НАРОДНЫЙ ФРОНТ ВО ФРАНЦИИ

Коалиция левых партий, находившаяся у власти во Франции в 1936-1938 гг.

Выступление праворадикальных сил во Франции в феврале 1934 г. вызвало совместное противодействие демократических и левых сил, включая коммунистов. В результате постепенного сближения левых сил в 1934-1935 гг., в январе 1936 г. было заключено предвыборное соглашение о «Народном объединении» между Французской коммунистической партией (ФКП), Французской секцией Рабочего интернационала (СФИО) и Республиканской, радикальной и радикально-социалистической партией (радикалы). Коммунисты в соответствии с решениями VII конгресса Коминтерна называли новый блок “Народным фронтом”, и это название вскоре закрепилось за коалицией. Программа блока соответствовала предложенной в 1934 г. Коминтерном для Франции модели социального государства. Были зафиксированы антифашистские и антивоенные требования: разоружение и роспуск полувоенных формирований, отмена частной торговли оружием и национализация военной промышленности, поддержка системы « коллективной безопасности » в Европе. В марте 1936 г. было достигнуто объединение социалистических и коммунистических профсоюзов.

На выборах 26 апреля-3 мая 1936 г. Народное объединение одержало победу. Из 618 мест оно получило 381 мандат. ФКП увеличила свое представительство с 10 до 72 депутатов, социалисты — с 97 до 146 (они стали крупнейшей фракцией), а вот радикалы потеряли места — со 159 до 106. 4 июня было сформировано правительство социалиста Л. Блюма.

Сразу после победы “Народного фронта” поднялась волна забастовок — рабочие требовали не медлить с реформами, они занимали предприятия. Рабочие вернулись к работе только после того, как на переговорах профсоюзов и предпринимателей было заключены 6 июня Матиньонские соглашения о повышении зарплаты и введении важнейших социальных гарантий, которые затем были закреплены законодательством «Народного фронта». Рабочий день был ограничен 40 часами в неделю, рабочие получали двухнедельный оплачиваемый отпуск. Предприниматели были обязаны заключать с рабочими коллективные договоры, на предприятиях учреждались официальные рабочие представители, которые получали право контролировать соблюдение прав рабочих. Проводилась национализация железных дорог, части военной и угледобывающей промышленности. Было улучшено пенсионное обеспечение, отсрочки по долгам. Была реорганизована банковская система, регулировались цены на зерно, включая его государственные закупки, были выделены средства на проведение общественных работ. Срок обязательного обучения в школе был увеличен с 13 до 14 лет. Гражданские права, существовавшие во Франции, были распространены на колонии.

Коммунисты требовали введения дополнительных налогов на капитал, но и те меры, которые уже были проведены, усилили отток капитала из Франции. 13 февраля 1937 г. Блюм заявил о «паузе» в реформах из-за начавшегося финансового кризиса.

В августе 1936 г. правительство Л. Блюма инициировало политику невмешательства в гражданскую войну в Испании , отказав в помощи родственному режиму Народного фронта в Испании. Эта моральная капитуляция перед лицом фашизма, активно боровшегося против Испанской республики, разложила французский «Народный фронт» сильнее, чем экономические проблемы. Лидеры СФИО и радикалов опасались как противостояния с фашизмом в Европе, так и гражданской войны во Франции, и готовы были идти на далеко идущие уступки правым силам. В июне 1936 г. был принят декрет о роспуске праворадикальных организаций. Однако они сохранились под новыми названиями. 16 марта 1937 г. в парижском пригороде Клиши произошли столкновения между левыми демонстрантами и полицией, защищавшей митинг правых радикалов, погибло 5 человек и 200 было ранено.

В 1937 г. Блюм внес в парламент проект закона о чрезвычайных финансовых полномочиях правительства. Палата депутатов поддержала его, но сенат отверг законопроект. Несмотря на поддержку правительства в парламенте, 22 июня 1937 г. Блюм подал в отставку. Стало ясно, что французский «Народный фронт» не готов к более глубоким преобразованиям. Власть перешла к радикалам (К. Шотан, Э. Даладье ), которые стали проводить либеральную экономическую политику, экономя на социальных обязательствах государства, данных в 1936 г.

После отставки Блюма была предпринята попытка возродить «Народный фронт» снизу. По инициативе коммунистов и движения против фашизма и войны началось создание сети комитетов Народного фронта, в которые люди объединялись независимо от партийной принадлежности. Создание новой «сверхпартии» вызвало опасения лидеров СФИО и радикалов. Национальный комитет коалиции Народное объединение (Народный фронт) заявил, что не признает комитеты Народного фронта своими.

11 сентября 1937 г. «Тайный комитет революционного действия», известный также как «Кагуль» (балахон), организовал взрывы в зданиях Всеобщей конфедерации французских предпринимателей и Объединения предпринимателей обрабатывающей промышленности. Усилив ощущение нестабильности и левой угрозы, терракты кагуляров позволили правым политикам усилить нажим на наследие «Народного фронта».

19 сентября премьер-министр Шотан заявил, что 40 часовой рабочий день может применяться, только если для этого есть условия. 2 октября в так называемой декларации Рамбуйе правительство официально ограничило закон о социальных гарантиях, обусловив его задачами подъема производства.

Некоторые надежды сторонники «Народного фронта» возлагали на второе правительство Блюма, которое пришло к власти в марте 1938 г. Но Блюм снова потребовал «чрезвычайные полномочия», получил отказ и подал в отставку. 10 апреля к власти пришло правительство Даладье, в котором уже не было социалистов. Даладье опирался не на «Народное объединение», а на правый центр. На первый план его политики вышли внешнеполитические задачи, связанные с проведением политики «умиротворения». В августе правительство приняло чрезвычайные декреты, которые ограничивали социальные гарантии. Даладье ввел 48 часовую неделю на предприятиях военной промышленности. Премьер требовал "вернуть Францию на работу".

В октябре 1938 г. из-за участия Даладье в подписании Мюнхенского договора парламентский блок «Народное объединение» распался окончательно. Радикалы в ответ на резкую критику со стороны коммунистов вышли из национального комитета Народного объединения. После этого «Народный фронт» сохранялся как неустойчивая оппозиционная коалиция социалистов и коммунистов, опирающаяся на комитеты «Народного фронта».

Но, несмотря на упадок движения Народного фронта, его костяк не исчез — после разгрома Франции Германией в 1940 г. он участвовал в движении Сопротивления . Народный фронт в итоге способствовал укреплению гражданского общества Франции, что имело далеко идущие последствия во время войны и после нее. Его завоевания были восстановлены после войны в полном объеме и положили начало социальному государству во Франции.

Исторические источники :

Коминтерн против фашизма. М., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.