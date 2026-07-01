НАРОДНАЯ РАСПРАВА
НАРОДНАЯ РАСПРАВА - российская революционная организация (сентябрь - декабрь 1869 года).
Создатель и лидер - С. Г. Нечаев. Организационное ядро «Народной расправы» («головной кружок», или «комитет») составили студенты Петровской земледельч. и лесной академии в Москве; наиболее активные участники - П. Г. Успенский и И. Г. Прыжов, которые ранее были связаны с кружком ишутинцев. Члены организации с целью централизации и конспирации делились на «пятёрки» (в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Ярославле, Нижнем Новгороде). Каждый член «головного кружка» создавал кружок 2-го разряда из 5 человек, которые, в свою очередь, создавали кружки 3-го разряда и т. д.
Члены каждого кружка знали лишь одного человека из вышестоящего кружка. Нечаев пытался установить в «Народной расправе» тотальный контроль по возможности над каждым членом организации, методами мистификации поддерживал революционный энтузиазм и дисциплину. Деятельность «Народной расправы» свелась к распространению прокламаций, сбору денег, устройству конспиративных квартир и т. д. К началу ноября 1869 года в организации наметился кризис.
Ряд членов покинули «Народную расправу», а член руководящего «комитета», студент И. И. Иванов, заявил о желании создать новую организацию. Он был объявлен Нечаевым предателем и убит. Преступление раскрыли, через несколько дней почти весь состав «Народной расправы» был арестован (у Успенского был найден список членов общества). В 1871 году состоялся суд над участниками «Народной расправы» - первый в России крупный гласный политический процесс.
Перед судом предстали 79 человек, большинство было оправдано, четверо участников убийства Иванова приговорены к каторжным работам от 7 до 15 лет, 28 человек - к тюремному заключению от 7 дней до 1 года 4 месяцев, 2 человека сосланы в Сибирь. «Нечаевское дело» вызвало большой общественный резонанс. Участники «Народной расправы» послужили прототипами героев романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1871-1872 годы).