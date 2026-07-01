НАРОДНО-ТРУДОВОЙ СОЮЗ
НАРОДНО-ТРУДОВОЙ СОЮЗ - общественно-политическая организация российских солидаристов.
Образован в 1930 году в Белграде как Национальный союз русской молодёжи. Менял названия: Национальный союз нового поколения (1931-1936 годы), Национально-трудовой союз нового поколения (1936-1942 годы), Национально-трудовой союз (российских солидаристов) (1942-1957 годы), НТС российских солидаристов (с 1957 года). Объединил русские национальные молодёжные эмигрантские группы и союзы, образованные ранее в Болгарии, Югославии, Франции, Чехословакии, Нидерландах (в 1934 году имел отделения в 15 странах; в 1938-1987 годах подпольно действовал на территории СССР). После Второй мировой войны в состав НТС вошли также бывшие члены Русской освободительной армии (РОА), а в 1970-е года - первой половине 1980-х годов - представители т. н. 3-й волны эмиграции из СССР. Точные сведения о численности НТС отсутствуют (по оценкам, не более 1-2 тыс. человек). На 3-м съезде Союза (1934 год, Белград) он преобразован из конфедерации молодёжных объединений в единую политическую организацию с жёсткой централизованной структурой. Высшие органы: Совет Союза, Ведущий Кадр (с 1938 года; в 1950 году переименован в Руководящий Круг), исполнительное бюро, а также съезд (состоялось 6 съездов).
Основная доктрина НТС - солидаризм, который Союз первоначально противопоставлял как коммунизму и консерватизму, так и либерализму с его индивидуализмом, предлагая средний, по мнению членов НТС, путь между крайностями - тиранией государства над личностью и неограниченной свободой личности. В противопоставление марксистскому тезису о классовой борьбе как движущей силе общественного развития НТС провозгласил первичным и основополагающим фактором жизни и деятельности любого общества солидарность его членов. После Второй мировой войны неприятие коммунизма, консерватизма и либерализма постепенно уступило место утверждению, что в солидаризме сочетаются положительные стороны всех трёх политических течений.
Первоочередной задачей НТС ставил свержение большевистского режима в СССР, до окончания Второй мировой войны - путём подготовки национальной революции (в 1942-1945 годах надежды связывал с деятельностью РОА А. А. Власова). В 1950-1960-е годы основой деятельности НТС стала «молекулярная теория» В. Д. Поремского: в условиях тоталитарного режима в СССР деятельность нелегальной организации малоэффективна, подготовку революции должны осуществить люди-«молекулы», организационно не связанные между собой, но действующие как единая идейная сила; их задача - изменить психологический климат в стране, создать условия, при которых взрывные, быстротекущие этапы национальной революции станут возможными при небольших толчках (демонстрациях, забастовках), а затем организовать эти толчки.
В конце 1950-х годов один из руководителей НТС Б. С. Пушкарёв выдвинул также идею «конструктивной революции». Она строилась на утверждении, что плановая экономика содержит в самой себе причины падения социалистического строя, в ходе которого будет ликвидирована хозяйственная, культурная и политическая монополия КПСС. «Конструктивная революция» произойдёт как «ступенчатый снос диктатуры». Более молодые и радикальные, менее связанные «условностью марксистского мышления» группировки в Коммунистической партии постепенно оттеснят от власти более консервативные группы, на политическую арену выдвинутся силы, стоящие полностью вне символов коммунизма, они и завершат ликвидацию диктатуры.
С началом Великой Отечественной войны свыше 200 членов Союза были направлены в СССР для создания «русской силы на русской земле», к 1943 году на оккупированных Германией советских территориях действовали около 120 групп НТС, в каждой по 2-3, иногда по 15 человек. Руководители Союза преподавали в немецких учебных лагерях для военнопленных, готовивших кадры для переброски в СССР, в школе пропагандистов РОА. Члены НТС вели также пропагандистскую работу среди советских граждан - беженцев, военнопленных и «остарбайтеров» в различных городах Европы. Однако руководство Союза запрещало своим членам служить военными переводчиками и в полицейских органах, вступать в «Охранный корпус» (образован германскими властями в 1941 году в Югославии из русских эмигрантов). С лета 1943 года гестапо начало преследовать членов НТС за антинемецкую деятельность, пропаганду лозунга «Россия без немцев и большевиков» и контакты с партизанами, летом 1944 года в Германии арестовано почти всё руководство НТС (многие освобождены в 1945 году), не менее 25 членов погибли в нацистских концлагерях.
После Второй мировой войны центр НТС находился в лагере для перемещённых лиц Мёнхегоф (под Касселем, в Западной Германии), затем - во Франкфурте-на-Майне; контролировался ЦРУ и британскими разведслужбами. НТС вёл пропаганду среди эмигрантов «второй волны» и пытался вести пропаганду среди советских войск в Германии и Австрии, в 1951-1957 годах проводил переброску в СССР агитационной литературы при помощи воздушных шаров, в 1953-1956 годах осуществлял т. н. парашютные акции - заброску своих агентов в СССР с разведывательными целями (были арестованы сотрудниками советских органов госбезопасности, четверо расстреляны). С начала 1960-х годов члены НТС из разных стран мира посылали письма в СССР по адресам, выбранным из телефонных справочников или периодической печати, чтобы установить контакты с возможными противниками коммунистического режима в СССР, курьеры НТС доставляли в социалистические страны запрещённую литературу и вывозили за рубеж произведения т. н. самиздата. НТС проводил также публичные акции с целью привлечь внимание мировой общественности к тем или иным фактам нарушения прав человека в Советском Союзе, например в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, П. Г. Григоренко, А. Д. Сахарова и др.
В ходе перестройки НТС с 1987 года стал действовать в СССР легально, в 1993 году перенёс в Москву свои руководящие органы, в 1996 году зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ как общественно-политическое движение. Попытки участвовать в избирательных кампаниях в РФ на разных уровнях оказались несостоятельными. Популяризирует идеи солидаризма.
Издательство НТС «Посев» (существует с 1945 года) выпускает журналы «Посев» (с 1945 года) и «Грани» (с 1946 года); публиковало книги А. И. Солженицына, А. А. Галича, Г. Н. Владимова и др. Члены НТС принимали участие в создании и работе радиостанции «Освобождение» (с 1959 года «Радио "Свобода"»).
Лидеры НТС: В. М. Байдалаков, М. А. Георгиевский, В. Д. Поремский, А. Н. Артёмов, Е. Р. Островский (Романов), Б. С. Пушкарёв и др.
Исторические источники:
Путь к будущей России. Политические основы Народно-трудового союза российских солидаристов. Fr./M., 1988;
Ранние идейные поиски российских солидаристов. [Франкфурт-на-Майне], 1992;
3а жизнь и честь народа: Политическая платформа НТС 1995 // Посев. 1995. № 4.