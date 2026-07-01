НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - тип синтетического искусства, противопоставляемый профессиональному творчеству.
Народное творчество изначально связано с обрядами, религией, трудовой деятельностью и бытом человека; восходит к синкретизму традиционной культуры и развивается как коллективное художественное творчество на основе преемственности и традиции. К нему относят устное народное творчество (народный стих, народная музыка, народный театр, танец), архитектуру (многие типы традиционных построек, в т. ч. в деревянном зодчестве), изобразительное и декоративно-прикладное искусство (художественно обработанные орудия труда, домашняя утварь и бытовая обстановка; смотрите Керамика, Лаки художественные, Мебель, Стекло художественное), игрушки, лубок и т. д.
К числу важнейших художественно-технологических процессов, распространённых в народном творчестве, относятся гончарство, ткачество, вышивка, вязание, плетение, резьба художественная, роспись декоративная, ковка художественная, литьё художественное, гравирование, чеканка и т. д. Наиболее общим художественным элементом народного творчества служит орнамент. С XIX века интенсивно развивающееся художественное кустарное производство, товарное ремесло (смотрите Промыслы художественные) окончательно отделяются от консервативно-домашнего народного творчества. С этого времени профессиональные архитекторы и художники начинают сознательно обращаться к эстетике народного творчества и использовать её в своих произведениях. Смотрите также Фольклор.