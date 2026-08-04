НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ

Центральный исполнительный государственный орган РСФСР (в 1917-1923 годах) и СССР (в 1923-1946 годах), а также некоторых союзных республик в 1944-1946 годах, ответственный за проведение советской внешней политики.

Образован Декретом II Cъезда Советов рабочих и солдатских депутатов 27 октября 1917 года об учреждении Совета Народных Комиссаров. НКИД возглавил Л. Троцкий. Перед ним и председателем Совнаркома В. Лениным стояли задачи вывода России из войны (осуществление Декрета о мире), преодоления внешнеполитической изоляции Советской республики, пропаганды революционной внешнеполитической линии России и построения аппарата НКИД.

Началась перестройка всей дипломатической службы. Первоначально из-за саботажа служащих работу вели люди, как правило прежде далекие от дипломатической работы. Дипломатические представительства России за рубежом отказались признавать Советское правительство (за исключением представительства в Испании и Португалии). Совнарком лишил полномочий послов Временного правительства (но они продолжали пользоваться неофициальным влиянием в странах пребывания), в мае 1918 года упразднил ранги дипломатических представителей, заменив их рангом полномочный представитель. В аппарате НКИД были созданы территориальные отделы Востока и Запада, а также оперативные отделы (виз, денежных ссуд, печати, дипломатических курьеров, экономико-правовой, бюро по делам военнопленных, печати, политический архив, протокольная часть и др.), управление делами, секретариат. НКИД управлялся коллегией во главе с наркомом.

9(22) декабря начались переговоры о мире в Брест-Литовске (см. Брестский мир 1918 года). НКИД пытался установить официальные связи с государствами Антанты и попытаться вовлечь их в мирный процесс, но они воздерживались от официального признания Советской России, надеясь на возникновение в России устойчивого и лояльного союзникам правительства. Были установлены неофициальные контакты с советским правительством со стороны США (через главу американской миссии Красного креста в России полковника Р. Робинса и др.), Франции (через сотрудников военной миссии, прежде всего Ж. Садуля и др.) и Великобритании (через неофициального представителя Б. Локкарта и др.). В Великобританию был назначен неофициальный представитель Советской России М. Литвинов. Неофициально Литвинову и Локкарту предоставлялись некоторые дипломатические привилегии, в том числе пользование шифрами и дипломатическим курьерами. Также советские представители были назначены в Скандинавию (В. Воровский и Я. Суриц) и Швейцарию (Я. Берзин).

В конце 1917 года НКИД предпринял публикацию секретных договоренностей Российской империи. Эта акция преследовала цель дискредитации внешней политики Антанты и в частности Российской империи. Это лишь усилило враждебность со стороны Антанты, хотя и усилило популярность большевиков в пацифистских кругах международной общественности. Советскому правительству удалось заставить послов Антанты и нейтральный государств вступить в официальное общение в связи с Диаманди инцидентом 14 января 1918 года (арест румынского посла). В условиях непризнания НКИД практиковал и другие акции подобного рода. Так, Троцкий пригрозил арестами британских подданных, если не будут освобождены арестованные в Великобритании еще в августе интернационалисты Г. Чичерин и П. Петров. В этом вопросе британцы пошли на уступку, выпустив арестованных в Россию. 3 января 1918 года Чичерин, имевший дипломатический опыт, был освобожден из заключения и уже 8 января был назначен товарищем народного комиссара иностранных дел.

В начале 1918 года, особенно в период германского наступления 18 февраля – 3 марта 1918 года, представители государств Антанты обсуждали вопросы признания Советской России в случае возобновления войны с Германией.

13 марта 1918 года исполняющим обязанности наркома по иностранным делам стал Г. Чичерин. 09 апреля 1918 года он официально возглавил НКИД.

Заключение Брестского мира привело к установлению официальных дипломатических отношений РСФСР с Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией, а также государственными образованиями, создающимися на территориях, оккупированных Германией (Украинская держава и др.). Отношение государств Антанты в связи с заключением мира стало более враждебным, вопрос признания был снят с повестки дня, дипломатический корпус переехал в Вологду. В Москву прибыл посол Германии В. Мирбах, а в Берлин – полпред А. Иоффе. 6 июля 1918 года Мирбах был убит левыми эсерами, стремившимися к возобновлению войны с Германией. НКИД предпринял большие усилия для предотвращения возможного советско-германского конфликта. Одновременно полпредство и консульство в Берлине вели пропагандистскую работу, и в результате полпред был выслан из Германии накануне Ноябрьской революции 1918 года.

