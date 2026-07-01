НАРОДНЫЙ БАНК РСФСР
НАРОДНЫЙ БАНК РСФСР - первый советский банк, фактически бывший Государственный банк Российской империи и Российской республики (периода Временного правительства), над которым в январе 1918 года был установлен контроль СНК.
Находился в ведении Народного комиссариата финансов. Название «Народный банк РСФСР» в официальных документах в основном утвердилось в августе - начале сентября 1918 года. К сентябрю 1918 года к Народному банку РСФСР присоединены филиалы национализированных акционерных коммерческих банков на территории, подконтрольной советскому правительству, в 1919 году - государственные сберегательные кассы.
В 1918-1919 годах с банком слиты структурные подразделения бывшего Министерства финансов, занимавшиеся денежной эмиссией (Кредитная канцелярия и Экспедиция заготовления государственных бумаг), кассово-расчётными и сметно-бюджетными операциями (Департамент государственного казначейства). Народный банк РСФСР занимался главным образом эмиссией бумажных денежных знаков, до начала 1919 года - кредитованием государственных, частных и кооперативных предприятий, затем - финансированием национализированных предприятий.
В середине 1919 года, в связи с проводившейся политикой «военного коммунизма» и свёртыванием товарно-денежных отношений, функции банка сведены к минимуму, он превратился в единый расчётно-кассовый и сметно-расчётный аппарат советского государства. Упразднён 19.01.1920 года. Его местные учреждения превращены в подотделы губернских и уездных финансовых отделов исполкомов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Активы и пассивы банка переданы Центральному бюджетно-расчётному управлению (ЦБРУ) Наркомата финансов, а отделы банка преобразованы в структурные подразделения ЦБРУ.