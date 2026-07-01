НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНСТИТУТ РАН

НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНСТИТУТ РАН - ор­га­ни­зо­ван в феврале 1986 года на ба­зе Института эко­но­ми­ки и про­гно­зи­ро­ва­ния на­уч­но-тех­нического про­грес­са (ИЭПНТП) АН СССР , соз­дан­но­го в свою оче­редь в 1985 году на ос­но­ве ря­да на­учных под­раз­де­ле­ний Цен­траль­но­го эко­но­ми­ко-ма­те­ма­ти­че­ско­го ин­сти­ту­та (ЦЭМИ) АН СССР.

Основные на­прав­ле­ния на­учной дея­тель­но­сти ИНП свя­за­ны с раз­ра­бот­кой ком­плекс­ных про­гно­зов и обос­но­ва­ни­ем аль­тер­на­тив раз­ви­тия эко­но­ми­ки стра­ны в крат­ко-, сред­не- и дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве, стра­те­гий раз­ви­тия ре­гио­нов, про­гноз­но-ана­ли­тическими ис­сле­до­ва­ния­ми в ин­те­ре­сах хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов и ор­га­нов государственного управ­ле­ния, с со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем ме­то­до­ло­гии и ме­то­ди­ки ком­плекс­но­го эко­но­мического про­гно­зи­ро­ва­ния.

На­учная дея­тель­ность ИНП свя­за­на с име­на­ми та­ких отечественных учё­ных-эко­но­ми­стов, как А. И. Ан­чиш­кин (1933-1987 годы), Ю. В. Яре­мен­ко (1935-1996 годы), С. С. Ша­та­лин (1934-1997 годы). Ин­сти­тут из­да­ёт журнал «Про­бле­мы про­гно­зи­ро­ва­ния» (с 1990 года) и ма­те­риа­лы еже­ме­сяч­но­го се­ми­на­ра «Эко­но­ми­че­ские про­бле­мы энер­ге­ти­че­ско­го ком­плек­са» (с 1999 года).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)