В условиях начавшейся широкомасштабной Гражданской войны 1918-1922 годов и угрозы расширения интервенции НКИД настаивал на возвращении послов из Вологды, для чего в город был направлен К. Радек. Он мотивировал требование покинуть Вологду опасностью, связанной с убийством Мирбаха. Но в действительности советское руководство опасалось, что Вологда, в случае ее занятия противником, может превратиться в параллельную столицу. Послы отказались ехать в Москву. 25 июля 1918 года послы покинули Вологду и перебрались в Архангельск, занятый интервентами. В дальнейшем они покинули Россию.

В связи с началом Ноябрьской революции 1918 года в Германии Брестский мир был расторгнут РСФСР 13 ноября 1918 года, и таким образом советско-германские дипломатические отношения были аннулированы. Также потеряли силу отношения с Австро-Венгрией и Османской империей в связи с их распадом. Перед НКИД снова встала задача преодоления полной дипломатической изоляции.

В 1920 году были заключены мирные договоры с Финляндией, Эстонией, Литвой и Латвией. По итогам советско-польской войны 1919-1920 годов 18 марта 1921 года РСФСР и УССР заключили с Польшей Рижский мирный договор. Таким образом, благодаря успехам советской дипломатии во главе с наркомом иностранных дел Г. Чичериным, РСФСР, БССР и УССР урегулировали свои отношения с западными соседями, и блокада Советский республик все более теряла смысл. 16 марта 1921 года было заключено советско-британское торговое соглашение. Торговые соглашения были заключены и с другими государствами Западной Европы. В мае 1921 года в связи с расширением зарубежных контактов советских республик было издано положение о советских органах за границей, в соответствии с которым учреждались полномочное представительство, консульское представительство и торговое представительство РСФСР. Общее руководство ими осуществлял полпред. Внешнеполитические органы РСФСР как правило представляли и другие советские республики.

Дипломатическое признание Советских республик происходило и в Азии, где РСФСР официально выступала с антиимпериалистических позиций. 12 февраля 1921 года был заключен советско-иранский договор. 27 мая 1919 года РСФСР признала независимость Афганистана, и в октябре были установлены дипломатические отношения двух стран. 13 сентября 1920 года был парафирован предварительный договор о дружбе между Россией и Афганистаном, 28 февраля 1921 года заключен постоянный советско-афганский договор. 16 марта 1921 года был заключен советско-турецкий договор 1921 года, который урегулировал как отношения Турции и РСФСР, оставшиеся после денонсации Брестского мира, так и территориальные противоречия Турции и Армении. 5 ноября 1921 года было заключено советско-монгольское соглашение о дружбе, фактически Монгольская народная республика превратилась в государство, зависимое от РСФСР и затем СССР.

Советская Россия приняла участие в Генуэзской конференции 1922 года, где в вопросе урегулирования экономических отношений выступала также от имени других советских республик. Несмотря на неудачу переговоров на конференции, на ее полях были проведены переговоры с Германией. В результате был заключен Рапалльский договор 1922 года и нормализованы советско-германские отношения. Таким образом, к моменту своего возникновения СССР стал выходить из дипломатической изоляции как в Азии, так и в Европе.

Необходимость дипломатического союза советских республик стала одним из мотивов образования СССР 30 декабря 1922 года. Республиканские НКИД были упразднены, и 6 июля 1923 года был учрежден НКИД СССР, наркомом оставался Чичерин. Фактически его основой стал аппарат НКИД РСФСР. 12 ноября 1923 года ЦИК СССР утвердила новое положение о НКИД СССР. Наркоминделы союзных республик и их представительства за рубежом были ликвидированы. Одновременно в союзных республиках были созданы Управления уполномоченных НКИД СССР. Они представляли НКИД на территории республики как в отношениях с местными властями, так и представителями иностранных государств.

В 1926 году был введен консульский устав, в соответствии с которым консульские учреждения делились на генеральные консульства, консульские отделы полпредств, консульства, вице-консульства, консульские агентства.

