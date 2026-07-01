НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СССР - выс­шее во­енное ве­дом­ст­во в 1930-1940-х годах.

Об­ра­зо­ван по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 20.06.1934 года пу­тём пре­об­ра­зо­ва­ния На­род­но­го ко­мис­са­риа­та по во­ен­ным и мор­ским де­лам СССР .Во гла­ве НКО и РККА сто­ял нар­ком обо­ро­ны, в ка­че­ст­ве со­ве­щательного ор­га­на при нём был уч­ре­ж­дён Во­енный со­вет. Ре­ше­ния Во­енного со­ве­та ут­вер­жда­лись нар­ко­мом и про­во­ди­лись в жизнь его при­ка­за­ми.

На НКО СССР воз­ла­га­лись за­да­чи, свя­зан­ные с обо­ро­ной стра­ны: раз­ра­бот­ка пла­нов раз­ви­тия, строи­тель­ст­ва, во­ору­же­ния РККА; ор­га­ни­за­ция и строи­тель­ст­во всех су­хо­пут­ных, морских и воздушных сил, ру­ко­во­дство их бое­вой и по­ли­тической под­го­тов­кой; опе­ра­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние войск; раз­ви­тие и со­вер­шен­ст­во­ва­ние средств воо­ру­же­ния и бое­вой тех­ни­ки; ор­га­ни­за­ция про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны, обо­ро­нительного строи­тель­ст­ва; про­ве­де­ние при­зы­вов гра­ж­дан, обу­че­ние лич­но­го со­ста­ва и до­при­зыв­ни­ков.

В со­став НКО СССР вхо­ди­ли: Штаб РККА (с 22.09.1935 года ГШ РККА); управ­ле­ния РККА (по­ли­ти­че­ское, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-мо­би­ли­зационное, раз­ве­ды­вательное, морских сил, воздушных сил, ав­то­бро­не­тан­ко­вое, во­енно-учеб­ных за­ве­де­ний, ПВО, артиллерийское, свя­зи, те­ле­ме­ха­ни­ки, инженерное, хи­мическое, во­енно-хо­зяйственное, са­ни­тар­ное, ве­те­ри­нар­ное, строи­тель­но-квар­тир­ное); на­чаль­ник воо­ру­же­ний РККА; от­де­лы НКО СССР (изо­бре­те­ний, стан­дар­ти­за­ции, по ре­мон­ти­ро­ва­нию кон­ско­го со­ста­ва, из­да­тель­ст­ва); ин­спек­то­ра (пе­хо­ты, ка­ва­ле­рии, ар­тил­ле­рии, во­енно-учеб­ных за­ве­де­ний, ВВС, ВМС, ав­то­бро­не­тан­ко­вых войск, фи­зической под­го­тов­ки и спор­та). При НКО СССР со­стоя­ли: Управ­ле­ние по на­чаль­ст­вую­ще­му со­ста­ву РККА, фи­нан­со­вый от­дел, груп­па кон­тро­ля, Управ­ле­ние де­ла­ми.

В свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем 30.12.1937 года На­род­но­го ко­мис­са­риа­та Во­ен­но-Мор­ско­го Фло­та СССР из со­ста­ва НКО СССР бы­ло вы­де­ле­но Управ­ле­ние ВМС РККА. По­ста­нов­ле­ни­ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР 13.03.1938 года при НКО СССР был об­ра­зо­ван Главный во­енный со­вет РККА, на ко­то­рый воз­ла­га­лась от­вет­ст­вен­ность за вы­пол­не­ние ди­рек­тив по под­го­тов­ке обо­ро­ны стра­ны и во­енному строи­тель­ст­ву.

В ию­ле - августе 1940 года осу­ще­ст­в­ле­на ко­рен­ная ре­ор­га­ни­за­ция все­го центрального ап­па­ра­та с учё­том уве­ли­че­ния со­ста­ва и чис­лен­но­сти воо­руженных сил. Управ­ле­ния, за­ни­мав­шие­ся смеж­ны­ми во­про­са­ми, бы­ли объ­е­ди­не­ны в главные управ­ле­ния. Уве­ли­чи­лась чис­лен­ность наи­бо­лее важ­ных ор­га­нов НКО СССР. Ко­ли­че­ст­во во­ен­но­слу­жа­щих и слу­жа­щих в ГШ РККА воз­рос­ло бо­лее чем в 2 раза. В первой половине 1941 года бы­ли пе­ре­ве­де­ны на но­вые шта­ты с уве­ли­че­ни­ем лич­но­го со­ста­ва Главное управ­ле­ние по­ли­тической про­па­ган­ды и Главное управ­ле­ние ВВС. Управ­ле­ние ПВО стра­ны бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Главное управ­ле­ние ПВО. В ию­не 1941 года на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние Управ­ле­ния ВДВ.

