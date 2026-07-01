НАРОДНЫЕ КОММУНЫ
НАРОДНЫЕ КОММУНЫ - форма организации сельского населения и сельскохозяйственного производства в КНР в конце 1950-х - начале 1980-х годов.
Курс на создание «народных коммун» намечен в августе 1958 года на расширенном заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) в Бэйдайхэ. В сочетании с политикой «большого скачка» являлся одним из элементов «курса трёх красных знамён» (смотрите Китай. Исторический очерк), целью которого являлось построение в КНР в предельно сжатые сроки развитого социалистического общества и вывод страны в разряд ведущих индустриальных держав мира. «Народные коммуны» рассматривались руководством КПК в качестве основной ячейки социалистического, а в будущем и коммунистического общества.
Образование «народных коммун» планировалось производить путём слияния нескольких сельскохозяйственных кооперативов, что должно было повысить уровень обобществления на селе, высвободить необходимые трудовые ресурсы для производства сложных работ (в частности, по ирригации и мелиорации), сгладить различия между бедными и богатыми сельскохозяйственными кооперативами, имущество которых объединялось в общую собственность. Создание «народных коммун» открывало, по мнению руководства КПК, перспективу объединения сельского хозяйства с промышленностью. «Народные коммуны» должны были стать также самоуправляющимися органами, обладающими полнотой власти не только в хозяйственной, но и в административной сфере.
В соответствии с решением о формировании «народных коммун» в течение нескольких месяцев 1958 года 740 тыс. сельскохозяйственных кооперативов были преобразованы почти в 26 тыс. «народных коммун», которые объединяли свыше 99% крестьянских дворов. Каждая коммуна по площади обрабатываемой земли и числу рабочих рук в 20-30 раз превосходила прежние кооперативы. Земля и все средства производства кооперативов, приусадебные участки крестьян, их домашний скот перешли в собственность «народных коммун» (в отдельных местах обобществлению подверглись также птица, домашняя посуда и утварь). Вместо распределения производимой продукции по трудодням, практиковавшегося в сельскохозяйственных кооперативах, в них вводилось распределение без учёта количества и качества труда.
Обобществление имущества в «народных коммунах», не только не принёсшее крестьянам улучшения материального положения, а в связи с увеличением планов сдачи зерна значительно ухудшившее его, вызвало недовольство в китайской деревне. В феврале 1959 года руководство КПК внесло коррективы в политику создания «народных коммун», осудив как «левый загиб» полное обобществление имущества и высокие темпы формирования коммун. Для «народных коммун» были несколько снижены плановые задания. После неурожаев 1959 года и 1960 года и фактического провала политики «большого скачка» ЦК КПК в январе 1961 года принял постановление о проведении курса на «урегулирование, укрепление, пополнение и повышение» народного хозяйства.
«Народных коммун» подверглись значительной реорганизации. Основной производственной и хозрасчётной единицей в них стали бригады в составе 10-30 дворов. Отдельный крестьянский двор нёс теперь самостоятельную ответственность за выполнение закреплённого за ним производственного задания. Крестьянам были возвращены приусадебные участки и домашнее имущество, им разрешили держать свиней и птицу, были ликвидированы общественные столовые, вновь открыты рынки. Развернулась работа по налаживанию специализации и кооперирования производства, оживлению товарно-денежных отношений. Восстанавливался принцип оплаты «каждому по труду», в «народных коммунах» были установлены 6-8 разрядов заработной платы.
С началом экономических реформ в КНР во второй половине 1970-х годов началась постепенная ликвидация системы «народных коммун». В 1982 году полностью отменены политические ограничения семейного подряда в сельском хозяйстве. В октябре 1983 года ЦК КПК и Госсовет КНР обнародовали совместное «Распоряжение о выделении органов власти из структуры народных коммун и учреждении волостных административных органов». К концу 1984 года формирование новых органов власти на селе в КНР было практически полностью завершено. Возникло свыше 91 тыс. волостных (поселковых) правительств, 926 тыс. комитетов сельских жителей. Система «народных коммун» прекратила своё существование.