Важнейшим направлением работы НКИД оставалось дипломатическое признание СССР. Большие успехи на этом пути были достигнуты в 1924 году, когда произошла «волна признаний»: СССР был признан Великобританией, Италией, Францией, Австрией, Норвегией, Швецией, Данией, Грецией, Мексикой. Дипломатическое наступление СССР продолжилось и на Дальнем Востоке. 31 мая 1924 года Л. Карахану удалось подписать в Пекине соглашение с Китаем о возобновлении дипломатических отношений и о сохранении контроля СССР над Китайской Восточной железной дорогой (КВЖД). 20 января 1925 года были урегулированы отношения с Японией и достигнуто соглашение об установлении дипломатический отношений между Японией и СССР. К 15 мая 1925 года японские войска покинули северный Сахалин.

Работа сотрудников НКИД была связана с большим риском, против них действовали антисоветские террористические организации. Были убиты полпреды В. Воровский (1923) и П. Войков (1927), дипкурьер Т. Нетте (1926).

НКИД занимался урегулированием острых международных кризисов, в которые был вовлечен СССР, например – военной тревоги 1927 года. 27 мая 1927 года были разорваны советско-британские отношения, но восстановлены 03 октября 1929 года. В 1928 году СССР принял участие в пакте Бриана-Келлога.

21 июля 1930 года НКИД возглавил М. Литвинов. Под его руководством (при общем руководстве со стороны Политбюро ЦК ВКП(б)) НКИД в 1933-1939 годах осуществлял политику коллективной безопасности. В 1933 году при участии НКИД началось новое потепление отношений СССР и государств Запада. В 1933 г. были установлены официальные дипломатические отношения СССР с США и Испанией. В рамках политики «коллективной безопасности» СССР 18 сентября 1934 года вступил в Лигу наций. НКИД обеспечил заключение советско-французского и советско-чехословацкого соглашений 1935 года о взаимопомощи. НКИД поддержал политику «невмешательства» в Испании, но после того, как выяснилось, что Германия и Италия не собираются выполнять взятые на себя обязательства, осуществлял дипломатическое прикрытие помощи СССР республике в ходе гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.

В декабре 1936 года в связи с принятием Конституции СССР 1936 года НКИД стал называться Наркомат иностранных дел СССР, а не по иностранным делам.

НКИД предпринял попытки противостоять экспансии Германии против Чехословакии и политике «умиротворения». Заключение Мюнхенского договора 1938 года стало поражением политики СССР, который оказался во внешнеполитической изоляции. НКИД организовал англо-франко-советские переговоры 1939 года, призванные возродить политику коллективной безопасности. Одновременно начались консультации о сближении с Германией. Литвинов с его имиджем франкофила плохо подходил для второй задачи, в то время как переговоры с Великобританией и Францией не приносили успеха. 03 мая 1939 года Литвинов был отправлен в отставку. Обязанности наркома иностранных дел перешли к председателю Совнаркома В. Молотову (по совместительству). Под его руководством советские дипломаты обеспечивали сближение СССР с Германией, увенчавшееся заключением Советско-германского пакта о ненападении 1939 года. НКИД принимал активное участие в обеспечении расширения СССР в 1939-1940 годах, урегулировании советско-японских конфликтов 1938-1939 годов и других направлений внешней политики советского руководства.

С началом Великой Отечественной войны НКИД переключился на задачи формирования Антигитлеровской коалиции и предотвращения вступления в войну Японии и Турции, других мер обеспечения безопасности СССР в условиях войны. Перелом в войне поставил новые задачи – подготовки планов послевоенного устройства мира, предотвращения сепаратных соглашений с Германией со стороны союзников. НКИД обеспечивал участие СССР и лично И. Сталина в конференциях Большой тройки (см. Тегеранская конференция 1943 года, Ялтинская конференция 1945 года, Потсдамская конференция 1945 года). НКИД принимал участие в подготовке создания послевоенных международных институтов и прежде всего Организации объединенных наций. По тактическим соображениям 01 февраля 1944 года НКИД СССР был преобразован из союзного в союзно-республиканский, были созданы «отдельные» НКИД РСФСР, УССР и БССР, которые приняли участие в работе ООН.

15 марта 1946 года Совнаркомы СССР и союзных республик были преобразованы в Советы министров, а наркоматы – в министерства. НКИД СССР был преобразован в Министерство иностранных дел СССР.

Исторические источники:

Документы внешней политики СССР. Т. 1-22. М., 1957-1992;

Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки» 1923-1939. М., 2001.