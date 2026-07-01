НАРОДНАЯ РАСПРАВА

НАРОДНАЯ РАСПРАВА - российская революционная организация (сен­тябрь - декабрь 1869 года).

Со­зда­тель и ли­дер - С. Г. Не­ча­ев . Ор­га­ни­зационное яд­ро «Народной расправы» («го­лов­ной кру­жок», или «ко­ми­тет») со­ста­ви­ли сту­ден­ты Пет­ров­ской зем­ле­дельч. и лес­ной ака­де­мии в Мо­скве; наи­бо­лее ак­тив­ные уча­ст­ни­ки - П. Г. Ус­пен­ский и И. Г. Пры­жов, ко­то­рые ра­нее бы­ли свя­за­ны с круж­ком ишу­тин­цев. Чле­ны ор­га­ни­за­ции с це­лью цен­тра­ли­за­ции и кон­спи­ра­ции де­ли­лись на «пя­тёр­ки» (в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Вла­ди­ми­ре, Яро­слав­ле, Ниж­нем Нов­го­ро­де ). Ка­ж­дый член «го­лов­но­го круж­ка» соз­да­вал кру­жок 2-го раз­ря­да из 5 человек, ко­то­рые, в свою оче­редь, соз­да­ва­ли круж­ки 3-го раз­ря­да и т. д.

Чле­ны ка­ж­до­го круж­ка зна­ли лишь од­но­го че­ло­ве­ка из вы­ше­стоя­ще­го круж­ка. Не­ча­ев пы­тал­ся ус­та­но­вить в «Народной расправе» то­таль­ный кон­троль по воз­мож­но­сти над ка­ж­дым чле­ном ор­га­ни­за­ции, ме­то­да­ми мис­ти­фи­ка­ции под­дер­жи­вал ре­во­люционный эн­ту­зи­азм и дис­ци­п­ли­ну. Дея­тель­ность «Народной расправы» све­лась к рас­про­стра­не­нию про­кла­ма­ций, сбо­ру де­нег, уст­рой­ст­ву кон­спи­ра­тив­ных квар­тир и т. д. К на­ча­лу но­ября 1869 года в ор­га­ни­за­ции на­ме­тил­ся кри­зис.

Ряд чле­нов по­ки­ну­ли «Народную расправу», а член ру­ко­во­дя­ще­го «ко­ми­те­та», сту­дент И. И. Ива­нов, зая­вил о же­ла­нии соз­дать но­вую ор­га­ни­за­цию. Он был объ­яв­лен Не­чае­вым пре­да­те­лем и убит. Пре­сту­п­ле­ние рас­кры­ли, че­рез несколько дней поч­ти весь со­став «Народной расправы» был аре­сто­ван (у Ус­пен­ско­го был най­ден спи­сок чле­нов об­ще­ст­ва). В 1871 году со­сто­ял­ся суд над уча­ст­ни­ка­ми «Народной расправы» - пер­вый в Рос­сии круп­ный глас­ный по­ли­тический про­цесс.

Пе­ред су­дом пред­ста­ли 79 человек, боль­шин­ст­во бы­ло оп­рав­да­но, чет­ве­ро уча­ст­ни­ков убий­ст­ва Ива­но­ва при­го­во­ре­ны к ка­торж­ным ра­бо­там от 7 до 15 лет, 28 человек - к тю­рем­но­му за­клю­че­нию от 7 дней до 1 го­да 4 месяцев, 2 человека со­сла­ны в Си­бирь. «Не­ча­ев­ское де­ло» вы­зва­ло боль­шой об­щественный ре­зо­нанс. Уча­ст­ни­ки «Народной расправы» по­слу­жи­ли про­то­ти­па­ми ге­ро­ев ро­ма­на Ф. М. Дос­то­ев­ско­го «Бе­сы» (1871-1872 годы).

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