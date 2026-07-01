НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АФГАНИСТАНА
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АФГАНИСТАНА - революционно-демократическая партия, находившаяся у власти в Афганистане в 1978-1992 годах (в 1990-1992 годах под названием Партия Отечества - «Ватан»).
Основана в янвавре 1965 года на нелегальном съезде в Кабуле (секретарём ЦК избран Н.М. Тараки, его заместителем - Б. Кармаль). Объединила прогрессивно настроенных представителей афганской интеллигенции, офицерства, государственных служащих, студенчества, части рабочих. Провозглашала своей целью построение в Афганистане общества, свободного от угнетения и эксплуатации человека человеком. В 1967 году раскололась из-за разногласий по тактическим вопросам и личного соперничества между руководителями на 2 группировки: радикальную «Хальк» («Народ», лидер Тараки) и умеренную «Парчам» («Знамя», лидер Кармаль).
Каждая группировка имела собственную структуру, руководящие органы и проводила самостоятельную политику, заявляя, однако, о признании целей и задач борьбы, провозглашённых 1-м съездом НДПА. В 1973 году обе группировки поддержали военный переворот генерала М. Дауда. В 1975 году НДПА, наряду с др. афганскими партиями, была запрещена, её члены подверглись преследованиям. В 1977 году «Хальк» и «Парчам» вновь объединились. НДПА сыграла решающую роль в свержении режима Дауда в апреле 1978 года (смотрите Апрельская революция 1978 года) и пришла к власти. В мае 1978 года обнародовала программу социально-экономических и политических преобразований. Эти преобразования, не учитывавшие специфических особенностей Афганистана, встретили сопротивление в большинстве регионов страны. В НДПА углубились разногласия между партийными лидерами.
В июне 1978 году Кармаль и его ближайшие соратники были сняты со своих постов. В сентябре 1979 года один из лидеров НДПА Х. Амин произвёл переворот, устранил Тараки, сосредоточил в своих руках власть в партии и государстве. Сторонники «Парчам» и Тараки подверглись репрессиям. В Афганистане фактически началась гражданская война, возникла угроза военного вмешательства соседних исламских государств и США. С вводом советских войск в Афганистан и устранением Амина в декабре 1979 года (смотрите Афганский конфликт 1979-1989 годов) генеральным секретарём ЦК НДПА, председателем Революционного совета и премьер-министром Демократической республики Афганистан стал Кармаль, придерживавшийся просоветской ориентации.
В апреле 1980 года на 2-м Пленуме ЦК НДПА утверждён новый устав НДПА, организационно закрепивший единство партии, регламентировавший нормы партийной жизни. НДПА объявлялась в нём «партией нового типа», которая «основывает свою деятельность на принципах научной революционной теории». В 1981 году НДПА инициировала создание Нацонального отечественного фронта (НДПА, общественные организации и объединения молодёжи, женщин, интеллигенции, духовенства, племён, предпринимателей, сельскохозяйственных кооперативов и профсоюзов). Руководство НДПА в своей деятельности опиралось на помощь СССР, заимствовало многие идеологические установки КПСС и работало в соответствии с её рекомендациями, которые, однако, не всегда учитывали местные реалии. Это привело к тому, что большинством афганцев она стала восприниматься как организация, находящаяся на содержании и под управлением иностранной державы.
В условиях ухудшения военно-политической и социально-экономической обстановки в Афганистане в мае 1986 года по инициативе Политбюро ЦК КПСС генеральным секретарём ЦК НДПА избран М. Наджибулла. С завершением вывода в феврале 1989 года советских войск из Афганистана руководство НДПА предприняло попытку реформировать политическую систему страны, чтобы сохранить свои властные позиции. Однако обстановка продолжала осложняться, в партии усилились противоречия между парчамистами и халькистами, приступившими к формированию собственных организационных структур в армии, гражданских министерствах и в марте 1990 года предпринявшими попытку военного переворота. В этих условиях 27-28.06.1990 года на 2-м съезде НДПА была переименована в «Ватан», принят новый устав, в котором декларировался отказ партии от руководящей роли в афганском обществе, от идеологии марксизма-ленинизма и лозунга построения социализма.
Центральный совет «Ватана» возглавил Наджибулла, заявивший на съезде, что «на первом этапе, после вторжения, СССР преследовал свои собственные цели в ущерб Афганистану, и его военное присутствие явилось печальной главой в истории партии»; день завершения вывода советских войск он назвал «днём национального освобождения». С прекращением с 01.01.1992 года поставок советского оружия, а затем и продовольствия правительству Наджибуллы начался развал «Ватана», государственного аппарата и армии Афганистана. В марте 1992 года на сторону оппозиции перешли многие деятели «Ватана», который практически прекратил свою деятельность. После взятия 28.04.1992 года Кабула вооруженными отрядами оппозиции «Ватан» был официально запрещён новым правительством, провозгласившим создание Исламского Государства Афганистан.