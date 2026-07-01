НАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АФРИКИ

НАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АФРИКИ - официальное назввание - Пар­тия СВАПО На­ми­бии .

По­ли­тическая пар­тия На­ми­бии мар­кси­ст­ской ори­ен­та­ции. Ос­но­ва­на в 1960 года на ба­зе Организации на­ро­да Овам­бо­лен­да (соз­да­на в 1958 году). Про­грам­ма пар­тии при­ня­та в 1962 году на 1-м съез­де; вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния пре­дос­тав­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти На­ми­бии и со­хра­не­ния её це­ло­ст­но­сти, ли­к­ви­да­ции ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции , осу­ще­ст­в­ле­ния де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний.

До середины 1960-х годов вы­сту­па­ла за ис­поль­зо­ва­ние мир­ных ме­то­дов борь­бы за не­за­ви­си­мость стра­ны (кам­па­нии бой­ко­та, по­да­ча пе­ти­ций в ООН и пр.), с 1966 года раз­вер­ну­ла и воз­гла­ви­ла пар­ти­зан­ское дви­же­ние . В 1973 году при­зна­на ООН един­ст­вен­ным за­кон­ным пред­ста­ви­те­лем на­ро­да На­ми­бии.

С 1990 года пра­вя­щая пар­тия не­за­ви­си­мой На­ми­бии. Член Со­циа­ли­стического ин­тер­на­цио­на­ла. Пред­се­да­те­ли пар­тии: С. Нуй­о­ма (1960-2007 годы), Х. По­хам­ба (c 2007 года). Пе­чат­ный ор­ган - журнал «Namibia Today» (ос­но­ван в 1977 году).

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