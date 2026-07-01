НАРОДНО-ТРУДОВОЙ СОЮЗ

НАРОДНО-ТРУДОВОЙ СОЮЗ - общественно-политическая организация российских солидаристов.

Об­ра­зо­ван в 1930 году в Бел­гра­де как Национальный со­юз русской мо­ло­дё­жи. Ме­нял на­зва­ния: Национальный со­юз но­во­го по­ко­ле­ния (1931-1936 годы), Национально-тру­до­вой со­юз но­во­го по­ко­ле­ния (1936-1942 годы), Национально-тру­до­вой со­юз (российских со­ли­да­ри­стов) (1942-1957 годы), НТС российских со­ли­да­ри­стов (с 1957 года). Объ­еди­нил русские национальные мо­ло­дёж­ные эмиг­рант­ские груп­пы и сою­зы, об­ра­зо­ван­ные ра­нее в Бол­га­рии, Юго­сла­вии, Фран­ции, Че­хо­сло­ва­кии, Ни­дер­лан­дах (в 1934 году имел от­де­ле­ния в 15 стра­нах; в 1938-1987 годах под­поль­но дей­ст­во­вал на тер­ри­то­рии СССР). По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в со­став НТС во­шли так­же бывшие чле­ны Рус­ской ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии (РОА), а в 1970-е года - первой половине 1980-х годов - пред­ста­ви­те­ли т. н. 3-й вол­ны эмиг­ра­ции из СССР. Точ­ные све­де­ния о чис­лен­но­сти НТС от­сут­ст­ву­ют (по оцен­кам, не бо­лее 1-2 тыс. человек). На 3-м съез­де Сою­за (1934 год, Бел­град) он пре­об­ра­зо­ван из кон­фе­де­ра­ции мо­ло­дёж­ных объ­е­ди­не­ний в еди­ную по­ли­тическую ор­га­ни­за­цию с жё­ст­кой цен­тра­ли­зо­ван­ной струк­ту­рой. Выс­шие ор­га­ны: Со­вет Сою­за, Ве­ду­щий Кадр (с 1938 года; в 1950 году пе­ре­име­но­ван в Ру­ко­во­дя­щий Круг), ис­пол­нительное бю­ро, а так­же съезд (со­стоя­лось 6 съез­дов).

Основная док­три­на НТС - со­ли­да­ризм, ко­то­рый Со­юз пер­во­на­чаль­но про­ти­во­по­став­лял как ком­му­низ­му и кон­сер­ва­тиз­му, так и ли­бе­ра­лиз­му с его ин­ди­ви­дуа­лиз­мом, пред­ла­гая сред­ний, по мне­нию чле­нов НТС, путь ме­ж­ду край­но­стя­ми - ти­ра­ни­ей го­су­дар­ст­ва над лич­но­стью и не­ог­ра­ниченной сво­бо­дой лич­но­сти. В про­ти­во­пос­тав­ле­ние мар­кси­ст­ско­му те­зи­су о клас­со­вой борь­бе как дви­жу­щей си­ле об­щественного раз­ви­тия НТС про­воз­гласил пер­вич­ным и ос­но­во­по­ла­гаю­щим фак­то­ром жиз­ни и дея­тель­но­сти лю­бо­го об­ще­ст­ва со­ли­дар­ность его чле­нов. По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны не­прия­тие ком­му­низ­ма, кон­сер­ва­тиз­ма и ли­бе­ра­лиз­ма по­сте­пен­но ус­ту­пи­ло ме­сто ут­вер­жде­нию, что в со­ли­да­риз­ме со­че­та­ют­ся по­ло­жи­тель­ные сто­ро­ны всех трёх по­ли­тических те­че­ний.

