НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - система общественного воспроизводства, исторически сложившаяся на отдельной территории; комплекс отраслей совокупного производства, взаимосвязанных между собой общественным разделением труда; охватывает все формы коллективного и индивидуального труда в экономике страны.
Термин «народное хозяйство» употребляется и как синоним выражений «экономика страны», «национальная экономика» и «национальное хозяйство».
Как целоcтный феномен народное хозяйство начинает складываться в процессе образования национальных государств и оформляется как зрелое явление при капитализме в силу быстрого развития производительных сил - перехода к машинному производству, углубления общественного разделения труда, возникновения специализированных отраслей производства и формирования единого национального рынка. Материальная основа народного хозяйства - совокупность элементов производительных сил. Его первичным звеном выступают предприятия, иные организации, создающие продукты, оказывающие услуги или выполняющие иные функции в рамках общественного разделения труда.
Основная структурная единица народного хозяйства - отрасль, представляющая собой совокупность предприятий, иных организаций, которые выполняют одинаковые (родственные) по социально-экономическому содержанию функции (например, промышленность, сельское хозяйство), независимо от их территориального расположения и ведомственного подчинения. Современное отраслевое деление народного хозяйства - это результат сложного исторического процесса развития общественного разделения труда, характеризующегося возникновением и дальнейшим углублением дифференциации его отраслей. Группы однородных отраслей образуют сферы народного хозяйства.: а) производственную, где создаются продукты производительного и личного потребления (иногда эту сферу называют реальным сектором), и б) непроизводственную, которая оказывает услуги различного характера (в неё входят, например, образование, медицина, культура).
Анализ состояния и степени эффективности функционирования народного хозяйства осуществляется с помощью ряда важных макроэкономических показателей. К числу последних относятся: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП) и др. При этом основным показателем состояния народного хозяйства в большинстве стран мира принят ВВП, выражающий собой совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведённых (оказанных) на территории данной страны без разделения ресурсов, использованных на их производство (оказание), на импортные и внутренние.
Важное научное и практическое значение имеет анализ взаимоотношений отдельно взятой отрасли, например сельского хозяйства, с народным хозяйством в целом. Такой анализ позволяет, с одной стороны, увидеть происходящий оборот материальных и финансовых потоков и имеющие место взаимосвязи между предприятиями (организациями), а c другой - определить всю совокупность средств и услуг, получаемых этой отраслью от народного хозяйства в целом, и вместе с тем оценить вклад её в создание совокупного ВВП страны.
Категория «народного хозяйства» применима не только к анализу в масштабе всего национального государства, но отчасти и к его отдельным крупным административно-территориальным образованиям (например, к автономным округам, республикам в составе федеративного государства). Это позволяет, в частности, более полно судить об эффективности их хозяйственной деятельности.
Важное значение для социально-экономической характеристики народного хозяйства имеет понятие «сектор». Сектор представляет собой совокупность предприятий, иных организаций, для которых характерны специфические социально-экономические отношения, прежде всего отношения собственности. По этому критерию различают сектора: государственный, частнокапиталистический, кооперативный, личные подсобные хозяйства, домохозяйства. В статистическом учёте выделяют и др. сектора - крупное, среднее и мелкое предпринимательство (бизнес). Для отнесения предпринимательской деятельности к тому или иному сектору нередко сравнивают, например, обороты капитала, численность занятых работников, величины прибыли и продаж. В России ныне предприятия классифицируются и по численности занятых. Так, к малому бизнесу относят предприятия с числом занятых от 1 до 50 человек, к среднему - до 500 человек, к крупному - до нескольких тысяч человек.
Для понимания состояния народного хозяйства, основных тенденций его изменения и для достижения (поддержания) необходимой пропорциональности в развитии его отраслей и сфер важное значение имеет мониторинг складывающихся пропорций (соотношений) между его основными отраслями, структурными подразделениями. К основным народно-хозяйственным пропорциям относятся соотношения между: производством средств производства и производством предметов потребления, промышленностью и сельским хозяйством, материальным производством в целом и непроизводственной сферой. Изменение социального облика народного хозяйства во многом характеризуется соотношением социально-экономических секторов в материальном производстве (в особенности государственного и частнохозяйственного), крупного, среднего и мелкого производства, долей кооперативной формы хозяйства.