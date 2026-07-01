НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АФГАНИСТАНА

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АФГАНИСТАНА - ре­во­люционно-де­мо­кра­тическая пар­тия, на­хо­див­шая­ся у вла­сти в Аф­га­ни­ста­не в 1978-1992 годах (в 1990-1992 годах под названием Пар­тия Оте­че­ст­ва - «Ва­тан»).

Ос­но­ва­на в янвавре 1965 года на не­ле­галь­ном съез­де в Ка­бу­ле (сек­ре­та­рём ЦК из­бран Н.М. Та­ра­ки, его за­мес­ти­те­лем - Б. Кар­маль ). Объ­е­ди­ни­ла про­грес­сив­но на­стро­ен­ных пред­ста­ви­те­лей афганской ин­тел­ли­ген­ции, офи­цер­ст­ва, государственных слу­жа­щих, сту­ден­че­ст­ва, час­ти ра­бо­чих. Про­воз­гла­ша­ла сво­ей це­лью по­строе­ние в Аф­га­ни­ста­не об­ще­ст­ва, сво­бод­но­го от уг­не­те­ния и экс­плуа­та­ции че­ло­ве­ка че­ло­ве­ком. В 1967 году рас­ко­ло­лась из-за раз­но­гла­сий по так­тическим во­про­сам и лич­но­го со­пер­ни­че­ст­ва ме­ж­ду ру­ко­во­ди­те­ля­ми на 2 груп­пи­ров­ки: ра­ди­каль­ную «Хальк» («На­род», ли­дер Та­ра­ки) и уме­рен­ную «Пар­чам» («Зна­мя», ли­дер Кар­маль).

Ка­ж­дая груп­пи­ров­ка име­ла собственную струк­ту­ру, ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны и про­во­ди­ла са­мо­сто­ятельную по­ли­ти­ку, за­яв­ляя, од­на­ко, о при­зна­нии це­лей и за­дач борь­бы, про­воз­гла­шён­ных 1-м съез­дом НДПА. В 1973 году обе груп­пи­ров­ки под­дер­жа­ли во­енный пе­ре­во­рот генерала М. Дау­да . В 1975 году НДПА, на­ря­ду с др. афганскими пар­тия­ми, бы­ла за­пре­ще­на, её чле­ны под­верг­лись пре­сле­до­ва­ни­ям. В 1977 году «Хальк» и «Пар­чам» вновь объ­е­ди­ни­лись. НДПА сыг­ра­ла ре­шаю­щую роль в свер­же­нии ре­жи­ма Дау­да в апреле 1978 года (смотрите Ап­рель­ская ре­во­лю­ция 1978 года) и при­шла к вла­сти. В мае 1978 года об­на­ро­до­ва­ла про­грам­му со­ци­аль­но-эко­но­мических и по­ли­тических пре­об­ра­зо­ва­ний. Эти пре­об­ра­зо­ва­ния, не учи­ты­вав­шие спе­ци­фических осо­бен­но­стей Аф­га­ни­ста­на, встре­ти­ли со­про­тив­ле­ние в боль­шин­ст­ве ре­гио­нов стра­ны. В НДПА уг­лу­би­лись раз­но­гла­сия ме­ж­ду партийными ли­де­ра­ми.

В ию­не 1978 году Кар­маль и его бли­жай­шие со­рат­ни­ки бы­ли сня­ты со сво­их по­стов. В сентябре 1979 года один из ли­де­ров НДПА Х. Амин про­извёл пе­ре­во­рот, уст­ра­нил Та­ра­ки, со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках власть в пар­тии и го­су­дар­ст­ве. Сто­рон­ни­ки «Пар­чам» и Та­ра­ки под­верг­лись ре­прес­си­ям. В Аф­га­ни­ста­не фак­ти­че­ски на­ча­лась гражданская вой­на, воз­ник­ла уг­ро­за во­енного вме­ша­тель­ст­ва со­сед­них ис­лам­ских го­су­дарств и США. С вво­дом советских войск в Аф­га­ни­стан и уст­ра­не­ни­ем Ами­на в декабре 1979 года (смотрите Аф­ган­ский кон­фликт 1979-1989 годов) ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК НДПА, пред­се­да­те­лем Ре­во­люционного со­ве­та и пре­мьер-министром Де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки Аф­га­ни­стан стал Кар­маль , при­дер­жи­вав­ший­ся про­со­вет­ской ори­ен­та­ции.

