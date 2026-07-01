НАРОДНЫЙ ДОМ

НАРОДНЫЙ ДОМ - об­ще­дос­туп­ное не­го­су­дар­ст­вен­ное про­све­ти­тель­ное уч­ре­ж­де­ние клуб­но­го ти­па, соз­дан­ное в це­лях об­ще­го об­ра­зо­ва­ния взрос­лых, ор­га­ни­за­ции их до­су­га, вне­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния де­тей.

Соз­да­ва­лись ор­га­на­ми зем­ско­го и городского са­мо­управ­ле­ния, об­ще­ст­ва­ми трез­во­сти, гра­мот­но­сти, по­пе­чи­тель­ст­ва­ми о народной трез­во­сти, ча­ст­ны­ми ли­ца­ми. Пер­вый народные дома (так­же Рус­ский народный дом , Дом на­ро­да рус­ско­го, в 1915-1921 годах Украинский народный дом ) от­крыт в 1849 году в городе Львов (Австрийская им­пе­рия) «Го­лов­ной русь­кой ра­дой» (ос­но­ва­на в 1848 году). При нём дей­ст­во­ва­ла Ма­ти­ца га­лиц­ко-рус­ская. В Рос­сии пер­вый народный дом воз­ник в 1882 году в Том­ске, за­тем от­кры­ты народные дома : в Санкт-Пе­тер­бур­ге - Народная ауди­то­рия ба­ро­на С. П. фон Дер­ви­за (1890-е годы, архитектор А. Ф. Кра­сов­ский), народный дом име­ни императора Ни­ко­лая II (1900 год, с 1919 года имени К. Либк­нех­та и Р. Люк­сем­бург; архитектор А. Н. По­ме­ран­цев), народныц дом Э. Л. Но­бе­ля (1897-1901 годы; архитектор Р. Ф. Мель­цер), Ли­гов­ский народный дом име­ни графини С. В. Па­ни­ной (1899-1904 годы; архитектор Ю. Ю. Бе­нуа) и др.

В 1910-х гг. по­лу­чи­ли боль­шое рас­про­стра­не­ние, на­ча­ли от­кры­вать­ся в сё­лах и де­рев­нях. Н ародные дома ста­ра­лись объ­е­ди­нить все фор­мы об­ра­зо­ва­тель­ной и до­су­го­вой дея­тель­но­сти. В них, как пра­ви­ло, дей­ст­во­ва­ли биб­лио­те­ка с чи­таль­ней, те­ат­раль­но-лек­ци­он­ный зал со сце­нической пло­щад­кой, вос­крес­ная шко­ла, ве­чер­ние клас­сы для взрос­лых, хор, чай­ная, кни­го­тор­го­вая лав­ка. При не­ко­то­рых народных домах уст­раи­ва­лись му­зеи, где со­сре­до­то­чи­ва­лись различного ти­па на­гляд­ные по­со­бия, ис­поль­зуе­мые при чте­нии лек­ций, пе­ре­движ­ные и по­сто­ян­но дей­ст­вую­щие вы­став­ки. В ря­де народных домов име­лись от­де­ле­ния по ра­бо­те с деть­ми; соз­да­ва­лись ре­мес­лен­ные учи­ли­ща для под­ро­ст­ков. народные дома в Рос­сии су­ще­ст­во­ва­ли до начала 1920-х годов и за­тем бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в ра­бо­чие клу­бы.

В конце XIX - начале XX веков (или ана­ло­гич­ные уч­ре­ж­де­ния) соз­да­ва­лись в Ве­ли­ко­бри­та­нии (People’s Houses), Скандинавских стра­нах (шведский Folkets hus), Гер­ма­нии (Volkhaus), Гол­лан­дии (Volkshuis), Ита­лии (Casa del Popolo), во Фран­ции, Бель­гии, Швей­ца­рии (Maison du Peuple), в Бол­га­рии (Чи­та­лиш­те) и др.

За ру­бе­жом дей­ст­ву­ют уч­ре­ж­де­ния, ана­ло­гич­ные народным домам: Русский дом в Бел­гра­де (1933 год), Российский дом нау­ки и куль­ту­ры в Бер­ли­не (1984 год), Русско-немецкий куль­тур­ный центр в Нюрн­бер­ге (1996 год), Русский дом в Да­нии (2001 год), Русский дом в Ба­ден-Вюр­тем­бер­ге (Гер­ма­ния, 2002 год), Русский куль­тур­но-об­ра­зо­ва­тель­ный и со­ци­аль­ный центр «Ис­ток» во Франк­фур­те-на-Май­не (2005 год), Российский центр нау­ки и куль­ту­ры в Виф­лее­ме (2012 год) и др. Раз­но­вид­но­стя­ми народных домов яв­ля­ют­ся «об­ще­ст­вен­ные цен­тры» («об­щин­ные цен­тры» или «цен­тры со­об­ще­ст­ва»), воз­ник­шие в по­след­ней тре­ти XX века в ев­ропейских стра­нах. Они мо­гут быть пред­на­зна­че­ны как для куль­тур­ной, до­су­го­вой, так и для по­ли­тической или со­ци­аль­ной дея­тель­но­сти.

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