про­до­вольственные ко­мис­сии при Со­ве­тах, с мая 1918 года уезд­ные, гу­берн­ские и об­ла­ст­ные (крае­вые) про­до­вольственные ко­ми­те­ты, дей­ст­во­вав­шие под кон­тро­лем ме­ст­ных Со­ве­тов, в 1921-1924 годах про­до­вольственные от­де­лы гу­берн­ских и уезд­ных Со­ве­тов.

Нар­ком­прод осу­ще­ст­в­лял государственную хлеб­ную мо­но­по­лию. Ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей за­го­то­вок про­до­воль­ст­вия в де­рев­не (пер­во­на­чаль­но в об­мен на промышленные то­ва­ры, с ут­ра­той Ук­раи­ны по­сле под­пи­са­ния в мар­те 1918 года Бре­ст­ско­го ми­ра и обо­ст­ре­ни­ем про­до­вольственного кри­зи­са - пре­имущественно без­воз­мезд­но), дос­тав­кой его в промышленные цен­тры, учё­том и рас­пре­де­ле­ни­ем в государственном мас­шта­бе. С началом «военного ком­му­низма» дек­ре­том ВЦИК от 13.05.1918 года по­лу­чил пра­во из­да­вать обя­за­тель­ные для всех др. ве­домств по­ста­нов­ле­ния по про­до­вольственному де­лу, уволь­нять, сме­щать и пре­да­вать ре­во­люционному су­ду долж­но­ст­ных лиц в слу­чае их «дез­ор­га­ни­зую­ще­го вме­ша­тель­ст­ва» в рас­по­ря­же­ния нар­ко­ма про­до­воль­ст­вия, при­ме­нять воо­руженную си­лу при ока­за­нии кре­стья­на­ми про­ти­во­дей­ст­вия «от­би­ра­нию хле­ба или иных про­до­воль­ст­вен­ных про­дук­тов» (они объ­яв­ля­лись «вра­га­ми на­ро­да» и при­го­ва­ри­ва­лись к тю­рем­но­му за­клю­че­нию на срок не ме­нее 10 лет с кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва).

Нар­ком­прод со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках снаб­же­ние городского на­се­ле­ния и ар­мии (в августе 1919 года ему не­по­сред­ст­вен­но под­чи­не­ны все ор­га­ны снаб­же­ния РККА) не толь­ко про­до­воль­ст­ви­ем, но и все­ми пред­ме­та­ми пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти. В со­ста­ве Нар­ком­про­да 20.05.1918 года соз­да­но Управ­ле­ние главного ко­мис­са­ра и во­енного ру­ко­во­ди­те­ля по уком­плек­то­ва­нию про­до­вольственнных от­ря­дов. Прод­от­ря­ды фор­ми­ро­ва­лись по во­енному ти­пу, ле­том то­го же го­да объ­е­ди­не­ны в Про­дар­мию Нар­ком­про­да РСФСР. С января 1919 года Нар­ком­прод ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем прод­раз­вёр­ст­ки. С пе­ре­хо­дом к но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке вес­ной 1921 года главной за­да­чей Нар­ком­про­да ста­ли ор­га­ни­за­ция то­ва­ро­об­ме­на и раз­ви­тие государственной и коо­пе­ра­тив­ной тор­го­вой се­ти, раз­ра­бот­ка (со­вме­ст­но с ЦСУ и Народным ко­мис­са­риа­том зем­ле­де­лия) сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва.

Из­да­вал «Из­вес­тия На­род­но­го ко­мис­са­риа­та по про­до­воль­ст­вию» (1918-1920 годы).

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