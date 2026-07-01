НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - сис­те­ма об­ще­ст­вен­но­го вос­про­из­вод­ст­ва, ис­то­ри­че­ски сло­жив­шая­ся на от­дель­ной тер­ри­то­рии; ком­плекс от­рас­лей со­во­куп­но­го про­из­вод­ст­ва, взаи­мо­свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой обще­ст­вен­ным раз­де­ле­ни­ем тру­да; ох­ва­ты­ва­ет все фор­мы кол­лек­тив­но­го и ин­ди­ви­ду­аль­но­го тру­да в эко­но­ми­ке стра­ны.

Тер­мин «народное хозяйство» упот­реб­ля­ет­ся и как си­но­ним вы­ра­же­ний «эко­но­ми­ка стра­ны», «на­цио­наль­ная эко­но­ми­ка» и «на­цио­наль­ное хо­зяй­ст­во».

Как целоcтный фе­но­мен народное хозяйство на­чи­на­ет скла­ды­вать­ся в про­цес­се об­ра­зо­ва­ния национальных го­су­дарств и оформ­ля­ет­ся как зре­лое яв­ле­ние при ка­пи­та­лиз­ме в си­лу бы­ст­ро­го раз­ви­тия про­из­во­дительных сил - пе­ре­хо­да к ма­шин­но­му про­изводству, уг­луб­ле­ния об­щественного раз­де­ле­ния тру­да, воз­ник­но­ве­ния спе­циа­ли­зированных от­рас­лей про­изводства и фор­ми­ро­ва­ния еди­но­го национального рын­ка. Ма­те­ри­аль­ная ос­но­ва народного хозяйства - со­во­куп­ность эле­мен­тов про­из­во­дительных сил. Его пер­вич­ным зве­ном вы­сту­па­ют пред­при­ятия, иные ор­га­ни­за­ции, соз­даю­щие про­дук­ты, ока­зы­ваю­щие ус­лу­ги или вы­пол­няю­щие иные функ­ции в рам­ках об­щественного раз­де­ле­ния тру­да.

Основная струк­тур­ная еди­ни­ца народного хозяйства - от­расль, пред­став­ляю­щая со­бой со­во­куп­ность пред­при­ятий, иных ор­га­ни­за­ций, ко­то­рые вы­пол­ня­ют оди­на­ко­вые (род­ст­вен­ные) по со­ци­аль­но-эко­но­мическому со­дер­жа­нию функ­ции (например, про­мыш­лен­ность, сель­ское хо­зяй­ст­во), не­за­ви­си­мо от их тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­по­ло­же­ния и ве­дом­ст­вен­но­го под­чи­не­ния. Современное от­рас­ле­вое де­ле­ние народного хозяйства - это ре­зуль­тат слож­но­го ис­то­рического про­цес­са раз­ви­тия об­щественного раз­де­ле­ния тру­да, ха­рак­те­ри­зую­ще­го­ся воз­ник­но­ве­ни­ем и даль­ней­шим уг­луб­ле­ни­ем диф­фе­рен­циа­ции его от­рас­лей. Груп­пы од­но­род­ных от­рас­лей об­ра­зу­ют сфе­ры народного хозяйства.: а) про­из­вод­ст­вен­ную, где соз­да­ют­ся про­дук­ты про­из­во­ди­тель­но­го и лич­но­го по­треб­ле­ния (ино­гда эту сфе­ру на­зы­ва­ют ре­аль­ным сек­то­ром), и б) не­про­из­вод­ст­вен­ную, ко­то­рая ока­зы­ва­ет ус­лу­ги различного ха­рак­те­ра (в неё вхо­дят, например, об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, куль­ту­ра).

Ана­лиз со­стоя­ния и сте­пе­ни эф­фек­тив­но­сти функ­цио­ни­ро­ва­ния народного хозяйства осу­ще­ст­вля­ет­ся с по­мо­щью ря­да важ­ных мак­ро­эко­но­мических по­ка­за­те­лей. К чис­лу по­след­них от­но­сят­ся: ва­ло­вой внут­рен­ний про­дукт (ВВП), ва­ло­вой национальный про­дукт (ВНП) и др. При этом основным по­ка­за­те­лем со­стоя­ния народного хозяйства в боль­шин­ст­ве стран ми­ра при­нят ВВП, вы­ра­жаю­щий со­бой со­во­куп­ную стои­мость всех то­ва­ров и ус­луг, про­из­ве­дён­ных (ока­зан­ных) на тер­ри­то­рии дан­ной стра­ны без раз­де­ле­ния ре­сур­сов, ис­поль­зо­ван­ных на их про­из­вод­ст­во (ока­за­ние), на им­порт­ные и внут­рен­ние.

