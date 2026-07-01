НАРОДНОСТЬ (ЭСТЕТИКА)

НАРОДНОСТЬ - эс­те­тическая ка­те­го­рия, обо­зна­чаю­щая сте­пень от­ра­же­ния в ху­дожественном про­из­ве­де­нии ду­ха и ми­ро­со­зер­ца­ния на­ро­да, при­ча­ст­ность пи­са­те­ля национальным эти­че­ским и эс­те­тическим цен­но­стям, а так­же об­ра­щён­ность твор­че­ст­ва к ши­ро­ким сло­ям об­ще­ст­ва.

По­ня­тие «народность» скла­ды­ва­ет­ся в эпо­ху Про­све­ще­ния и свя­за­но пре­ж­де все­го с но­вым вос­при­яти­ем ан­тич­но­сти, в ча­ст­но­сти в тру­дах Дж. Ви­ко, ука­зав­ше­го на бли­зость ис­кус­ст­ва Го­ме­ра «про­сто­на­род­ным» чув­ст­вам и нра­вам сво­ей эпо­хи. На фор­ми­ро­ва­ние кон­цеп­ции народности ока­за­ли влия­ние взгля­ды Ж. Ж. Рус­со, И. Г. Га­ма­на, английских и немецких пред­ро­ман­ти­ков. Кон­цеп­ция народности по­лу­чила раз­ви­тие в ра­бо­тах И. Г. Гер­де­ра, вы­дви­нув­ше­го идею са­мо­быт­но­сти национальных куль­тур («дух на­ро­да»), обу­слов­лен­ную осо­бен­но­стя­ми их ис­то­рического раз­ви­тия. Гер­де­ру, об­ра­тив­ше­му­ся в по­ис­ках ис­то­ков национального свое­об­ра­зия к фольк­ло­ру, при­над­ле­жит по­ня­тие «на­род­ная пес­ня» (сборние «На­род­ные пес­ни», 1778-1779 годы). Идеи Гер­де­ра в зна­чительной сте­пе­ни по­влия­ли на эс­те­ти­ку ро­ман­тиз­ма, пре­ж­де все­го не­мец­ко­го, где народность, по­ни­мае­мая од­но­вре­мен­но и как вы­ра­же­ние ду­ха на­ции (национальная куль­ту­ра) и как ори­ен­та­ция на народное твор­че­ст­во (народная куль­ту­ра), ста­но­вит­ся од­ной из цен­траль­ных ка­те­го­рий.

В Рос­сии тер­мин «народность» в литературной кри­ти­ке пер­вым упот­ре­бил П. А. Вя­зем­ский (пись­мо А. И. Тур­ге­не­ву от 22.11.1819 года). По­ня­тие народность ут­вер­жда­ет­ся в ха­рак­тер­ном для ро­ман­тиз­ма смыс­ле в 1820-е годы: ста­тьи О. М. Со­мо­ва («О ро­ман­ти­че­ской по­эзии», 1823 год), Вя­зем­ско­го («Раз­го­вор ме­ж­ду Из­да­те­лем и Клас­си­ком…», 1824 год); к не­му об­ра­ща­ют­ся А. С. Пуш­кин , Н. В. Го­голь и др. В 1840-е годы идея народности сыг­ра­ла за­мет­ную роль в раз­ме­же­ва­нии за­пад­ни­ков и сла­вя­но­фи­лов. В то вре­мя как кри­ти­ки сла­вя­но­филь­ской ори­ен­та­ции (А. С. Хо­мя­ков, И. В. Ки­ре­ев­ский, бр. И. С. и К. С. Ак­са­ко­вы) под народностью по­ни­ма­ли уко­ре­нён­ность пи­са­те­ля в тра­ди­ци­ях и цен­но­стях народной пат­ри­ар­халь­ной жиз­ни, В. Г. Бе­лин­ский в выс­шей сте­пе­ни «на­цио­наль­но-рус­ским» и «на­род­ным» про­из­ве­де­ни­ем на­звал ро­ман Пуш­ки­на «Ев­ге­ний Оне­гин», имея в ви­ду вер­ность по­этического изо­бра­же­ния жиз­ни «рус­ско­го об­ще­ст­ва в из­вест­ную эпо­ху». Русская де­мо­кра­тическая кри­ти­ка второй половины 1850-х годов в ли­це Н. А. Доб­ро­лю­бо­ва («О сте­пе­ни уча­стия на­род­но­сти в раз­ви­тии рус­ской ли­те­ра­ту­ры», 1858 год, и др.) пе­ре­ос­мыс­ли­ла ка­те­го­рию народности, свя­зав её с изо­бра­же­ни­ем жиз­ни тру­до­вых ни­зов об­ще­ст­ва, вы­ра­же­ни­ем их ин­те­ре­сов и кри­ти­кой «об­ра­зо­ван­ных клас­сов», а так­же с дос­туп­но­стью искусства на­ро­ду.

По­ня­тие «народность» бы­ло вос­тре­бо­ва­но отечественной литературной кри­ти­кой в 1930-е годы в свя­зи с выступлениями М. А. Лив­ши­ца и Д. Лу­ка­ча про­тив вы­дви­ну­то­го вуль­гар­но-со­цио­ло­гической шко­лой со­ци­аль­но-клас­со­во­го под­хо­да к искусству. В даль­ней­шем оно по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние в советском ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии, где под народностью под­ра­зу­ме­ва­лось от­ра­же­ние в искусстве жиз­ни и ин­те­ре­сов «ши­ро­ких тру­дя­щих­ся масс» и, на­ря­ду с по­ня­ти­ем пар­тий­но­сти, свя­зы­ва­лось с ме­то­дом со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма . В ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии конца XX - начала XXI веков по­ня­тие «народность» как ак­ту­аль­ная ка­те­го­рия ис­поль­зу­ет­ся ред­ко.

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