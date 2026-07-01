НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ - общедоступные просветительные учреждения, способствующие повышению культуры и профессионального мастерства независимо от образовательного уровня и возраста.
Часто включаются в систему образования взрослых. Первый народный университет - Высшая народная школа, основанная в 1844 году в Рёддинге (Дания) Н. Грундтвигом. В 1870-1890-х годах учебные заведения такого типа возникли в др. Скандинавских странах, Германии и Великом княжестве Финляндском. Обучение осуществлялось в виде популярных лекций; формальных прав выпускники не получали, программы официально не утверждались. Др. тип народных университетов получил развитие в Великобритании, где в 1870 году при Кембриджском университете был создан Открытый университет (University Extension). В нём читали лекции и проводили занятия профессора университета. В 1890 году в США по инициативе Американского общества для распространения университетского образования открылись народные университеты в Чикаго, Балтиморе и др. городах. В конце 1890-х годов народные университеты созданы в Австро-Венгрии, Франции.
В России предшественниками народных университетов стали различные курсы для взрослых, создававшиеся в 1880-1890-х годах. Наиболее известны Пречистенские курсы в Москве (открыты в 1897 году Московским отделением Русского технического общества) - бесплатные вечерние общеобразовательные курсы для рабочих. Первоначально в составе курсов действовали 2 отделения - общее (для неграмотных и малограмотных) и специальное (для получивших подготовку в объёме начальной школы). В начале XX века в Москве, Санкт-Петербурге и др. городах возникли общественные организации («Московское общество народных университетов» и «Народные университеты»), открывавшие народные университеты. В 1908 году в Санкт-Петербурге состоялся 1-й Всероссийский съезд деятелей народных университетов и др. просветительных учреждений, созданных по частной инициативе.
Особым типом народных университетов в России стал Городской народный университет А. Л. Шанявского в Москве (смотрите Шанявского университет). После 1917 года народные университеты получили название «Рабоче-крестьянские университеты». С созданием широкой сети профессиональных отраслевых учебных заведений народные университеты утратили своё значение в подготовке специалистов и прекратили существование. Они возродились в 1950-х годах как форма массовой культурно-просветительной работы, пропаганды научно-технических и др. знаний, военно-патриотического воспитания. Особенно большое распространение получили в 1970-1980-е годы народные университеты учреждались обществом «Знание», министерствами просвещения, культуры, здравоохранения, творческими союзами, профсоюзами. В конце 1980-1990-х годах систему народных университетов заменили многочисленные курсы для взрослых при высших и средних профессиональных учебных заведениях и др. организациях.