Пер­во­оче­ред­ной за­да­чей НТС ста­вил свер­же­ние боль­ше­ви­ст­ско­го ре­жи­ма в СССР, до окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны - пу­тём под­го­тов­ки национальной ре­во­лю­ции (в 1942-1945 годах на­де­ж­ды свя­зы­вал с дея­тель­но­стью РОА А. А. Вла­со­ва ). В 1950-1960-е годы ос­но­вой дея­тель­но­сти НТС ста­ла «мо­ле­ку­ляр­ная тео­рия» В. Д. По­рем­ско­го: в ус­ло­ви­ях то­та­ли­тар­но­го ре­жи­ма в СССР дея­тель­ность не­ле­галь­ной ор­га­ни­за­ции ма­ло­эф­фек­тив­на, под­го­тов­ку ре­во­лю­ции долж­ны осу­ще­ст­вить лю­ди-«мо­ле­ку­лы», ор­га­ни­за­ци­он­но не свя­зан­ные ме­ж­ду со­бой, но дей­ст­вую­щие как еди­ная идей­ная си­ла; их за­да­ча - из­ме­нить пси­хо­ло­гический кли­мат в стра­не, соз­дать ус­ло­вия, при ко­то­рых взрыв­ные, бы­ст­ро­те­ку­щие эта­пы национальной ре­во­лю­ции ста­нут воз­мож­ны­ми при не­боль­ших толч­ках (де­мон­ст­ра­ци­ях, за­бас­тов­ках), а за­тем ор­га­ни­зо­вать эти толч­ки.

В конце 1950-х годов один из ру­ко­во­ди­те­лей НТС Б. С. Пуш­ка­рёв вы­дви­нул так­же идею «кон­ст­рук­тив­ной ре­во­лю­ции». Она строи­лась на ут­вер­жде­нии, что пла­но­вая эко­но­ми­ка со­дер­жит в са­мой се­бе при­чи­ны па­де­ния со­циа­ли­стического строя, в хо­де ко­то­ро­го бу­дет ли­к­ви­ди­ро­ва­на хо­зяй­ст­вен­ная, куль­тур­ная и по­ли­тическая мо­но­по­лия КПСС. «Кон­ст­рук­тив­ная ре­во­лю­ция» про­изой­дёт как «сту­пен­ча­тый снос дик­та­ту­ры». Бо­лее мо­ло­дые и ра­ди­каль­ные, ме­нее свя­зан­ные «ус­лов­но­стью мар­кси­ст­ско­го мыш­ле­ния» груп­пи­ров­ки в Ком­му­ни­стической пар­тии по­сте­пен­но от­тес­нят от вла­сти бо­лее кон­сер­ва­тив­ные груп­пы, на по­ли­тическую аре­ну вы­дви­нут­ся си­лы, стоя­щие пол­но­стью вне сим­во­лов ком­му­низ­ма, они и за­вер­шат ли­к­ви­да­цию дик­та­ту­ры.

