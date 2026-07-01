НАРОДНЫЙ БАНК РСФСР

НАРОДНЫЙ БАНК РСФСР - пер­вый советский банк, фак­ти­че­ски бывший Государственный банк Российской им­пе­рии и Российской рес­пуб­ли­ки (пе­рио­да Временного пра­ви­тель­ст­ва), над ко­то­рым в январе 1918 года был ус­та­нов­лен кон­троль СНК.

На­хо­дил­ся в ве­де­нии Народного ко­мис­са­риа­та фи­нан­сов. На­зва­ние «Народный банк РСФСР» в официальных до­ку­мен­тах в основном ут­вер­ди­лось в ав­гу­сте - на­ча­ле сентября 1918 года. К сентябрю 1918 года к Народному банку РСФСР при­сое­ди­не­ны фи­лиа­лы на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ных ак­цио­нер­ных ком­мерческих бан­ков на тер­ри­то­рии, под­кон­троль­ной советскому пра­ви­тель­ст­ву, в 1919 году - государственные сбе­ре­гательные кас­сы.

В 1918-1919 годах с бан­ком сли­ты струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния бывшего Ми­ни­стер­ст­ва фи­нан­сов , за­ни­мав­шие­ся де­неж­ной эмис­си­ей (Кре­дит­ная кан­це­ля­рия и Экс­пе­ди­ция за­го­тов­ле­ния государственных бу­маг), кас­со­во-рас­чёт­ны­ми и смет­но-бюд­жет­ны­ми опе­ра­ция­ми (Департамент государственного ка­зна­чей­ст­ва). Народный банк РСФСР за­ни­мал­ся главным образом эмис­си­ей бу­маж­ных де­неж­ных зна­ков, до начала 1919 года - кре­ди­то­ва­ни­ем государственных, ча­стных и коо­пе­ра­тив­ных пред­при­ятий, за­тем - фи­нан­си­ро­ва­ни­ем на­цио­на­ли­зи­рованных пред­прия­тий.

В середине 1919 года, в свя­зи с про­во­див­шей­ся по­ли­ти­кой « во­ен­но­го ком­му­низ­ма » и свёр­ты­ва­ни­ем то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний, функ­ции бан­ка све­де­ны к ми­ни­му­му, он пре­вра­тил­ся в еди­ный рас­чёт­но-кас­со­вый и смет­но-рас­чёт­ный ап­па­рат советского го­су­дар­ст­ва. Уп­разд­нён 19.01.1920 года. Его ме­ст­ные уч­ре­ж­де­ния пре­вра­ще­ны в под­от­де­лы гу­берн­ских и уезд­ных фи­нан­со­вых от­де­лов ис­пол­ко­мов Со­ве­тов ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских и кра­сно­ар­мей­ских де­пу­та­тов. Ак­ти­вы и пас­си­вы бан­ка пе­ре­да­ны Центральному бюд­жет­но-рас­чёт­но­му управ­ле­нию (ЦБРУ) Нар­ко­ма­та фи­нан­сов, а от­де­лы бан­ка пре­об­ра­зо­ва­ны в струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния ЦБРУ.

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