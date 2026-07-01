НАРОДНЫЙ ДОМ
НАРОДНЫЙ ДОМ - общедоступное негосударственное просветительное учреждение клубного типа, созданное в целях общего образования взрослых, организации их досуга, внешкольного воспитания детей.
Создавались органами земского и городского самоуправления, обществами трезвости, грамотности, попечительствами о народной трезвости, частными лицами. Первый народные дома (также Русский народный дом, Дом народа русского, в 1915-1921 годах Украинский народный дом) открыт в 1849 году в городе Львов (Австрийская империя) «Головной руськой радой» (основана в 1848 году). При нём действовала Матица галицко-русская. В России первый народный дом возник в 1882 году в Томске, затем открыты народные дома: в Санкт-Петербурге - Народная аудитория барона С. П. фон Дервиза (1890-е годы, архитектор А. Ф. Красовский), народный дом имени императора Николая II (1900 год, с 1919 года имени К. Либкнехта и Р. Люксембург; архитектор А. Н. Померанцев), народныц дом Э. Л. Нобеля (1897-1901 годы; архитектор Р. Ф. Мельцер), Лиговский народный дом имени графини С. В. Паниной (1899-1904 годы; архитектор Ю. Ю. Бенуа) и др.
В 1910-х гг. получили большое распространение, начали открываться в сёлах и деревнях. Народные дома старались объединить все формы образовательной и досуговой деятельности. В них, как правило, действовали библиотека с читальней, театрально-лекционный зал со сценической площадкой, воскресная школа, вечерние классы для взрослых, хор, чайная, книготорговая лавка. При некоторых народных домах устраивались музеи, где сосредоточивались различного типа наглядные пособия, используемые при чтении лекций, передвижные и постоянно действующие выставки. В ряде народных домов имелись отделения по работе с детьми; создавались ремесленные училища для подростков. народные дома в России существовали до начала 1920-х годов и затем были преобразованы в рабочие клубы.
В конце XIX - начале XX веков (или аналогичные учреждения) создавались в Великобритании (People’s Houses), Скандинавских странах (шведский Folkets hus), Германии (Volkhaus), Голландии (Volkshuis), Италии (Casa del Popolo), во Франции, Бельгии, Швейцарии (Maison du Peuple), в Болгарии (Читалиште) и др.
За рубежом действуют учреждения, аналогичные народным домам: Русский дом в Белграде (1933 год), Российский дом науки и культуры в Берлине (1984 год), Русско-немецкий культурный центр в Нюрнберге (1996 год), Русский дом в Дании (2001 год), Русский дом в Баден-Вюртемберге (Германия, 2002 год), Русский культурно-образовательный и социальный центр «Исток» во Франкфурте-на-Майне (2005 год), Российский центр науки и культуры в Вифлееме (2012 год) и др. Разновидностями народных домов являются «общественные центры» («общинные центры» или «центры сообщества»), возникшие в последней трети XX века в европейских странах. Они могут быть предназначены как для культурной, досуговой, так и для политической или социальной деятельности.