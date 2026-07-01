НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО - блок левых партий Чили в 1969-1973 годах.
Объединял Коммунистическую партию Чили, Социалистическую партию Чили, Радикальную партию, Движение единого народного действия, Социал-демократическую партию и партию Независимое народное действие. Образован в декабре 1969 года с целью поддержать кандидатуру сенатора-социалиста С. Альенде Госсенса на президентских выборах. Программа Народного единства содержала требования ликвидации власти иностранного и местного монополистического капитала и латифундистов; призывала к началу строительства в Чили социализма.
На состоявшихся в начале сентября 1970 года президентских выборах Альенде Госсенс получил поддержку чуть более 36% избирателей. Победа претендента Народного единства привела к резкому обострению внутриполитической ситуации в Чили. Правые силы при поддержке специальных служб США попытались не допустить вступления Альенде Госсенса в должность президента в предусмотренный конституцией срок, но потерпели неудачу. Сформированное из представителей Национального единства правительство приступило к осуществлению обнародованной в ходе предвыборной кампании программы.
Были национализированы предприятия по добыче меди и селитры, железорудные предприятия американской компании «Bethlehem Chile Mining Corp.», приобретены акции угольной компании «Lota Schwager», взяты под контроль государства ведущие частные банки. По результатам проведённых реформ в государственномсекторе стало производиться 50% ВНП страны. Это позволило повысить заработную плату наёмным рабочим, ускорить жилищное строительство, начать борьбу с безработицей, увеличить ассигнования на социальные программы, здравоохранение и образование.
Правительство Народного единства установило дипломатические отношения с Кубой, расширило сотрудничество с СССР. В результате военного переворота, подготовленного специальными службами США, 11.09.1973 года к власти в Чили пришёл А. Пиночет Угарте, установивший в стране диктаторский режим. Партии, входившие в Народное единство, были запрещены, проведённые реформы отменены.