НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - в уз­ком смыс­ле - из­би­рае­мый гра­ж­да­на­ми-из­би­ра­те­ля­ми об­ще­го­су­дар­ст­вен­ный пред­ста­ви­тель­ный ор­ган - од­но­па­лат­ный или двух­па­лат­ный пар­ла­мент ; в ши­ро­ком смыс­ле - сис­те­ма из­би­рае­мых гра­ж­да­на­ми пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов от пар­ла­мен­та до пред­ста­ви­тель­но­го ор­га­на му­ни­ци­паль­но­го об­ра­зо­ва­ни­я (го­ро­да, круп­но­го се­ла, груп­пы де­ре­вень), вклю­чая пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ны субъ­ек­тов фе­де­ра­ции в фе­де­ра­тив­ном го­су­дар­ст­ве, тер­ри­то­ри­аль­ных ав­то­ном­ных об­ра­зо­ва­ний, административно-территориальных еди­ниц рай­он­но­го и об­ла­ст­но­го уров­ней.

Глав­ные за­да­чи всех пред­ста­вительных ор­га­нов: при­ня­тие нор­ма­тив­ных ак­тов (за­ко­нов, по­ста­нов­ле­ний и др.), в т. ч. о бюд­же­те; пла­нов раз­ви­тия тер­ри­то­рии; фор­ми­ро­ва­ние основных ор­га­нов государственного управ­ле­ния, в т. ч. во мно­гих стра­нах - пра­ви­тельств, а в не­ко­то­рых (например, в Тур­ции, Че­хии) - из­бра­ние пре­зи­ден­тов ; на­зна­че­ние выс­ших долж­но­ст­ных лиц; кон­троль в от­но­ше­нии ис­пол­нительных ор­га­нов и др.

При оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях (пра­ви­тель­ст­вен­ный кри­зис, на­ру­ше­ние за­ко­нов ме­ст­ны­ми пред­ста­вительными ор­га­на­ми и др.) пред­ста­вительные ор­га­ны (кро­ме верх­них па­лат) мо­гут быть дос­роч­но рас­пу­ще­ны с на­зна­че­ни­ем но­вых вы­бо­ров. Де­пу­та­ты в не­ко­то­рых стра­нах мо­гут быть дос­роч­но ото­зва­ны из­би­ра­те­ля­ми (в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве стран не мо­гут), ли­ше­ны сво­их пол­но­мо­чий пар­ла­мен­том (например, при со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ний, в слу­чае сис­те­ма­тического не­уча­стия в ра­бо­те пред­ста­вительного ор­га­на).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)