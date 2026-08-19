НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ КИТАЯ

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ КИТАЯ - часть ре­гу­ляр­но­го ком­по­нен­та воо­ру­жён­ных сил (на­ря­ду с вой­ска­ми народной воо­ру­жён­ной по­ли­ции).

Со­сто­ит из 4 ви­дов воо­руженных сил: Стра­те­гических ра­кет­ных войск; Су­хо­пут­ных войск, ВВС и ВМС (вклю­чая морскую пе­хо­ту и морскую авиа­цию). Функ­ции шта­ба Су­хо­пут­ных войск вы­пол­ня­ет ГШ НОАК. Не­по­средственное ру­ко­во­дство вой­ска­ми осу­ще­ст­в­ля­ет министр обо­ро­ны. В мир­ное вре­мя народная воо­руженная по­ли­ция и народное опол­че­ние (ре­зерв­ный ком­по­нент) под­чи­не­ны Министерству об­щественной безо­пас­но­сти, в во­енное вре­мя вхо­дят в со­став НОАК.

Свою ис­то­рию ве­дёт от час­тей Национально-ре­во­люционной ар­мии, под­няв­ших Нань­чан­ское вос­ста­ние 1927 года про­тив пра­ви­тель­ст­ва Го­минь­да­на, на ос­но­ве ко­то­рых бы­ли соз­да­ны час­ти и со­еди­не­ния Крас­ной ар­мии Ки­тая (1 августа - день на­ча­ла вос­ста­ния от­ме­ча­ет­ся в КНР как День НОАК). Во вре­мя На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов основные со­еди­не­ния Крас­ной ар­мии Ки­тая бы­ли ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в 8-ю ар­мию, а пар­ти­зан­ские час­ти в Центральном Ки­тае - в Но­вую 4-ю ар­мию. В ре­зуль­та­те национально-ос­во­бо­дительной борь­бы на тер­ри­то­рии Ки­тая фак­ти­че­ски сло­жи­лись 2 государственных об­ра­зо­ва­ния, ка­ж­дое из ко­то­рых име­ло свои собственные воо­руженные си­лы.

Основная часть тер­ри­то­рии кон­тро­ли­ро­ва­лась го­минь­да­нов­ским пра­ви­тель­ст­вом Чан Кай­ши, а 19 рай­онов на­хо­ди­лись под управ­ле­ни­ем народных ор­га­нов вла­сти, воз­глав­ляе­мых КП Ки­тая (КПК) со шта­бом в городе Янь­ань. К мо­мен­ту всту­п­ле­ния СССР в вой­ну с Япо­ни­ей (смотрите Со­вет­ско-япон­ская вой­на 1945 года ) основные во­енные си­лы КПК в Мань­чжу­рии ока­за­лись в ок­ру­же­нии японских войск. От пол­но­го раз­гро­ма их спас­ло на­сту­п­ле­ние советских войск (смотрите Мань­чжур­ская опе­ра­ция 1945 года), ко­то­рые за 23 дня раз­гро­ми­ли основную груп­пи­ров­ку японской Кван­тун­ской ар­мии на тер­ри­то­рии Северо-Восточного Ки­тая. За­тем советское во­енное ко­ман­до­ва­ние пе­ре­да­ло во­енным фор­ми­ро­ва­ни­ям КПК тро­фей­ное воо­ру­же­ние и бое­вую тех­ни­ку бывшей Кван­тун­ской ар­мии.

В на­ча­ле На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае 1946-1949 годов из во­енных фор­ми­ро­ва­ний КПК, час­ти пар­ти­зан­ских от­ря­дов и ме­ст­ных жи­те­лей бы­ла сфор­ми­ро­ва­на Объ­е­ди­нён­ная де­мо­кра­тическая ар­мия Северо-Восточного Ки­тая, ко­то­рая в ию­ле 1946 года пре­об­ра­зо­ва­на в НОАК. Чис­лен­ность НОАК к 1948 году вы­рос­ла до 2,8 млн. человек. В 1948-1949 годах НОАК про­ве­ла ряд круп­ных на­сту­пательных опе­ра­ций, в ре­зуль­та­те ко­то­рых бы­ли раз­гром­ле­ны основные си­лы го­минь­да­нов­ской ар­мии и пол­но­стью ос­во­бо­ж­де­на из-под вла­сти Го­минь­да­на б. ч. стра­ны (за ис­клю­че­ни­ем Ти­бе­та, ост­ровов Тай­вань, Пэн­ху­ле­дао, Мац­зу­дао и Цзинь­мынь­дао). По­сле об­ра­зо­ва­ния КНР (1949 год) СССР ока­зал боль­шую по­мощь в ос­на­ще­нии НОАК все­ми ви­да­ми современного ору­жия, обес­пе­че­нии ма­те­ри­аль­но-тех­ническим иму­ще­ст­вом и в под­го­тов­ке спе­циа­ли­стов.

В НОАК бы­ли соз­да­ны ВВС и ВМС. Вплоть до середины 1980-х годов на воо­ру­же­нии НОАК стоя­ли советские об­раз­цы во­енной тех­ни­ки 1950-х годов, а так­же воо­ру­же­ние, про­из­ве­дён­ное в Ки­тае по советским ли­цен­зи­ям. В даль­ней­шем Ки­тай стал са­мо­стоя­тель­но про­из­во­дить соб­ст­вен­ные во­енную тех­ни­ку и воо­ру­же­ние для всех ви­дов и ро­дов войск, боль­шин­ст­во из ко­то­рых яв­ля­ют­ся мо­дер­ни­зированными ана­ло­га­ми советского воо­ру­же­ния и во­енной тех­ни­ки. НОАК об­ла­да­ет ра­кет­но-ядер­ным ору­жи­ем. Во вре­мя « куль­тур­ной ре­волю­ции » 1966-1976 годов на НОАК бы­ли воз­ло­же­ны функ­ции по осу­ще­ст­в­ле­нию во­енного кон­тро­ля над ра­бо­той промышленных и сельскохозяйственных пред­при­ятий, государственных уч­ре­ж­де­ний и учеб­ных за­ве­де­ний, по во­енно-по­ли­тическому обу­че­нию учащихся.

В начале XXI века спо­соб ком­плек­то­ва­ния НОАК - сме­шан­ный. На во­енную служ­бу при­зы­ва­ют­ся ли­ца в воз­рас­те 18-25 лет, срок во­енной служ­бы по при­зы­ву 24 месяца. Под­го­тов­ка ко­манд­ных кад­ров осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в во­енных ака­де­ми­ях, во­енных ин­сти­ту­тах, выс­ших и сред­них во­енных учи­ли­щах и на различных кур­сах пе­ре­под­го­тов­ки ко­манд­но­го со­ста­ва, в т. ч. за гра­ни­цей. Про­во­дит­ся ак­тив­ная ра­бо­та в об­лас­ти соз­да­ния и мо­дер­ни­за­ции сис­тем управ­ле­ния, свя­зи и раз­вед­ки китайских во­оруженных сил. Зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась до­ля ис­поль­зо­ва­ния китайскими во­енными спе­циа­ли­ста­ми современных ин­фор­мационных и те­ле­ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий, вклю­чая оп­то­во­ло­кон­ные, мик­ро­вол­но­вые и спут­ни­ко­вые ка­на­лы свя­зи, циф­ро­вые те­ле­фон­ные стан­ции и ши­ро­ко­по­лос­ные циф­ро­вые се­ти свя­зи, ко­то­рые яв­ля­ют­ся ос­но­вой сис­те­мы управ­ле­ния вой­ска­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)