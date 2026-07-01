НАРОДНЫЕ КОММУНЫ

НАРОДНЫЕ КОММУНЫ - фор­ма ор­га­ни­за­ции сель­ско­го на­се­ле­ния и сельскохозяйственного производства в КНР в конце 1950-х - начале 1980-х годов.

Курс на соз­да­ние «народных коммун» на­ме­чен в августе 1958 года на рас­ши­рен­ном за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК) в Бэй­дай­хэ. В со­че­та­нии с по­ли­ти­кой «боль­шо­го скач­ка» яв­лял­ся од­ним из эле­мен­тов «кур­са трёх крас­ных зна­мён» (смотрите Ки­тай. Ис­то­ри­че­ский очерк ), це­лью ко­то­ро­го яв­ля­лось по­строе­ние в КНР в пре­дель­но сжа­тые сро­ки раз­ви­то­го со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва и вы­вод стра­ны в раз­ряд ве­дущих ин­ду­ст­ри­аль­ных дер­жав ми­ра. «Народные коммуны» рас­смат­ри­ва­лись ру­ко­во­дством КПК в ка­че­ст­ве основной ячей­ки со­циа­ли­сти­че­ско­го, а в бу­ду­щем и ком­му­ни­стического об­ще­ст­ва.

Об­ра­зо­ва­ние «народных коммун» пла­ни­ро­ва­лось про­из­во­дить пу­тём слия­ния не­сколь­ких сельскохозяйственных коо­пе­ра­ти­вов, что долж­но бы­ло по­вы­сить уро­вень обоб­ще­ст­в­ле­ния на се­ле, вы­сво­бо­дить не­об­хо­ди­мые тру­до­вые ре­сур­сы для про­изводства слож­ных ра­бот (в ча­ст­но­сти, по ир­ри­га­ции и ме­лио­ра­ции), сгла­дить раз­ли­чия ме­жду бед­ны­ми и бо­га­ты­ми сельскохозяйственными коо­пе­ра­ти­ва­ми, иму­ще­ст­во ко­то­рых объ­е­ди­ня­лось в об­щую соб­ст­вен­ность. Соз­да­ние «народных коммун» от­кры­ва­ло, по мне­нию ру­ко­во­дства КПК, пер­спек­ти­ву объ­е­ди­не­ния сельского хозяйства с промышленностью. «Народные коммуны» долж­ны бы­ли стать так­же са­мо­управ­ляю­щи­ми­ся ор­га­на­ми, об­ла­даю­щи­ми пол­но­той вла­сти не толь­ко в хо­зяй­ствен­ной, но и в административной сфе­ре.

В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем о фор­ми­ро­ва­нии «народных коммун» в те­че­ние не­сколь­ких ме­ся­цев 1958 года 740 тыс. сельскохозяйственных коо­пе­ра­ти­вов бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны поч­ти в 26 тыс. «народных коммун», ко­то­рые объ­е­ди­ня­ли свыше 99% кре­сть­ян­ских дво­ров. Ка­ж­дая ком­му­на по пло­ща­ди об­ра­ба­ты­вае­мой зем­ли и чис­лу ра­бо­чих рук в 20-30 раз пре­вос­хо­ди­ла преж­ние коо­пе­ра­ти­вы. Зем­ля и все сред­ст­ва про­изводства коо­пе­ра­ти­вов, при­уса­деб­ные уча­ст­ки кре­сть­ян, их до­маш­ний скот пе­ре­шли в соб­ст­вен­ность «народных коммун» (в отдельных мес­тах обоб­ще­ст­в­ле­нию под­верг­лись так­же пти­ца, до­маш­няя по­су­да и ут­варь). Вме­сто рас­пре­де­ле­ния про­из­во­ди­мой про­дук­ции по тру­до­дням, прак­ти­ко­вав­ше­го­ся в сельскохозяйственных коо­пе­ра­ти­вах , в них вво­ди­лось рас­пре­де­ле­ние без учё­та ко­ли­че­ст­ва и ка­че­ст­ва тру­да.

