НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СССР - высшее военное ведомство в 1930-1940-х годах.
Образован постановлением ЦИК СССР от 20.06.1934 года путём преобразования Народного комиссариата по военным и морским делам СССР.Во главе НКО и РККА стоял нарком обороны, в качестве совещательного органа при нём был учреждён Военный совет. Решения Военного совета утверждались наркомом и проводились в жизнь его приказами.
На НКО СССР возлагались задачи, связанные с обороной страны: разработка планов развития, строительства, вооружения РККА; организация и строительство всех сухопутных, морских и воздушных сил, руководство их боевой и политической подготовкой; оперативное использование войск; развитие и совершенствование средств вооружения и боевой техники; организация противовоздушной обороны, оборонительного строительства; проведение призывов граждан, обучение личного состава и допризывников.
В состав НКО СССР входили: Штаб РККА (с 22.09.1935 года ГШ РККА); управления РККА (политическое, административно-мобилизационное, разведывательное, морских сил, воздушных сил, автобронетанковое, военно-учебных заведений, ПВО, артиллерийское, связи, телемеханики, инженерное, химическое, военно-хозяйственное, санитарное, ветеринарное, строительно-квартирное); начальник вооружений РККА; отделы НКО СССР (изобретений, стандартизации, по ремонтированию конского состава, издательства); инспектора (пехоты, кавалерии, артиллерии, военно-учебных заведений, ВВС, ВМС, автобронетанковых войск, физической подготовки и спорта). При НКО СССР состояли: Управление по начальствующему составу РККА, финансовый отдел, группа контроля, Управление делами.
В связи с образованием 30.12.1937 года Народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР из состава НКО СССР было выделено Управление ВМС РККА. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 13.03.1938 года при НКО СССР был образован Главный военный совет РККА, на который возлагалась ответственность за выполнение директив по подготовке обороны страны и военному строительству.
В июле - августе 1940 года осуществлена коренная реорганизация всего центрального аппарата с учётом увеличения состава и численности вооруженных сил. Управления, занимавшиеся смежными вопросами, были объединены в главные управления. Увеличилась численность наиболее важных органов НКО СССР. Количество военнослужащих и служащих в ГШ РККА возросло более чем в 2 раза. В первой половине 1941 года были переведены на новые штаты с увеличением личного состава Главное управление политической пропаганды и Главное управление ВВС. Управление ПВО страны было преобразовано в Главное управление ПВО. В июне 1941 года началось формирование Управления ВДВ.
К началу Великой Отечественной войны центральный аппарат НКО СССР включал: ГШ РККА, 20 управлений, из них главные управления - политической пропаганды, ВВС, артиллери, автобронетанковых войск, ПВО, военно-инженерное и интендантское; управления - боевой подготовки, ВДВ, военно-химической защиты, оборонительного строительства, снабжения горючим, военно-учебных заведений, кадров, санитарное, ветеринарное, военного издательства, финансовое, управление делами НКО. Кроме того, имелись инспекции и отдел материальных фондов. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 08.03.1941 года соответствующие главные и центральные управления НКО СССР замыкались на одного из 7 заместителей наркома обороны.
В годы войны НКО СССР претерпел изменения, обусловленные требованиями войны. Наиболее значимыми из них были: создание 29.07.1941 года Главные управления формирования и укомплектования войск Красной Армии (Главупраформ); учреждение должностей командующих видами и родами войск с соответствующими органами управления (военными советами и штабами) и должности начальника Тыла Красной Армии; создание 13.10.1941 года Главное управления оборонительного строительства и др.
В связи с принятием 01.02.1944 года Закона СССР о создании войсковых формирований союзных республик НКО СССР из общесоюзного наркомата был преобразован в союзно-республиканский.
По Указу Президиума ВС СССР 25.02.1946 года НКО СССР слился с Наркоматом ВМФ СССР в единый союзно-республиканский Народный комиссариат Вооруженных Сил СССР (НК ВС СССР). Под таким названием центральный орган обозначался в документах менее месяца, т. к. в соответствии с Законом СССР от 15.03.1946 года о преобразовании СНК СССР и союзных республик в Совет Министров его переименовали в Министерство Вооруженных Сил СССР (МВС СССР).
Наркомы обороны СССР: К. Е. Ворошилов, с 20.11.1935 года Маршал Советского Союза (20.06.1934 года - 07.05.1940 года), Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко (07.05.1940 года - 19.07.1941 года), И. В. Сталин, с 06.03.1943 года Маршал Советского Союза, с 26.06.1945 года Генералиссимус Советского Союза (19.07.1941 года - 25.02.1946 года).