НАРОДНЫЙ ФРОНТ В ИСПАНИИ

Левая коалиция, существовавшая в Испании в 1936-1939 гг.

После поражения на выборах 1933 г. и репрессий против левых сил в связи с Октябрьским восстанием 1934 г., левые лидеры стали искать возможность создания сильной левой коалиции, которая сможет победить на выборах. Примером мог служить созданный в это время Народный фронт во Франции , в который вошли не только социалисты, коммунисты, но и либералы. После VII конгресса Коминтерна идею Народного фронта активно продвигали испанские коммунисты (КПИ).

В январе 1936 г. в связи с началом предвыборной кампании ограничения на деятельность левых партий были сняты. 15 января 1936 г. Испанская социалистическая рабочая партия, коммунисты, Объединенная рабочая марксистская партия (ПОУМ), Левая республиканская партия, Республиканский союз, Синдикалистская партия подписали соглашение о создании избирательного Народного блока, в дальнейшем известного как Народный фронт. Его поддержали каталонские и баскские националисты.

Совместный электорат Народного фронта был примерно равен электорату правого «Национального фронта». В этих условиях многое решали голоса сторонников анархо-синдикалистов, из Национальной конфедерации труда (НКТ), которые раньше воздерживались от участия в выборах. 14 февраля Национальный комитет НКТ опубликовал заявление, в котором говорилось: «Мы – не защитники республики, но мы мобилизуем все свои силы, чтобы нанести поражение старинным врагам пролетариата». Сотни тысяч анархо-синдикалистов проголосовали за Народный фронт.

На выборах 16 февраля 1936 г. Народный фронт получил 4 654 116 голосов, правые 4 503 524, баскские националисты 125 714, центр 400 901. Таким образом, перевес левых над правыми был минимален, а с учетом центристов и вовсе сомнителен. Но при мажоритарной системе решающую роль играло сплочение сил в округах, где поддержка анархистов также помогла левым добиться перевеса. Народный фронт завоевал 268 парламентских мест из 473. При этом социалисты получили 88 мест, левые республиканцы – 87, коммунисты – 17. Правые получили 205 мест.

После победы Народного фронта к власти пришло правительство М. Асаньи, которое объявило политическую амнистию. Было освобождено из заключения более 15 тысяч человек. 23 февраля был восстановлен Женералитат Каталонии. Его возглавил Л. Компанис.

10 мая кортесы избрали М. Асанью президентом страны. Правительство возглавил либерал С. Касарес.

Ускорилась аграрная реформа, было распределено 700 тыс. га земли. Но реформа шла все еще медленно, крестьяне Эстремадуры стали захватывать пустующие поместья, а гражданская гвардия, как и раньше – разгонять нарушителей закона. Происходили столкновения. В феврале–июле произошло 113 всеобщих и 228 местных стачек. Правые и левые экстремисты прибегали к терроризму. Было совершено 213 покушений. В столкновениях между экстремистами и нападениях на демонстрации погибло 269 человек, сотни были ранены. После победы Народного фронта на выборах началась подготовка военного переворота. 17-18 июля 1936 г. началась попытка переворота (мятеж) против Второй республики. Мятежникам было оказано сопротивление, переворот не удался, но и подавить мятеж не удалось. Страна раскололась, началась гражданская война в Испании 1936-1939 гг. 19 июля было сформировано правительство либерала Х. Хираля, который санкционировал раздачу оружия населению. В условиях углубления социальной революции либералы теряли влияние в стране. 4 сентября было сформировано правительство во главе с лидером ИСРП Ф. Ларго Кабальеро, в которое вошли 6 социалистов (включая умеренных оппонентов Ларго – И. Прието, Х. Негрина и др.), 2 коммуниста, 3 либерала (среди них экс-премьер Хираль) и каталонские и баскские националисты. 4 ноября к ним присоединились 4 министра от НКТ. Таким образом, впервые в Западной Европе в правительство вошли коммунисты, и впервые в истории – анархо-синдикалисты. Образовалась широкая антифашистская коалиция, которая была шире Народного фронта. Кортесы длительное время не собирались, власть опиралась на партии и профсоюзы.

Война шла с переменным успехом, в левом лагере обострились противоречия между сторонниками углубления революции, которая привела к возникновению производственной демократии (НКТ, ПОУМ, левое крыло ИСРП) и сторонниками сворачивания этой революции и укрепления государственных структур (КПИ, либералы, правое крыло ИСРП, каталонские и баскские националисты). Столкновение между этими силами в мае 1937 г. привело к падению правительства Ларго Кабальеро и возникновению 17 мая 1937 г. правительства Х. Негрина. НКТ покинула правительство, ПОУМ был разгромлен. В условиях военных поражений на время произошла новая консолидация левых сил: 1 апреля 1938 г. НКТ, Федерация анархистов Иберии и Федерация либертарной молодежи вошли в Народный фронт.

6 апреля 1938 г. было сформировано новое правительство Негрина . На этот раз правительство формировали не партии и организации коалиции, а лично Негрин, подбиравший в свою команду политиков из разных организаций. 16 августа 1938 г. правительство покинули представители каталонских и баскских националистов — они протестовали против наступления Негрина на права автономий. Каталонию в правительстве стала представлять прокоммунистическая Объединенная социалистическая партия Каталонии.

По мере дальнейших военных неудач и ухудшения социального положения на территории республики обострялись внутренние противоречия в республиканском лагере, что в итоге привело к мятежу Касадо. 1 апреля 1939 г. республиканцы проиграли войну, что привело и к гибели Народного фронта.

Исторические источники:

Коминтерн и гражданская война в Испании. М., 2001;

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. М., 1963.

Автор статьи: Шубин А.В.