НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В ЮГОСЛАВИИ 1941-1945

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В ЮГОСЛАВИИ 1941-1945 годов - воо­руженная борь­ба пат­рио­тичеких сил Юго­сла­вии за на­цио­наль­ное и со­ци­аль­ное ос­во­бо­ж­де­ние про­тив ок­ку­пан­тов и их ме­ст­ных по­соб­ни­ков во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны .

Вой­ска Гер­ма­нии, Ита­лии и Венг­рии при со­дей­ст­вии Бол­га­рии 06.04.1941 года вне­зап­но на­па­ли на Юго­сла­вию (смотрите Бал­кан­ская кам­па­ния 1941 года), сло­ми­ли со­про­тив­ле­ние ко­ро­лев­ской ар­мии и 18 апреля при­ну­ди­ли её к ка­пи­ту­ля­ции. Ко­роль Пётр II Ка­ра­ге­ор­гие­вич, пра­ви­тель­ст­во и выс­шее ко­ман­до­ва­ние эмиг­ри­ро­ва­ли за гра­ни­цу. Тер­ри­то­рия стра­ны бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на и раз­де­ле­на ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми аг­рес­сии (на тер­ри­то­рии Хор­ва­тии бы­ло соз­да­но т. н. Не­за­ви­си­мое государство Хор­ва­тия во гла­ве с А. Па­ве­ли­чем ). Пред­ста­ви­те­ли пра­вых пар­тий Юго­сла­вии вста­ли на путь со­труд­ни­че­ст­ва с ок­ку­пан­та­ми. Ор­га­ни­за­ции хорватских на­цио­на­ли­стов (смотрите Ус­та­ши) и ве­ли­ко­серб­ско­го дви­же­ния (смотрите Чет­ни­ки) соз­да­ли свои во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния, ко­то­рые пе­ре­шли в под­чи­не­ние ок­ку­пационных вла­стей.

Для ру­ко­во­дства воо­руженной национально-ос­во­бо­дительной борь­бой Ком­му­ни­стическая пар­тия Юго­сла­вии (КПЮ; смотрите Со­юз ком­му­ни­стов Юго­сла­вии) соз­да­ла Во­енный комитет, на­прав­ляв­ший дей­ст­вия ме­ст­ных во­енных ко­ми­те­тов. 27 ию­ня соз­дан Главный штаб (с сентября 1941 года Вер­хов­ный штаб) пар­ти­зан­ских от­ря­дов Юго­сла­вии во гла­ве с И. Ти­то. К это­му вре­ме­ни на тер­ри­то­рии Юго­сла­вии на­хо­ди­лись: 4 германских, 12 итальянских, 2 болгарсих ди­ви­зии и 5 ди­ви­зий бывшей югослаской ар­мии, 12 венгерских и болгарских бри­гад, ряд отдельных час­тей и под­раз­де­ле­ний - все­го около 400 тыс. человек.

В ию­ле 1941 года на­ча­лись бое­вые дей­ст­вия пар­ти­зан­ских от­ря­дов. Ос­во­бо­ж­дён­ные от ок­ку­пан­тов рай­оны ста­но­ви­лись ба­за­ми пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния . Наи­бо­лее зна­чи­тель­ной бы­ла ос­во­бо­ж­дён­ная тер­ри­то­рия в Западной Сер­бии, по­лу­чив­шая название «Ужиц­кая рес­пуб­ли­ка». Осе­нью 1941 года ок­ку­пан­ты пред­при­ня­ли ши­ро­кое на­сту­пле­ние про­тив пар­ти­зан. Ак­тив­ные бое­вые дей­ст­вия про­дол­жа­лись до декабря 1941 года. Основная груп­пи­ров­ка пар­ти­зан бы­ла вы­ну­ж­де­на ос­та­вить ос­во­бо­ж­дён­ную тер­ри­то­рию и с боя­ми отой­ти в Санд­жак.

