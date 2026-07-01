НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО - блок ле­вых пар­тий Чи­ли в 1969-1973 годах.

Объ­е­ди­нял Ком­му­ни­стическую пар­тию Чи­ли, Со­циа­ли­стическую пар­тию Чи­ли, Ра­ди­каль­ную пар­тию, Дви­же­ние еди­но­го народного дей­ст­вия, Со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию и пар­тию Не­за­ви­си­мое народное дей­ст­вие. Об­ра­зо­ван в декабре 1969 года с це­лью под­дер­жать кан­ди­да­ту­ру се­на­то­ра-со­циа­ли­ста С. Аль­ен­де Гос­сен­са на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. Про­грам­ма Народного единства со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ния ли­к­ви­да­ции вла­сти иностранного и ме­ст­но­го мо­но­по­ли­стического ка­пи­та­ла и ла­ти­фун­ди­стов; при­зы­ва­ла к на­ча­лу строи­тель­ст­ва в Чи­ли со­циа­лиз­ма.

На со­сто­яв­ших­ся в на­ча­ле сентября 1970 года пре­зи­дент­ских вы­бо­рах Аль­ен­де Гос­сенс по­лу­чил под­держ­ку чуть бо­лее 36% из­би­ра­те­лей. По­бе­да пре­тен­ден­та Народного единства при­ве­ла к рез­ко­му обо­ст­ре­нию внут­ри­по­ли­тической си­туа­ции в Чи­ли. Пра­вые си­лы при под­держ­ке специальных служб США по­пы­та­лись не до­пус­тить всту­п­ле­ния Аль­ен­де Гос­сен­са в долж­ность пре­зи­ден­та в пре­ду­смот­рен­ный кон­сти­ту­ци­ей срок, но по­тер­пе­ли не­уда­чу. Сфор­ми­ро­ван­ное из пред­ста­ви­те­лей Национального единства пра­ви­тель­ст­во при­сту­пи­ло к осу­ще­ст­в­ле­нию об­на­ро­до­ван­ной в хо­де пред­вы­бор­ной кам­па­нии про­грам­мы.

Бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны пред­при­ятия по до­бы­че ме­ди и се­лит­ры, же­ле­зо­руд­ные пред­при­ятия американской ком­па­нии «Beth­le­hem Chile Mining Corp.», при­об­ре­те­ны ак­ции уголь­ной ком­па­нии «Lota Schwa­ger», взя­ты под кон­троль го­су­дар­ст­ва ве­ду­щие ча­ст­ные бан­ки. По ре­зуль­та­там про­ве­дён­ных ре­форм в государственномсек­то­ре ста­ло про­из­во­дить­ся 50% ВНП стра­ны. Это по­зво­ли­ло по­вы­сить за­ра­бот­ную пла­ту на­ём­ным ра­бо­чим, ус­ко­рить жи­лищ­ное строи­тель­ст­во, на­чать борь­бу с без­ра­бо­ти­цей, уве­ли­чить ас­сиг­но­ва­ния на со­циаль­ные про­грам­мы, здра­во­охра­не­ние и об­ра­зо­ва­ние.

Пра­ви­тель­ст­во Народного единства ус­та­но­ви­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ку­бой, рас­ши­ри­ло со­труд­ни­че­ст­во с СССР. В ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та, под­го­тов­лен­но­го специальными служ­ба­ми США, 11.09.1973 года к вла­сти в Чи­ли при­шёл А. Пи­но­чет Угар­те , ус­та­но­вив­ший в стра­не дик­та­тор­ский ре­жим. Пар­тии, вхо­див­шие в Народное единство, бы­ли за­пре­ще­ны, про­ве­дён­ные ре­фор­мы от­ме­не­ны.

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