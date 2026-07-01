НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - в узком смысле - избираемый гражданами-избирателями общегосударственный представительный орган - однопалатный или двухпалатный парламент; в широком смысле - система избираемых гражданами представительных органов от парламента до представительного органа муниципального образования (города, крупного села, группы деревень), включая представительные органы субъектов федерации в федеративном государстве, территориальных автономных образований, административно-территориальных единиц районного и областного уровней.
Главные задачи всех представительных органов: принятие нормативных актов (законов, постановлений и др.), в т. ч. о бюджете; планов развития территории; формирование основных органов государственного управления, в т. ч. во многих странах - правительств, а в некоторых (например, в Турции, Чехии) - избрание президентов; назначение высших должностных лиц; контроль в отношении исполнительных органов и др.
При определённых условиях (правительственный кризис, нарушение законов местными представительными органами и др.) представительные органы (кроме верхних палат) могут быть досрочно распущены с назначением новых выборов. Депутаты в некоторых странах могут быть досрочно отозваны избирателями (в подавляющем большинстве стран не могут), лишены своих полномочий парламентом (например, при совершении преступлений, в случае систематического неучастия в работе представительного органа).