К на­ча­лу Великой Отечественной вой­ны центральный ап­па­рат НКО СССР вклю­чал: ГШ РККА, 20 управ­ле­ний, из них главные управ­ле­ния - по­ли­тической про­па­ган­ды, ВВС, артиллери, ав­то­бро­не­тан­ко­вых войск, ПВО, во­енно-ин­же­нер­ное и ин­тен­дант­ское; уп­рав­ле­ния - бое­вой под­го­тов­ки, ВДВ, во­енно-хи­мической за­щи­ты, обо­ро­нительного строи­тель­ст­ва, снаб­же­ния го­рю­чим, во­енно-учеб­ных за­ве­де­ний, кад­ров, са­ни­тар­ное, ве­те­ри­нар­ное, во­енного из­да­тель­ст­ва, фи­нан­со­вое, управ­ле­ние де­ла­ми НКО. Кро­ме то­го, име­лись ин­спек­ции и от­дел мате­ри­аль­ных фон­дов. В со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 08.03.1941 года со­от­вет­ст­вую­щие главные и центральные управ­ле­ния НКО СССР за­мы­ка­лись на од­но­го из 7 за­мес­ти­те­лей нар­ко­ма обо­ро­ны.

В го­ды вой­ны НКО СССР пре­тер­пел из­ме­не­ния, обу­слов­лен­ные тре­бо­ва­ния­ми вой­ны. Наиболее зна­чи­мы­ми из них бы­ли: соз­да­ние 29.07.1941 года Главные управ­ле­ния фор­ми­ро­ва­ния и уком­плек­то­ва­ния войск Крас­ной Ар­мии (Гла­вуп­ра­форм); уч­ре­ж­де­ние долж­но­стей ко­ман­дую­щих ви­да­ми и ро­да­ми войск с со­от­вет­ст­вую­щи­ми ор­га­на­ми управ­ле­ния (во­енными со­ве­та­ми и шта­ба­ми) и долж­но­сти на­чаль­ни­ка Ты­ла Крас­ной Ар­мии; соз­да­ние 13.10.1941 года Главное управ­ле­ния обо­ро­нительного строи­тель­ст­ва и др.

В свя­зи с при­ня­ти­ем 01.02.1944 года За­ко­на СССР о соз­да­нии вой­ско­вых фор­ми­ро­ва­ний со­юз­ных рес­пуб­лик НКО СССР из об­ще­со­юз­но­го нар­ко­ма­та был пре­об­ра­зо­ван в со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский.

По Ука­зу Пре­зи­диу­ма ВС СССР 25.02.1946 года НКО СССР слил­ся с Нар­ко­ма­том ВМФ СССР в еди­ный со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский Народный ко­мис­са­ри­ат Воо­руженных Сил СССР (НК ВС СССР). Под та­ким на­зва­ни­ем центральный ор­ган обо­зна­чал­ся в до­ку­мен­тах ме­нее ме­ся­ца, т. к. в со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном СССР от 15.03.1946 года о пре­об­ра­зо­ва­нии СНК СССР и со­юз­ных рес­пуб­лик в Со­вет Ми­ни­ст­ров его пе­ре­име­но­ва­ли в Министерство Воо­руженных Сил СССР (МВС СССР).

Нар­ко­мы обо­ро­ны СССР: К. Е. Во­ро­ши­лов , с 20.11.1935 года Мар­шал Советского Сою­за (20.06.1934 года - 07.05.1940 года), Мар­шал Советского Сою­за С. К. Ти­мо­шен­ко (07.05.1940 года - 19.07.1941 года), И. В. Ста­лин , с 06.03.1943 года Мар­шал Советского Сою­за, с 26.06.1945 года Ге­не­ра­лис­си­мус Советского Сою­за (19.07.1941 года - 25.02.1946 года).

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