НАРОДНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

НАРОДНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - французская по­ли­тическая пар­тия.

Соз­да­на в но­ябре 1944 года бывшим пред­се­да­те­лем Национального со­ве­та Со­про­тив­ле­ния Ж. Би­до и дик­то­ром ра­дио «Сво­бод­ная Фран­ция» М. Шу­ма­ном. Пе­чат­ный ор­ган МРП (с февраля 1945 года) - еже­не­дель­ник «Forces nouvelles». В но­ябре 1945 года при­ня­та про­грам­ма МРП, в ко­то­рой со­че­та­лись идеи, ха­рак­тер­ные для бур­жу­аз­но­го кры­ла французского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния и «со­ци­аль­но­го ка­то­ли­циз­ма», унас­ле­до­ван­ные от пред­ше­ст­вен­ни­цы МРП - не­боль­шой ка­то­лической Пар­тии народных де­мо­кра­тов (Parti démocrate populaire; су­ще­ст­во­ва­ла в 1924-1940 годах).

Ли­де­ры МРП ра­то­ва­ли за государственное ре­гу­ли­ро­ва­ние эко­но­ми­ки, час­тич­ную на­цио­на­ли­за­цию и «ре­во­лю­цию пу­тём за­ко­на» (вы­ра­же­ние впер­вые по­яви­лось в ста­тье бу­ду­ще­го ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря МРП А. Ко­ле­на в сентябре 1944 года), под ко­то­рой по­ни­ма­лось про­ве­де­ние глу­бо­ких со­ци­аль­но-эко­но­мических ре­форм кон­сти­туционным пу­тём. Во внеш­ней по­ли­ти­ке МРП вы­сту­па­ла за соз­да­ние сис­те­мы меж­ду­народной безо­пас­но­сти, уча­стие Фран­ции в НАТО и ев­ропейских ин­те­гра­ци­он­ных струк­ту­рах. В 1945 году в МРП всту­пи­ли 235 тыс. человек, она пре­вра­ти­лась в стро­го струк­ту­ри­ро­ван­ную мас­со­вую пар­тию пра­во­го тол­ка, поль­зую­щую­ся за­мет­ным по­ли­тическим влия­ни­ем.

Пред­ста­ви­те­ли МРП вхо­ди­ли в со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва (1944-1946 годы) и при­ни­ма­ли уча­стие в раз­ра­бот­ке про­во­ди­мых в по­сле­во­ен­ной Фран­ции ре­форм. В пе­ри­од Чет­вёр­той рес­пуб­ли­ки МРП - член 3-пар­тий­ной пра­вительственной коа­ли­ции (1946-1947 годы), за­тем пра­ви­тельственных ка­би­не­тов «треть­ей си­лы» и пра­во­цен­три­ст­ско­го бло­ка, в ко­то­рых ока­зы­ва­ла не­по­средственное влия­ние на внутреннюю и внеш­нюю по­ли­ти­ку Фран­ции.

Хо­тя чис­ло де­пу­та­тов от МРП в Национальной ас­самб­лее по­сте­пен­но со­кра­ща­лось (со 167 человек в 1946 году до 74 человек в 1956 году), её ли­де­ры Би­до и Р. Шу­ман несколько раз воз­глав­ля­ли Со­вет ми­ни­ст­ров и за­ни­ма­ли пост министра иностранных дел. По­сле воз­вра­ще­ния в 1958 году Ш. де Гол­ля к вла­сти, в пер­вые го­ды Пя­той рес­пуб­ли­ки, МРП вхо­ди­ла в со­став пра­ви­тельственного боль­шин­ст­ва, но в 1962 году пе­ре­шла в оп­по­зи­цию. В 1967 году, пол­но­стью ут­ра­тив влия­ние на по­ли­тическую жизнь Фран­ции, бы­ла рас­пу­ще­на.

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