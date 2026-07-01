НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ СССР - центральный орган управления вооруженными силами Советского государства в 1923-1934 годах.
Создан путём объединения народных комиссариатов по военным делам и по морским делам.Его создание закреплено в Конституции СССР 1924 года. По положению, утверждённому сессией ЦИК СССР 12.11.1923 года, Наркомвоенмор как общесоюзный орган ведал строительством, управлением, боевой подготовкой, снабжением Вооруженных Сил СССР, разработкой и осуществлением планов и мер по сухопутной и морской обороне страны, вопросами призывов и допризывной подготовки. Во главе Наркомвоенмора стоял нарком, являвшийся одновременно председателем Реввоенсовета СССР (смотрите Революционный военный совет СССР). В ходе военной реформы 1924-1925 годов структура комиссариата и функции центральных управлений были уточнены. В соответствии с приказом РВС СССР № 446/96 от 28.03.1924 года в состав центрального аппарата Наркомвоенмора входили: Штаб РККА, Инспекторат РККА, Управление РККА, Политическое управление РККА, Управление ВВС РККА, Управление ВМС РККА, начальник снабжения РККА, Комиссия исследования войны, Совет по подготовке РККА, а также Военно-санитарное и Военно-ветеринарное управления РККА и Управление делами наркомата.
При СНК союзных республик комиссариат имел своих уполномоченных, утверждавшихся СНК СССР. Штаб РККА сосредоточивал все функции по подготовке страны и армии к обороне. Ему были переданы соответствующие функции из др. центральных управлений (связи, ВВС и ВМС). Часть прежних функций Штаба РККА была передана в Управление (с января 1925 года Главное управление) РККА (административные вопросы повседневной деятельности и комплектования армии и флота) и в Инспекторат РККА (вопросы боевой подготовки и инспектирования войск). 30.01.1929 года ЦИК и СНК СССР было утверждено новое Положение о Наркомвоенморе, согласно которому на наркомат возлагались: организация и строительство сухопутных, морских и воздушных сил, руководство, оперативное использование их в мирное и военное время, развитие и усовершенствование всех средств вооруженной борьбы и общее руководство мобилизационной работой в стране. Нарком по военным и морским делам возглавлял все Вооруженные Силы СССР, являлся председателем РВС СССР - коллегии Наркомвоенмора.
Наркому предоставлялось право определять число и наименования центральных и местных органов военного управления, утверждать положения о них. При СНК союзных республик состояли уполномоченные наркомата, утверждённые СНК СССР. Приказом РВС СССР № 200/40 от 21.10.1929 года вводилось положение о центральном аппарате Наркомвоенмора, в состав которого входили: Политическое управление РККА, Штаб РККА, Главное управление РККА, Управление ВВС РККА, Управление ВМС РККА, Управление снабжений РККА, инспекции РККА, Военно-ветеринарное управление РККА, Центральное военно-финансовое управление Наркомвоенмора, Управление делами Наркомвоенмора и РВС СССР, юрисконсульты, Военный научно-исследовательский комитет при РВС СССР, военные научно-технические комитеты. Начальники центральных и главных управлений подчинялись непосредственно наркому по военным и морским делам, были докладчиками по вопросам деятельности своего управления.
Приказом РВС СССР № 360/78 от 20.11.1929 года вместо расформированного Управления снабжений РККА учреждалась должность начальника вооружений для руководства всеми вопросами артиллерийского, химического и технического вооружения РККА, ВВС, моторизированных и механизированных войск. С июля 1930 года начальник вооружений являлся заместителем наркома по военным и морским делам. В ноябре 1929 года на базе структурных подразделений Научно-технического комитета Артиллерийского управления РККА, автомобильного отдела Военно-технического управления, Инспекции бронетанковых войск было создано Управление по механизации и моторизации, переименованное в 1934 году в Автобронетанковое управление РККА. По приказу РВС СССР № 033 от 10.05.1932 года Управление Штаба РККА по ПВО, созданное в апреле 1930 года, было развёрнуто в самостоятельное Управление ПВО РККА. В связи с тем что деятельность РВС СССР во многом дублировала функции Комиссии обороны при Совнаркоме СССР, постановлением ЦИК СССР от 20.06.1934 года РВС СССР был упразднён, Наркомвоенмор СССР переименован в Народный комиссариат обороны СССР.
Наркомы по военным и морским делам: Л. Д. Троцкий (до января 1925 года); М. В. Фрунзе (январь - октябрь 1925 года); К. Е. Ворошилов (с ноября 1925 года).