НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - правоцентристская политическая партия в Ис­па­нии .

Соз­да­на 20.01.1989 года пу­тём пре­об­ра­зо­ва­ния Народного аль­ян­са. В НП во­шли ли­бе­раль­ные, кон­сер­ва­тив­ные и де­мо­хри­сти­ан­ские груп­пы, а так­же многие бывшие ру­ково­ди­те­ли пар­тии Со­юз де­мо­кра­тического цен­тра. По­зи­цио­ни­ру­ет се­бя как цен­три­ст­ская и ре­фор­ми­ст­ская пар­тия, при­дер­жи­ваю­щая­ся идео­ло­гии кон­сер­ва­тиз­ма, эко­но­мического не­оли­бе­ра­лиз­ма, де­мо­кра­тических и хри­сти­ан­ских цен­но­стей. На­счи­ты­ва­ет свыше 800 тысяч чле­нов (май 2010 года). Член Ев­ропейской народной пар­тии, Цен­три­ст­ско­го де­мо­кра­тического ин­тер­на­цио­на­ла, Ме­ж­ду­народного де­мо­кра­тического сою­за. Мо­ло­дёж­ная организация - «Но­вые по­ко­ле­ния НП». Ру­ко­во­ди­те­ли НП: М. Фра­га Ири­бар­не (1989-1990 годы), Х. М. Ас­нар (1990-2004 годы), М. Ра­хой (с 2004 года).

В 1996 году партия по­бе­ди­ла на все­об­щих вы­бо­рах, Х. М. Ас­нар за­нял пост гла­вы пра­ви­тель­ст­ва, по­сле по­бе­ды на вы­бо­рах 2000 года он был пе­ре­из­бран на но­вый срок. Пра­ви­тель­ст­во НП про­ве­ло при­ва­ти­за­цию круп­ных государственных ком­па­ний, от­ме­ни­ло все­об­щую во­ин­скую по­вин­ность (1998 год), пе­ре­шло к фор­ми­ро­ва­нию испанской ар­мии на профессиональной ос­но­ве. Был уже­сто­чён кон­троль над им­ми­гра­ци­ей, пред­при­ня­ты ак­тив­ные ша­ги по ли­к­ви­да­ции ба­ск­ской под­поль­ной организации ЭТА . В 2000 году НП под­пи­са­ла с Ис­пан­ской со­циа­ли­сти­че­ской ра­бо­чей пар­ти­ей (ИСРП) «Ан­ти­тер­ро­ри­стический пакт», в 2003 году пра­ви­тель­ст­во НП за­пре­ти­ло ба­ск­скую пар­тию Эр­ри Ба­та­су­на, счи­тав­шую­ся по­ли­тическим кры­лом ЭТА.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке пра­ви­тель­ст­во НП про­во­ди­ло курс на уг­луб­ле­ние эко­но­мической и во­енно-по­ли­тической ин­те­гра­ции Ис­па­нии в ев­ро­ат­лан­тические струк­ту­ры: в 1997 году за­вер­ши­лась ин­те­гра­ция Ис­па­нии в во­енную струк­ту­ру НАТО , в 1999-2002 годах Ис­па­ния во­шла в зо­ну ев­ро. В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния НП у вла­сти Ис­па­ния при­ня­ла уча­стие в во­енных опе­ра­ци­ях НАТО про­тив Юго­сла­вии (1999 год), Аф­га­ни­ста­на (с 2002 года), Ира­ка (с 2003 года). Ис­поль­зуя бла­го­при­ят­ную эко­но­мическую конъ­юнк­ту­ру, пра­ви­тель­ст­во НП до­би­лось рос­та национальной эко­но­ми­ки, сни­же­ния тем­пов ин­фля­ции и уров­ня без­ра­бо­ти­цы, со­кра­ти­ло пря­мые на­ло­ги. До вы­бо­ров 2000 года НП дей­ст­во­ва­ла в коа­ли­ции с на­цио­на­ли­стическими пар­тия­ми Ка­та­ло­нии, Стра­ны Бас­ков и Ка­нар­ских островов. По­лу­чив аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те в 2000 году, от­ка­за­лась от сою­за с ни­ми, что при­ве­ло к обо­ст­ре­нию раз­но­гла­сий ме­ж­ду центральным пра­ви­тель­ст­вом и ме­ст­ны­ми вла­стя­ми по про­бле­ме ав­то­но­мий.

На вы­бо­рах 2004 года, со­сто­яв­ших­ся по­сле тер­ро­ри­стических ак­тов в Мад­ри­де 11.03.2004 года, НП про­иг­ра­ла ИСРП (на вы­бо­рах 2008 года вновь ус­ту­пи­ла со­циа­ли­стам). В ро­ли главной си­лы пар­ла­мент­ской оп­по­зи­ции НП ак­тив­но вы­сту­па­ла про­тив рас­ши­ре­ния ав­то­но­мии Ка­та­ло­нии и др. про­вин­ций Ис­па­нии, по­пы­ток на­ла­дить пе­ре­го­во­ры с ЭТА, час­тич­ной ле­га­ли­за­ции не­легаль­ных им­ми­гран­тов и раз­ре­ше­ния од­но­по­лых бра­ков. На вы­бо­рах 2011 года НП одер­жа­ла по­бе­ду. 21.12.2011 года М. Ра­хой стал премь­ер-ми­ни­ст­ром. Воз­глав­ляе­мое им пра­ви­тель­ст­во, пы­та­ясь прео­до­леть не­га­тив­ные по­след­ст­вия ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са, уве­ли­чи­ва­ет на­ло­ги и со­кра­ща­ет государственные рас­хо­ды.

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