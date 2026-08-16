НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ (НКО)

Центральный орган управления, осуществлявший руководство Вооруженными Силами СССР в 1934—46.

15 марта 1934 г. постановлением ЦИК и СНК. Наркомат по военным и морским делам СССР был преобразован в НКО. Перед войной его составляли: обладавший своими особыми функциями Генеральный штаб, главные управления (политической пропаганды, артиллерии, автобронетанковое, ПВО, ВВС, военно-инженерное, интендантское), управления (военно-учебных заведений и боевой подготовки, химической защиты, связи, снабжения горючим, санитарное, ветеринарное, строительства укрепленных районов), инспекции всех родов войск, а также ряд иных подразделений. В обязанности НКО вменялись разработка планов перспективного строительства армии, руководство боевой и политической подготовкой воинских частей, управление армией в условиях мирного и военного времени (в т. ч. призыв на воинскую службу); решение вопросов, связанных с развитием военной техники, материальным обеспечением войск, военно-учебных заведений и учреждений, оборонным строительством, организацией ПВО страны, и ряд иных вопросов. Совещательным органом НКО был Главный военный совет Красной Армии, председателем которого был народный комиссар обороны. Он утверждал все решения Главного военного совета. В первые недели войны работу НКО возглавлял Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, 19 июля 1941 г. наркомом обороны стал И. В. Сталин. В 1941-1945 гг., в целях лучшего управления войсками, аппарат НКО реформировался и совершенствовался. Наряду с Генштабом он превратился в рабочий орган Ставки Верховного Главнокомандования. Функции и обязанности командующих видами Вооруженных Сил, родами войск и начальников главных управлений НКО были значительно расширены, а их статус поднят до уровня заместителя наркома обороны. 29 июня 1941 г. введена должность командующего ВВС и образован совет ВВС Красной Армии; в июле была восстановлена должность начальника артиллерии Красной Армии (упраздненная в 1940 г.), образовано Главное управление формирования и укомплектования РККА, ведавшее формированием резервов (кроме бронетанковых и механизированных войск, ВВС и артиллерии). В августе 1941 г. Управление воздушно-десантных войск (ВДВ) было преобразовано в управление командующего ВДВ Красной Армии. В сентябре введена должность командующего гвардейскими минометными частями, в ноябре — начальника инженерных войск и командующего ПВО. В ноябре-декабре 1942 г. были созданы Управление командующего артиллерией Красной Армии и Управление командующего бронетанковыми и механизированными войсками (вместо ранее существовавших ведомств). В мае 1943 г. постановлением ГКО было сокращено количество заместителей народного комиссара обороны до двух: первого и заместителя по Генштабу. Должности заместителя наркома по родам войск были сокращены. 1 февраля 1944 г., в связи с выходом закона о создании воинских формирований союзных республик, НКО был присвоен статус союзно-республиканского ведомства. Преобразования в структуре НКО, проведенные под давлением военных обстоятельств, способствовали улучшению руководства Красной Армией и ее материального обеспечения.

Исторические источники:

КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы. 1917—1968. М., 1969;

Партийно-политическая работа в Красной Армии. Документы. М., 1961—64.

Автор статьи: Листиков С. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015