К концу 1941 года в пар­ти­зан­ских от­ря­дах на­счи­ты­ва­лось около 80 тыс. человек. В то же вре­мя чис­лен­ность ок­ку­пационных войск и со­труд­ни­чав­ших с ни­ми ме­ст­ных фор­ми­ро­ва­ний до­хо­ди­ла до 620 тыс. человек. В те­че­ние зи­мы 1941/1942 года и вес­ной 1942 года шли ожес­то­чён­ные бои с ок­ку­пан­та­ми и их при­спеш­ни­ка­ми по всей Юго­сла­вии. Пар­ти­зан­ские час­ти и со­еди­не­ния, от­сту­пив­шие из Сер­бии, об­ра­зо­ва­ли совместно с сан­д­жак­ски­ми, чер­но­гор­ски­ми, гер­це­го­вин­ски­ми и вос­точ­но­бос­ний­ски­ми пар­ти­занскими фор­ми­ро­ва­ния­ми еди­ную сво­бод­ную тер­ри­то­рию с цен­тром в городе Фо­ча. В ре­зуль­та­те на­сту­п­ле­ния ок­ку­пан­тов главные си­лы пар­ти­зан, из­бе­гая фрон­таль­ных столк­но­ве­ний, ото­шли в рай­он на сты­ке гра­ниц Бос­нии, Гер­це­го­ви­ны и Чер­но­го­рии.

В но­ябре 1942 года Вер­хов­ный штаб при­нял ре­ше­ние о соз­да­нии На­род­но-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии (НОАЮ), со­стоя­щей из бри­гад, ди­ви­зий и кор­пу­сов. К концу 1942 года в НОАЮ бы­ло 38 бри­гад, све­дён­ных в 9 ди­ви­зий, со­став­ляв­ших 2 кор­пу­са, а так­же име­лись 36 пар­ти­зан­ских от­ря­дов и ряд бо­лее мел­ких час­тей об­щей чис­лен­но­стью 150 тыс. человек. Для ук­ре­п­ле­ния ру­ко­во­дства, её ме­ж­ду­народного при­зна­ния соз­дан еди­ный по­ли­тический ор­ган стра­ны - Ан­ти­фа­ши­ст­ское ве­че на­род­но­го ос­во­бо­ж­де­ния Юго­сла­вии (АВНОЮ). В 1943 году НОАЮ со­рва­ла пла­ны германского ко­ман­до­ва­ния по раз­гро­му её главных сил: в феврале - мар­те на реке Не­рет­ва, в мае - ию­не в до­ли­не реки Су­те­ска. Ита­лия в сентябре 1943 года ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. Вой­ска НОАЮ раз­гро­ми­ли и ра­зо­ру­жи­ли 10 итальянских ди­ви­зий. Бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны об­шир­ные рай­оны стра­ны: б. ч. Дал­ма­ции, Хор­ват­ско­го При­мо­рья, Бос­нии, Чер­но­го­рии, зна­чительная часть Сло­ве­нии и др. рай­оны.

К осе­ни 1943 года в НОАЮ на­счи­ты­ва­лось уже 9 кор­пу­сов (27 ди­ви­зий), несколько отдельных бри­гад, 105 пар­ти­зан­ских от­ря­дов и 20 отдельных пар­ти­зан­ских ба­таль­о­нов - все­го около 300 тыс. человек. В со­ста­ве НОАЮ сра­жа­лись советские, че­хословацкие, венгерские, болгарские, итальянские пар­ти­зан­ские ба­таль­о­ны и бри­га­ды. К это­му вре­ме­ни око­ло по­ло­ви­ны тер­ри­то­рии Юго­сла­вии бы­ло ос­во­бо­ж­де­но от ок­ку­пан­тов. 29.11.1943 года АВНОЮ про­воз­гла­ше­но выс­шим за­ко­но­дательным и ис­пол­нительным пред­ста­ви­тель­ным ор­га­ном на­ро­дов Юго­сла­вии, соз­дан Национальный комитет ос­во­бо­ж­де­ния Юго­сла­вии в ка­че­ст­ве временного народного пра­ви­тель­ст­ва и объ­яв­лен фе­де­ра­тив­ный прин­цип строи­тель­ст­ва стра­ны, га­ран­ти­рую­щий рав­но­пра­вие её на­ро­дов. Югославское эмиг­рант­ское пра­ви­тель­ст­во ли­ша­лось всех прав; ко­ро­лю Пет­ру II за­пре­ща­лось воз­вра­щать­ся в стра­ну.

На Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года ру­ко­во­ди­те­ли СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии ре­ши­ли пре­дос­та­вить НОАЮ по­мощь воо­ру­же­ни­ем и ма­те­ри­аль­ны­ми сред­ст­ва­ми. В Юго­сла­вию 23.02.1944 года при­бы­ла советская во­енная мис­сия (ру­ко­во­ди­тель - генерал-майор Н. В. Кор­не­ев), од­ной из за­дач ко­то­рой бы­ло ока­за­ние по­мо­щи НОАЮ в по­лу­че­нии ору­жия и бое­вой тех­ни­ки из СССР. С мар­та во­енные гру­зы дос­тав­ля­лись по воз­ду­ху. С всту­п­ле­ни­ем советских войск в Юго­сла­вию во­енное иму­ще­ст­во пе­ре­да­ва­лось НОАЮ не­по­сред­ст­вен­но с фрон­то­вых скла­дов. Все­го за го­ды вой­ны НОАЮ по­лу­чи­ла от СССР 115,3 тыс. вин­то­вок и ка­ра­би­нов, 38 тыс. ав­то­ма­тов, свыше 15 тыс. пу­ле­мё­тов, 5,8 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 69 тан­ков и 491 са­мо­лёт; от анг­ло-американских со­юз­ни­ков - 137,8 тыс. вин­то­вок, 15,8 тыс. пу­ле­мё­тов, 41,4 тыс. ав­то­ма­тов, около 3 тыс. ору­дий, 107 тан­ков и 61 са­мо­лёт. Вес­ной и ле­том 1944 года главные си­лы НОАЮ ве­ли упор­ные бои по про­ры­ву в Сер­бию в це­лях её ос­во­бо­ж­де­ния.

В сентябре 1944 года советские вой­ска на ши­ро­ком фрон­те вы­шли к гра­ни­цам Юго­сла­вии и по­лу­чи­ли воз­мож­ность бо­лее тес­но взаи­мо­дей­ст­во­вать с НОАЮ, ко­то­рая к это­му вре­ме­ни име­ла 15 кор­пу­сов (50 ди­ви­зий), 2 опе­ра­тив­ные груп­пы (ка­ж­дая со­стоя­ла из 2 бри­гад), 16 отдельных пехотных бри­гад и 130 пар­ти­зан­ских от­ря­дов. В со­ста­ве этих сил на­счи­ты­ва­лось около 400 тыс. бой­цов. Советское пра­ви­тель­ст­во и Национальный комитет ос­во­бо­ж­де­ния Юго­сла­вии при­ня­ли ре­ше­ние о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях РККА и НОАЮ в це­лях ос­во­бо­ж­де­ния восточных рай­онов стра­ны и её сто­ли­цы - Бел­гра­да.

В конце сентября - октябре 1944 года вой­ска 3-го Украинского фрон­та Крас­ной Ар­мии, НОАЮ и часть сил Болгарской народной ар­мии про­ве­ли Бел­град­скую опе­ра­цию 1944 года , в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны восточные рай­оны Юго­сла­вии и Бел­град. По при­ка­зу Вер­хов­но­го шта­ба в январе - мар­те 1945 года бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 1, 2, 3, 4-я ар­мии, ко­то­рые про­дол­жи­ли ос­во­бо­ж­де­ние Юго­сла­вии, а НОАЮ по­лу­чи­ла но­вое название - Югославская ар­мия. В её со­ста­ве на­счи­ты­ва­лось 59 ди­ви­зий об­щей чис­лен­но­стью 800 тыс. человек. В мар­те 1945 года сфор­ми­ро­ва­но Временное объ­е­ди­нён­ное пра­ви­тель­ст­во Де­мо­кра­тической Фе­де­ра­тив­ной Юго­сла­вии (ДФЮ), гла­вой пра­ви­тель­ст­ва и министром народной обо­ро­ны ко­то­рой стал И. Ти­то.

Временное пра­ви­тель­ст­во ДФЮ при­зна­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния (14 мар­та), СССР (24 мар­та) и США (2 апреля). В Мо­ск­ве ме­ж­ду СССР и ДФЮ 11.04.1945 года под­пи­сан До­го­вор о друж­бе, вза­им­ной по­мо­щи и по­сле­во­ен­ном со­труд­ни­че­ст­ве. К 15 мая Юго­сла­вия бы­ла пол­но­стью ос­во­бо­ж­де­на. В борь­бе с фа­шиз­мом на­ро­ды Юго­сла­вии по­нес­ли боль­шие по­те­ри; все­го с учё­том лиц, уг­нан­ных в фа­ши­ст­скую не­во­лю, они со­ста­ви­ли свыше 1,7 млн. человек, т. е. свыше 10% населения стра­ны. Бое­вые по­те­ри НОАЮ и пар­ти­зан­ских от­ря­дов - 305 тыс. человек уби­тых и 425 тыс. ра­не­ных. В ря­дах НОАЮ сра­жа­лись около 3 тыс. советских гра­ж­дан.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)