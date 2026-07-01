НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ - об­ще­до­ступ­ные про­све­ти­тель­ные уч­ре­ж­де­ния, спо­соб­ст­вую­щие по­вы­ше­нию куль­ту­ры и профессионального мас­тер­ст­ва не­за­ви­си­мо от об­ра­зо­ва­тель­но­го уров­ня и воз­рас­та.

Час­то вклю­ча­ют­ся в сис­те­му об­ра­зо­ва­ния взрос­лых. Пер­вый народный университет - Выс­шая народная шко­ла, ос­но­ван­ная в 1844 году в Рёд­дин­ге (Да­ния) Н. Грун­дт­ви­гом. В 1870-1890-х годах учеб­ные за­ве­де­ния та­ко­го ти­па воз­ник­ли в др. Скандинавских стра­нах, Гер­ма­нии и Великом княжестве Фин­лянд­ском. Обу­че­ние осу­ще­ст­в­ля­лось в ви­де по­пу­ляр­ных лек­ций; фор­маль­ных прав вы­пу­ск­ни­ки не по­лу­ча­ли, про­грам­мы офи­ци­аль­но не ут­вер­жда­лись. Др. тип народных университетов по­лу­чил раз­ви­тие в Ве­ли­ко­бри­та­нии , где в 1870 году при Кем­бридж­ском университете был соз­дан От­кры­тый университет (University Extension). В нём чи­та­ли лек­ции и про­во­ди­ли за­ня­тия про­фес­со­ра университета. В 1890 году в США по ини­циа­ти­ве Американского общества для рас­про­стра­не­ния уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния от­кры­лись народные университеты в Чи­ка­го, Бал­ти­мо­ре и др. го­ро­дах. В конце 1890-х годов народные университеты соз­да­ны в Ав­ст­ро-Венг­рии, Фран­ции.

В Рос­сии пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми народных университетов ста­ли различные кур­сы для взрос­лых, соз­да­вав­шие­ся в 1880-1890-х годах. Наи­бо­лее из­вест­ны Пре­чис­тен­ские кур­сы в Мо­ск­ве (от­кры­ты в 1897 году Московским от­де­ле­ни­ем Рус­ско­го тех­ни­че­ско­го об­ще­ст­ва) - бес­плат­ные ве­чер­ние об­ще­об­ра­зо­вательные кур­сы для ра­бо­чих. Пер­во­на­чаль­но в со­ста­ве кур­сов дей­ст­во­ва­ли 2 от­де­ле­ния - об­щее (для не­гра­мот­ных и ма­ло­гра­мот­ных) и спе­ци­аль­ное (для по­лу­чив­ших под­готов­ку в объ­ё­ме на­чаль­ной шко­лы ). В начале XX века в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге и др. го­ро­дах воз­ник­ли об­щественные ор­га­ни­за­ции («Московское об­ще­ст­во на­род­ных уни­вер­си­те­тов» и «На­род­ные уни­вер­си­те­ты»), от­кры­вав­шие народные университеты. В 1908 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге со­сто­ял­ся 1-й Все­российский съезд дея­те­лей народных университетов и др. про­све­ти­тель­ных уч­ре­ж­де­ний, созданных по ча­ст­ной ини­циа­ти­ве.

Осо­бым ти­пом народных университетов в Рос­сии стал Городской на­род­ный университет А. Л. Ша­няв­ско­го в Мо­ск­ве (смотрите Ша­няв­ско­го уни­вер­си­тет). По­сле 1917 года народные университеты по­лу­чи­ли название «Ра­бо­че-кре­сть­ян­ские университеты». С соз­да­ни­ем ши­ро­кой се­ти профессиональных от­рас­ле­вых учеб­ных за­ве­де­ний народные университеты ут­ра­ти­ли своё зна­че­ние в под­го­тов­ке спе­циа­ли­стов и пре­кра­тили су­ще­ст­во­ва­ние. Они воз­ро­ди­лись в 1950-х годах как фор­ма мас­со­вой куль­тур­но-про­све­ти­тель­ной ра­бо­ты, про­па­ган­ды на­уч­но-тех­нических и др. зна­ний, во­ен­но-пат­рио­тического вос­пи­та­ния. Осо­бен­но боль­шое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли в 1970-1980-е годы народные университеты уч­ре­ж­да­лись обществом «Зна­ние», министерства­ми про­све­ще­ния, куль­ту­ры, здра­во­охра­не­ния, творческими сою­за­ми, проф­сою­за­ми. В конце 1980-1990-х годах сис­те­му народных университетов за­ме­ни­ли мно­го­численные кур­сы для взрос­лых при выс­ших и сред­них профессиональных учеб­ных за­ве­де­ни­ях и др. ор­га­ни­за­ци­ях.

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