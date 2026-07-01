НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНСТИТУТ РАН
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНСТИТУТ РАН - организован в феврале 1986 года на базе Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) АН СССР, созданного в свою очередь в 1985 году на основе ряда научных подразделений Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.
Основные направления научной деятельности ИНП связаны с разработкой комплексных прогнозов и обоснованием альтернатив развития экономики страны в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, стратегий развития регионов, прогнозно-аналитическими исследованиями в интересах хозяйствующих субъектов и органов государственного управления, с совершенствованием методологии и методики комплексного экономического прогнозирования.
Научная деятельность ИНП связана с именами таких отечественных учёных-экономистов, как А. И. Анчишкин (1933-1987 годы), Ю. В. Яременко (1935-1996 годы), С. С. Шаталин (1934-1997 годы). Институт издаёт журнал «Проблемы прогнозирования» (с 1990 года) и материалы ежемесячного семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» (с 1999 года).