С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны свыше 200 чле­нов Сою­за бы­ли на­прав­ле­ны в СССР для соз­да­ния «рус­ской си­лы на рус­ской зем­ле», к 1943 году на ок­ку­пи­ро­ван­ных Гер­ма­ни­ей советских тер­ри­то­ри­ях дей­ст­во­ва­ли около 120 групп НТС, в ка­ж­дой по 2-3, ино­гда по 15 человек. Ру­ко­во­ди­те­ли Сою­за пре­по­да­ва­ли в немецких учеб­ных ла­ге­рях для во­ен­но­плен­ных, го­то­вив­ших кад­ры для пе­ре­бро­ски в СССР, в шко­ле про­па­ган­ди­стов РОА. Чле­ны НТС ве­ли так­же про­па­ган­ди­ст­скую ра­бо­ту сре­ди советских гра­ж­дан - бе­жен­цев, во­ен­но­плен­ных и «ос­тар­бай­те­ров» в различных го­ро­дах Ев­ро­пы. Од­на­ко ру­ко­во­дство Сою­за за­пре­ща­ло сво­им чле­нам слу­жить во­енными пе­ре­во­дчи­ка­ми и в по­ли­цей­ских ор­га­нах, всту­пать в «Ох­ран­ный кор­пус» (об­ра­зо­ван германскими вла­стя­ми в 1941 году в Юго­сла­вии из русских эмиг­ран­тов). С ле­та 1943 года гес­та­по на­ча­ло пре­сле­до­вать чле­нов НТС за ан­ти­не­мец­кую дея­тель­ность, про­па­ган­ду ло­зун­га «Рос­сия без нем­цев и боль­ше­ви­ков» и кон­так­ты с пар­ти­за­на­ми, ле­том 1944 года в Гер­ма­нии аре­сто­ва­но поч­ти всё ру­ко­во­дство НТС (мно­гие ос­во­бо­ж­де­ны в 1945 году), не ме­нее 25 чле­нов по­гиб­ли в на­ци­ст­ских конц­ла­ге­рях.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны центр НТС на­хо­дил­ся в ла­ге­ре для пе­ре­ме­щён­ных лиц Мён­хе­гоф (под Кас­се­лем, в Западной Гер­ма­нии), за­тем - во Франк­фур­те-на-Май­не; кон­тро­ли­ро­вал­ся ЦРУ и британскими раз­вед­служ­ба­ми. НТС вёл про­па­ган­ду сре­ди эмиг­ран­тов «вто­рой вол­ны» и пы­тался вес­ти про­па­ган­ду сре­ди советских войск в Гер­ма­нии и Ав­ст­рии, в 1951-1957 годах про­во­дил пе­ре­бро­ску в СССР аги­тационной литературы при по­мо­щи воз­душ­ных ша­ров, в 1953-1956 годах осу­ще­ст­в­лял т. н. па­ра­шют­ные ак­ции - за­бро­ску сво­их аген­тов в СССР с раз­ве­ды­ва­тель­ны­ми це­ля­ми (бы­ли аре­сто­ва­ны со­труд­ни­ка­ми советских ор­га­нов гос­безо­пас­но­сти, чет­ве­ро рас­стре­ля­ны). С начала 1960-х годов чле­ны НТС из раз­ных стран ми­ра по­сы­ла­ли пись­ма в СССР по ад­ре­сам, вы­бран­ным из те­ле­фон­ных спра­воч­ни­ков или пе­рио­дической пе­ча­ти, что­бы ус­та­но­вить кон­так­ты с воз­мож­ны­ми про­тив­ни­ка­ми ком­му­ни­стического ре­жи­ма в СССР, курь­е­ры НТС дос­тав­ля­ли в со­циа­ли­стические стра­ны за­пре­щён­ную литературу и вы­во­зи­ли за ру­беж про­из­ве­де­ния т. н. сам­из­да­та. НТС про­во­дил так­же пуб­лич­ные ак­ции с це­лью при­влечь вни­ма­ние ми­ро­вой об­ще­ст­вен­но­сти к тем или иным фак­там на­ру­ше­ния прав че­ло­ве­ка в Советском Сою­зе, например в за­щи­ту А. Д. Си­няв­ско­го и Ю. М. Да­ни­эля , П. Г. Гри­го­рен­ко, А. Д. Са­ха­ро­ва и др.

В хо­де пе­ре­строй­ки НТС с 1987 года стал дей­ст­во­вать в СССР ле­галь­но, в 1993 году пе­ре­нёс в Мо­ск­ву свои ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны, в 1996 году за­ре­ги­ст­ри­ро­ван в Министерстве юс­ти­ции РФ как об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическое дви­же­ние. По­пыт­ки уча­ст­во­вать в из­би­рательных кам­па­ни­ях в РФ на раз­ных уров­нях ока­за­лись не­со­стоя­тель­ны­ми. По­пу­ля­ри­зи­ру­ет идеи со­ли­да­риз­ма.

Издательство НТС «По­сев» (су­ще­ст­ву­ет с 1945 года) вы­пус­ка­ет жур­на­лы «По­сев» (с 1945 года) и «Гра­ни» (с 1946 года); пуб­ли­ко­ва­ло кни­ги А. И. Сол­же­ни­цы­на, А. А. Га­ли­ча , Г. Н. Вла­ди­мо­ва и др. Чле­ны НТС при­ни­ма­ли уча­стие в соз­да­нии и ра­бо­те ра­дио­стан­ции «Ос­во­бо­ж­де­ние» (с 1959 года «Ра­дио "Сво­бо­да"»).

Ли­де­ры НТС: В. М. Бай­да­ла­ков, М. А. Ге­ор­ги­ев­ский, В. Д. По­рем­ский, А. Н. Ар­тё­мов, Е. Р. Ост­ров­ский (Ро­ма­нов), Б. С. Пуш­ка­рёв и др.

Исторические ис­точники:

Путь к бу­ду­щей Рос­сии. По­ли­ти­че­ские ос­но­вы На­род­но-тру­до­во­го сою­за рос­сий­ских со­ли­да­ри­стов. Fr./M., 1988;

Ран­ние идей­ные по­ис­ки рос­сий­ских со­ли­да­ри­стов. [Франк­фурт-на-Май­не], 1992;

3а жизнь и честь на­ро­да: По­ли­ти­че­ская плат­фор­ма НТС 1995 // По­сев. 1995. № 4.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)