Обоб­ще­ст­в­ле­ние иму­ще­ст­ва в «народных коммунах», не толь­ко не при­нёс­шее кре­сть­я­нам улуч­ше­ния ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния, а в свя­зи с уве­ли­че­ни­ем пла­нов сда­чи зер­на зна­чи­тель­но ухуд­шив­шее его, вы­зва­ло не­до­воль­ст­во в китайской де­рев­не. В феврале 1959 года ру­ко­во­дство КПК вне­сло кор­рек­ти­вы в по­ли­ти­ку соз­да­ния «народных коммун», осу­див как «ле­вый за­гиб» пол­ное обоб­ще­ст­в­ле­ние иму­ще­ст­ва и вы­со­кие тем­пы фор­миро­ва­ния ком­мун. Для «народных коммун» бы­ли не­сколь­ко сни­же­ны пла­но­вые за­да­ния. По­сле не­уро­жа­ев 1959 года и 1960 года и фак­тического про­ва­ла по­ли­ти­ки «боль­шо­го скач­ка» ЦК КПК в январе 1961 года при­нял по­ста­нов­ле­ние о про­ве­де­нии кур­са на «уре­гу­ли­ро­ва­ние, ук­ре­п­ле­ние, по­пол­не­ние и по­вы­ше­ние» народного хо­зяй­ст­ва .

«Народных коммун» под­верг­лись зна­чительной ре­ор­га­ни­за­ции. Основной про­из­вод­ст­вен­ной и хоз­рас­чёт­ной еди­ни­цей в них ста­ли бри­га­ды в со­ста­ве 10-30 дво­ров. Отдельный кре­сть­ян­ский двор нёс те­перь са­мо­сто­ятельную от­вет­ст­вен­ность за вы­пол­не­ние за­кре­п­лён­но­го за ним про­из­водственного за­да­ния. Кре­сть­я­нам бы­ли воз­вра­ще­ны при­уса­деб­ные уча­ст­ки и до­маш­нее иму­ще­ст­во, им раз­ре­ши­ли дер­жать сви­ней и пти­цу, бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны об­щественные сто­ло­вые, вновь от­кры­ты рын­ки. Раз­вер­ну­лась ра­бо­та по на­ла­жи­ва­нию спе­циа­ли­за­ции и коо­пе­ри­ро­ва­ния про­изводства, ожив­ле­нию то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний. Вос­ста­нав­ли­вал­ся прин­цип оп­ла­ты «ка­ж­до­му по тру­ду», в «народных коммунах» бы­ли ус­та­нов­ле­ны 6-8 раз­ря­дов за­ра­бот­ной пла­ты.

С на­ча­лом эко­но­мических ре­форм в КНР во второй половине 1970-х годов на­ча­лась по­сте­пен­ная ли­к­ви­да­ция сис­те­мы «народных коммун». В 1982 году пол­но­стью от­ме­не­ны по­ли­тические ог­ра­ни­че­ния се­мей­но­го под­ря­да в сельском хозяйстве. В октябре 1983 года ЦК КПК и Гос­со­вет КНР об­на­ро­до­ва­ли со­вме­ст­ное «Рас­по­ря­же­ние о вы­де­ле­нии ор­га­нов вла­сти из струк­ту­ры народных ком­мун и уч­ре­ж­де­нии во­ло­ст­ных административных ор­га­нов». К концу 1984 года фор­ми­ро­ва­ние но­вых ор­га­нов вла­сти на се­ле в КНР бы­ло прак­ти­че­ски пол­но­стью за­вер­ше­но. Воз­ник­ло свыше 91 тыс. во­ло­ст­ных (по­сел­ко­вых) пра­ви­тельств, 926 тыс. ко­ми­те­тов сель­ских жи­те­лей. Сис­те­ма «народных коммун» пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)