НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ СССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ СССР - центральный орган управления вооруженными силами Советского государства в 1923-1934 годах.

Создан путём объединения народных комиссариатов по военным делам и по морским делам.Его соз­да­ние за­кре­п­ле­но в Кон­сти­ту­ции СССР 1924 года . По по­ло­же­нию, ут­вер­ждён­но­му сес­си­ей ЦИК СССР 12.11.1923 года, Нар­ком­во­ен­мор как об­ще­со­юз­ный ор­ган ве­дал строи­тель­ст­вом, управ­ле­ни­ем, бое­вой под­го­тов­кой, снаб­же­ни­ем Во­оруженных Сил СССР, раз­ра­бот­кой и осу­ще­ст­в­ле­ни­ем пла­нов и мер по су­хо­пут­ной и морской обо­ро­не стра­ны, во­про­са­ми при­зы­вов и до­при­зыв­ной под­го­тов­ки. Во гла­ве Нар­ком­во­ен­мо­ра сто­ял нар­ком, яв­ляв­ший­ся од­но­вре­мен­но пред­се­да­те­лем Рев­во­ен­со­ве­та СССР (смотрите Ре­во­лю­ци­он­ный во­ен­ный со­вет СССР). В хо­де во­ен­ной ре­фор­мы 1924-1925 годов струк­ту­ра ко­мис­са­риа­та и функ­ции центральных управ­ле­ний бы­ли уточ­не­ны. В со­от­вет­ст­вии с при­ка­зом РВС СССР № 446/96 от 28.03.1924 года в со­став центрального ап­па­ра­та Нар­ком­во­ен­мо­ра вхо­ди­ли: Штаб РККА, Ин­спек­то­рат РККА, Управ­ле­ние РККА, По­ли­тическое управ­ле­ние РККА, Управ­ле­ние ВВС РККА, Управ­ле­ние ВМС РККА, на­чаль­ник снаб­же­ния РККА, Ко­мис­сия ис­следо­ва­ния вой­ны, Со­вет по под­го­тов­ке РККА, а так­же Во­ен­но-са­ни­тар­ное и Во­ен­но-ве­те­ри­нар­ное управ­ле­ния РККА и Управ­ле­ние де­ла­ми нар­ко­ма­та.

При СНК со­юз­ных рес­пуб­лик ко­мис­са­ри­ат имел сво­их упол­но­мо­чен­ных, ут­вер­ждав­ших­ся СНК СССР. Штаб РККА со­сре­до­то­чи­вал все функ­ции по под­го­тов­ке стра­ны и ар­мии к обо­ро­не. Ему бы­ли пе­ре­да­ны со­от­вет­ст­вую­щие функ­ции из др. центральных управ­ле­ний (свя­зи, ВВС и ВМС). Часть преж­них функ­ций Шта­ба РККА бы­ла пе­ре­да­на в Управ­ле­ние (с января 1925 года Главное управ­ле­ние) РККА (административные во­про­сы по­все­днев­ной дея­тель­но­сти и ком­плек­то­ва­ния ар­мии и фло­та) и в Ин­спек­то­рат РККА (во­про­сы бое­вой под­го­тов­ки и ин­спек­ти­ро­ва­ния войск). 30.01.1929 года ЦИК и СНК СССР бы­ло ут­вер­жде­но но­вое По­ло­же­ние о Нар­ком­во­ен­мо­ре, со­глас­но ко­то­ро­му на нар­ко­мат воз­ла­га­лись: ор­га­ни­за­ция и строи­тель­ст­во су­хо­пут­ных, морских и воздушных сил, ру­ко­во­дство, опе­ра­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние их в мир­ное и во­енное вре­мя, раз­ви­тие и усо­вер­шен­ст­во­ва­ние всех средств воо­руженной борь­бы и об­щее ру­ко­во­дство мо­би­ли­зационной ра­бо­той в стра­не. Нар­ком по во­енным и морским де­лам воз­глав­лял все Воо­руженные Си­лы СССР , яв­лял­ся пред­се­да­те­лем РВС СССР - кол­ле­гии Нар­ком­во­ен­мо­ра.

