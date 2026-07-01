НАРОДНОСТЬ (ЭСТЕТИКА)
НАРОДНОСТЬ - эстетическая категория, обозначающая степень отражения в художественном произведении духа и миросозерцания народа, причастность писателя национальным этическим и эстетическим ценностям, а также обращённость творчества к широким слоям общества.
Понятие «народность» складывается в эпоху Просвещения и связано прежде всего с новым восприятием античности, в частности в трудах Дж. Вико, указавшего на близость искусства Гомера «простонародным» чувствам и нравам своей эпохи. На формирование концепции народности оказали влияние взгляды Ж. Ж. Руссо, И. Г. Гамана, английских и немецких предромантиков. Концепция народности получила развитие в работах И. Г. Гердера, выдвинувшего идею самобытности национальных культур («дух народа»), обусловленную особенностями их исторического развития. Гердеру, обратившемуся в поисках истоков национального своеобразия к фольклору, принадлежит понятие «народная песня» (сборние «Народные песни», 1778-1779 годы). Идеи Гердера в значительной степени повлияли на эстетику романтизма, прежде всего немецкого, где народность, понимаемая одновременно и как выражение духа нации (национальная культура) и как ориентация на народное творчество (народная культура), становится одной из центральных категорий.
В России термин «народность» в литературной критике первым употребил П. А. Вяземский (письмо А. И. Тургеневу от 22.11.1819 года). Понятие народность утверждается в характерном для романтизма смысле в 1820-е годы: статьи О. М. Сомова («О романтической поэзии», 1823 год), Вяземского («Разговор между Издателем и Классиком…», 1824 год); к нему обращаются А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и др. В 1840-е годы идея народности сыграла заметную роль в размежевании западников и славянофилов. В то время как критики славянофильской ориентации (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, бр. И. С. и К. С. Аксаковы) под народностью понимали укоренённость писателя в традициях и ценностях народной патриархальной жизни, В. Г. Белинский в высшей степени «национально-русским» и «народным» произведением назвал роман Пушкина «Евгений Онегин», имея в виду верность поэтического изображения жизни «русского общества в известную эпоху». Русская демократическая критика второй половины 1850-х годов в лице Н. А. Добролюбова («О степени участия народности в развитии русской литературы», 1858 год, и др.) переосмыслила категорию народности, связав её с изображением жизни трудовых низов общества, выражением их интересов и критикой «образованных классов», а также с доступностью искусства народу.
Понятие «народность» было востребовано отечественной литературной критикой в 1930-е годы в связи с выступлениями М. А. Лившица и Д. Лукача против выдвинутого вульгарно-социологической школой социально-классового подхода к искусству. В дальнейшем оно получило распространение в советском литературоведении, где под народностью подразумевалось отражение в искусстве жизни и интересов «широких трудящихся масс» и, наряду с понятием партийности, связывалось с методом социалистического реализма. В литературоведении конца XX - начала XXI веков понятие «народность» как актуальная категория используется редко.