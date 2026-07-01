НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - тип син­те­тического ис­кус­ст­ва, про­ти­во­пос­тав­ляе­мый про­фес­сио­наль­но­му твор­че­ст­ву.

Народное творчество из­на­чаль­но свя­за­но с об­ря­да­ми, ре­ли­ги­ей, тру­до­вой дея­тель­но­стью и бы­том че­ло­ве­ка; вос­хо­дит к син­кре­тиз­му тра­диционной куль­ту­ры и раз­ви­ва­ет­ся как кол­лек­тив­ное ху­дожественное твор­че­ст­во на ос­но­ве пре­ем­ст­вен­но­сти и тра­ди­ции. К не­му от­но­сят уст­ное народное творчество ( на­род­ный стих , на­род­ная му­зы­ка , народный те­атр, та­нец), ар­хи­тек­ту­ру (многие ти­пы тра­диционных по­стро­ек, в т. ч. в де­ре­вян­ном зод­че­ст­ве), изо­бра­зительное и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство (ху­до­же­ст­вен­но об­ра­бо­тан­ные ору­дия тру­да, до­маш­няя ут­варь и бы­то­вая об­ста­нов­ка; смотрите Ке­ра­ми­ка, Ла­ки ху­до­же­ст­вен­ные, Ме­бель, Стек­ло ху­до­же­ст­вен­ное), иг­руш­ки, лу­бок и т. д.

К чис­лу важ­ней­ших ху­дожественно-тех­но­ло­гических про­цес­сов, рас­про­стра­нён­ных в народном творчестве, от­но­сят­ся гон­чар­ст­во, тка­че­ст­во, вы­шив­ка, вя­за­ние, пле­те­ние, резь­ба ху­до­же­ст­вен­ная, рос­пись де­ко­ра­тив­ная, ков­ка ху­до­же­ст­вен­ная, ли­тьё ху­до­же­ст­вен­ное, гра­ви­ро­ва­ние, че­кан­ка и т. д. Наи­бо­лее об­щим ху­дожественным эле­мен­том народного творчества слу­жит ор­на­мент. С XIX века ин­тен­сив­но раз­ви­ваю­щее­ся ху­дожественное кус­тар­ное про­изводство, то­вар­ное ре­мес­ло (смотрите Про­мыс­лы ху­до­же­ст­вен­ные ) окон­ча­тель­но от­де­ля­ют­ся от кон­сер­ва­тив­но-до­маш­не­го народного творчества. С это­го вре­ме­ни профессиональные ар­хи­тек­то­ры и ху­дож­ни­ки на­чи­на­ют соз­на­тель­но об­ра­щать­ся к эс­те­ти­ке народного творчества и ис­поль­зо­вать её в сво­их про­из­ве­де­ни­ях. Смотрите так­же Фольк­лор.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)