Нар­ко­му пре­дос­тав­ля­лось пра­во оп­ре­де­лять чис­ло и на­име­но­ва­ния центральных и ме­ст­ных ор­га­нов во­енного управ­ле­ния, ут­вер­ждать по­ло­же­ния о них. При СНК со­юз­ных рес­пуб­лик со­стоя­ли упол­но­мо­чен­ные нар­ко­ма­та, ут­вер­ждён­ные СНК СССР. При­ка­зом РВС СССР № 200/40 от 21.10.1929 года вво­ди­лось по­ло­же­ние о центральном ап­па­ра­те Нар­ком­во­ен­мо­ра, в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ли: По­ли­тическое управ­ле­ние РККА, Штаб РККА, Главное управ­ле­ние РККА, Управ­ление ВВС РККА, Управ­ле­ние ВМС РККА, Управ­ле­ние снаб­же­ний РККА, ин­спек­ции РККА, Во­ен­но-ве­те­ри­нар­ное управ­ле­ние РККА, Центральное во­енно-фи­нан­со­вое управ­ле­ние Нар­ком­во­ен­мо­ра, Уп­рав­ле­ние де­ла­ми Нар­ком­во­ен­мо­ра и РВС СССР, юрис­кон­суль­ты, Во­енный на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский комитет при РВС СССР, во­енные на­уч­но-тех­нические комитеты. На­чаль­ни­ки центральных и главных управ­ле­ний под­чи­ня­лись не­по­сред­ст­вен­но нар­ко­му по во­енным и морским де­лам, бы­ли док­лад­чи­ка­ми по во­про­сам дея­тель­но­сти сво­его управ­ле­ния.

При­ка­зом РВС СССР № 360/78 от 20.11.1929 года вме­сто рас­фор­ми­ро­ван­но­го Уп­рав­ле­ния снаб­же­ний РККА уч­ре­ж­да­лась долж­ность на­чаль­ни­ка воо­ру­же­ний для ру­ко­во­дства все­ми во­про­са­ми артиллерийского, хи­мического и тех­нического воо­ру­же­ния РККА, ВВС, мо­то­ри­зи­рованных и ме­ха­ни­зи­рованных войск. С ию­ля 1930 года на­чаль­ник воо­ру­же­ний яв­лял­ся за­мес­ти­те­лем нар­ко­ма по во­енным и морским де­лам. В но­ябре 1929 года на ба­зе струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний На­уч­но-тех­нического комитета Артиллерийского управ­ле­ния РККА, ав­то­мо­биль­но­го от­де­ла Во­енно-тех­нического управ­ле­ния, Ин­спек­ции бро­не­тан­ко­вых войск бы­ло соз­да­но Управ­ле­ние по ме­ха­ни­зации и мо­то­ри­за­ции, пе­ре­име­но­ван­ное в 1934 году в Ав­то­бро­не­тан­ко­вое управ­ле­ние РККА. По при­ка­зу РВС СССР № 033 от 10.05.1932 года Управ­ле­ние Шта­ба РККА по ПВО, соз­дан­ное в апреле 1930 года, бы­ло раз­вёр­ну­то в са­мо­сто­ятельное Управ­ле­ние ПВО РККА. В свя­зи с тем что дея­тель­ность РВС СССР во мно­гом дуб­ли­ро­ва­ла функ­ции Ко­мис­сии обо­ро­ны при Сов­нар­ко­ме СССР, по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 20.06.1934 года РВС СССР был уп­разд­нён, Нар­ком­во­ен­мор СССР пе­ре­име­но­ван в На­род­ный ко­мис­са­ри­ат обо­ро­ны СССР .

Нар­ко­мы по во­енным и морским де­лам: Л. Д. Троц­кий (до января 1925 года); М. В. Фрун­зе (январь - октябрь 1925 года); К. Е. Во­ро­ши­лов (с но­ября 1925 года).

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