Важ­ное на­учное и прак­тическое зна­че­ние име­ет ана­лиз взаи­мо­от­но­ше­ний от­дель­но взя­той от­рас­ли, например сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, с народным хозяйством в це­лом. Та­кой ана­лиз по­зво­ля­ет, с од­ной сто­ро­ны, уви­деть про­ис­хо­дя­щий обо­рот ма­те­ри­аль­ных и фи­нан­со­вых по­то­ков и имею­щие ме­сто взаи­мо­свя­зи ме­ж­ду пред­при­ятия­ми (ор­га­ни­за­ция­ми), а c дру­гой - оп­ре­де­лить всю со­во­куп­ность средств и ус­луг, по­лу­чае­мых этой от­рас­лью от народного хозяйства в це­лом, и вме­сте с тем оце­нить вклад её в соз­да­ние со­во­куп­но­го ВВП стра­ны.

Ка­те­го­рия «народного хозяйства» при­ме­ни­ма не толь­ко к ана­ли­зу в мас­шта­бе все­го национального го­су­дар­ст­ва, но от­час­ти и к его от­дель­ным круп­ным административно-территориальным об­ра­зо­ва­ни­ям (например, к ав­то­ном­ным ок­ру­гам, рес­пуб­ли­кам в со­ста­ве фе­де­ра­тив­но­го го­су­дар­ст­ва). Это по­зво­ля­ет, в ча­ст­но­сти, бо­лее пол­но су­дить об эф­фек­тив­но­сти их хо­зяйственной дея­тель­но­сти.

Важ­ное зна­че­ние для со­ци­аль­но-эко­но­мической ха­рак­те­ри­сти­ки народного хозяйства име­ет по­ня­тие «сек­тор». Сек­тор пред­став­ля­ет со­бой со­во­куп­ность пред­при­ятий, иных ор­га­ни­за­ций, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны спе­ци­фические со­ци­аль­но-эко­но­мические от­но­ше­ния, пре­ж­де все­го от­но­ше­ния соб­ст­вен­но­сти. По это­му кри­те­рию раз­ли­ча­ют сек­то­ра: го­су­дар­ст­вен­ный, ча­ст­но­ка­пи­та­ли­сти­че­ский, коо­пе­ра­тив­ный, лич­ные под­соб­ные хо­зяй­ст­ва, до­мо­хо­зяй­ст­ва. В ста­ти­стическом учё­те вы­де­ля­ют и др. сек­то­ра - круп­ное, сред­нее и мел­кое пред­при­ни­ма­тель­ст­во (биз­нес). Для от­не­се­ния пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти к то­му или ино­му сек­то­ру не­ред­ко срав­ни­ва­ют, например, обо­ро­ты ка­пи­та­ла, чис­лен­ность за­ня­тых ра­бот­ни­ков, ве­ли­чи­ны при­бы­ли и про­даж. В Рос­сии ны­не пред­при­ятия клас­си­фи­ци­ру­ют­ся и по чис­лен­но­сти за­ня­тых. Так, к ма­ло­му биз­не­су от­но­сят пред­при­ятия с чис­лом за­ня­тых от 1 до 50 человек, к сред­не­му - до 500 человек, к круп­но­му - до не­сколь­ких тысяч человек.

Для по­ни­ма­ния со­стоя­ния народного хозяйства, основных тен­ден­ций его из­ме­не­ния и для дос­ти­же­ния (под­дер­жа­ния) не­об­хо­ди­мой про­пор­цио­наль­но­сти в раз­ви­тии его от­рас­лей и сфер важ­ное зна­че­ние име­ет мо­ни­то­ринг скла­ды­ваю­щих­ся про­пор­ций (со­от­но­ше­ний) ме­ж­ду его основными от­рас­ля­ми, струк­тур­ны­ми под­раз­де­ле­ния­ми. К ос­нов­ным народно-хо­зяйственным про­пор­ци­ям от­но­сят­ся со­от­но­ше­ния ме­ж­ду: про­из­вод­ст­вом средств про­из­вод­ст­ва и про­из­вод­ст­вом пред­ме­тов по­треб­ле­ния, промышленностью и сельским хозяйством, ма­те­ри­аль­ным про­из­вод­ст­вом в це­лом и не­про­из­вод­ственной сфе­рой. Из­ме­не­ние со­ци­аль­но­го об­ли­ка народного хозяйства во мно­гом ха­рак­те­ри­зу­ет­ся со­от­но­ше­ни­ем со­ци­аль­но-эко­но­мических сек­то­ров в ма­те­ри­аль­ном про­из­вод­ст­ве (в осо­бен­но­сти го­су­дар­ствен­но­го и ча­ст­но­хо­зяй­ст­вен­но­го), круп­но­го, сред­не­го и мел­ко­го про­из­вод­ст­ва, до­лей коо­пе­ра­тив­ной фор­мы хо­зяй­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)