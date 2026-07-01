НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - правоцентристская политическая партия в Испании.
Создана 20.01.1989 года путём преобразования Народного альянса. В НП вошли либеральные, консервативные и демохристианские группы, а также многие бывшие руководители партии Союз демократического центра. Позиционирует себя как центристская и реформистская партия, придерживающаяся идеологии консерватизма, экономического неолиберализма, демократических и христианских ценностей. Насчитывает свыше 800 тысяч членов (май 2010 года). Член Европейской народной партии, Центристского демократического интернационала, Международного демократического союза. Молодёжная организация - «Новые поколения НП». Руководители НП: М. Фрага Ирибарне (1989-1990 годы), Х. М. Аснар (1990-2004 годы), М. Рахой (с 2004 года).
В 1996 году партия победила на всеобщих выборах, Х. М. Аснар занял пост главы правительства, после победы на выборах 2000 года он был переизбран на новый срок. Правительство НП провело приватизацию крупных государственных компаний, отменило всеобщую воинскую повинность (1998 год), перешло к формированию испанской армии на профессиональной основе. Был ужесточён контроль над иммиграцией, предприняты активные шаги по ликвидации баскской подпольной организации ЭТА . В 2000 году НП подписала с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) «Антитеррористический пакт», в 2003 году правительство НП запретило баскскую партию Эрри Батасуна, считавшуюся политическим крылом ЭТА.
Во внешней политике правительство НП проводило курс на углубление экономической и военно-политической интеграции Испании в евроатлантические структуры: в 1997 году завершилась интеграция Испании в военную структуру НАТО, в 1999-2002 годах Испания вошла в зону евро. В период нахождения НП у власти Испания приняла участие в военных операциях НАТО против Югославии (1999 год), Афганистана (с 2002 года), Ирака (с 2003 года). Используя благоприятную экономическую конъюнктуру, правительство НП добилось роста национальной экономики, снижения темпов инфляции и уровня безработицы, сократило прямые налоги. До выборов 2000 года НП действовала в коалиции с националистическими партиями Каталонии, Страны Басков и Канарских островов. Получив абсолютное большинство в парламенте в 2000 году, отказалась от союза с ними, что привело к обострению разногласий между центральным правительством и местными властями по проблеме автономий.
На выборах 2004 года, состоявшихся после террористических актов в Мадриде 11.03.2004 года, НП проиграла ИСРП (на выборах 2008 года вновь уступила социалистам). В роли главной силы парламентской оппозиции НП активно выступала против расширения автономии Каталонии и др. провинций Испании, попыток наладить переговоры с ЭТА, частичной легализации нелегальных иммигрантов и разрешения однополых браков. На выборах 2011 года НП одержала победу. 21.12.2011 года М. Рахой стал премьер-министром. Возглавляемое им правительство, пытаясь преодолеть негативные последствия мирового экономического кризиса, увеличивает налоги и сокращает государственные расходы.