В апреле 1980 года на 2-м Пле­ну­ме ЦК НДПА ут­вер­ждён но­вый ус­тав НДПА, ор­га­ни­за­ци­он­но за­кре­пив­ший един­ст­во пар­тии, рег­ла­мен­ти­ро­вав­ший нор­мы партийной жиз­ни. НДПА объ­яв­ля­лась в нём «пар­ти­ей но­во­го ти­па», ко­то­рая «ос­но­вы­ва­ет свою дея­тель­ность на прин­ци­пах на­учной ре­во­люционной тео­рии». В 1981 году НДПА ини­ции­ро­ва­ла соз­да­ние Нацонального отечественного фрон­та (НДПА, об­щественные организации и объ­е­ди­не­ния мо­ло­дё­жи, жен­щин, ин­тел­ли­ген­ции, ду­хо­вен­ст­ва, пле­мён, пред­при­ни­ма­те­лей, сельскохозяйственных коо­пе­ра­ти­вов и проф­сою­зов). Ру­ко­во­дство НДПА в сво­ей дея­тель­но­сти опи­ра­лось на по­мощь СССР, за­им­ст­во­ва­ло многие идео­ло­гические ус­та­нов­ки КПСС и ра­бо­та­ло в со­от­вет­ст­вии с её ре­ко­мен­да­ция­ми, ко­то­рые, од­на­ко, не все­гда учи­ты­ва­ли ме­ст­ные реа­лии. Это при­ве­ло к то­му, что боль­шин­ст­вом аф­ган­цев она ста­ла вос­при­ни­мать­ся как организация, на­хо­дя­щая­ся на со­дер­жа­нии и под управ­ле­ни­ем иностранной дер­жа­вы.

В ус­ло­ви­ях ухуд­ше­ния во­енно-по­ли­тической и со­ци­аль­но-эко­но­мической об­ста­нов­ки в Аф­га­ни­ста­не в мае 1986 года по ини­циа­ти­ве По­лит­бю­ро ЦК КПСС ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК НДПА из­бран М. Над­жи­бул­ла . С за­вер­ше­ни­ем вы­во­да в феврале 1989 года советских войск из Аф­га­ни­ста­на ру­ко­вод­ство НДПА пред­при­ня­ло по­пыт­ку ре­фор­ми­ро­вать по­ли­тическую сис­те­му стра­ны, что­бы со­хра­нить свои вла­ст­ные по­зи­ции. Од­на­ко об­ста­нов­ка про­дол­жа­ла ос­лож­нять­ся, в пар­тии уси­ли­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пар­ча­ми­ста­ми и халь­ки­ста­ми, при­сту­пив­ши­ми к фор­ми­ро­ва­нию собственных ор­га­ни­зационных струк­тур в ар­мии, гражданских ми­ни­стер­ст­вах и в мар­те 1990 года пред­при­няв­ши­ми по­пыт­ку во­енного пе­ре­во­ро­та. В этих ус­ло­ви­ях 27-28.06.1990 года на 2-м съез­де НДПА бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в «Ва­тан», при­нят но­вый ус­тав, в ко­то­ром дек­ла­ри­ро­вал­ся от­каз пар­тии от ру­ко­во­дя­щей ро­ли в афганском об­ще­ст­ве, от идео­ло­гии мар­ксиз­ма -ле­ни­низ­ма и ло­зун­га по­строе­ния со­циа­лиз­ма.

Центральный со­вет «Ва­та­на» воз­гла­вил Над­жи­бул­ла, зая­вив­ший на съез­де, что «на пер­вом эта­пе, по­сле втор­же­ния, СССР пре­сле­до­вал свои собственные цели в ущерб Аф­га­ни­ста­ну, и его во­енное при­сут­ст­вие яви­лось пе­чаль­ной гла­вой в ис­то­рии пар­тии»; день за­вер­ше­ния вы­во­да советских войск он на­звал «днём национального ос­во­бо­ж­де­ния». С пре­кра­ще­ни­ем с 01.01.1992 года по­ста­вок советского ору­жия, а за­тем и про­до­воль­ст­вия пра­ви­тель­ст­ву Над­жи­бул­лы на­чал­ся раз­вал «Ва­та­на», государственного ап­па­ра­та и ар­мии Аф­га­ни­ста­на. В мар­те 1992 года на сто­ро­ну оп­по­зи­ции пе­ре­шли многие дея­те­ли «Ва­та­на», ко­то­рый прак­ти­че­ски пре­кра­тил свою дея­тель­ность. По­сле взя­тия 28.04.1992 года Ка­бу­ла воо­руженными от­ря­да­ми оп­по­зи­ции «Ва­тан» был офи­ци­аль­но за­пре­щён но­вым пра­ви­тель­ст­вом, про­воз­гла­сив­шим соз­да­ние Ис­лам­ско­го Го­су­дар­ст­ва Аф­га­ни­стан.

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