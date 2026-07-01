НАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АФРИКИ
НАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АФРИКИ - официальное назввание - Партия СВАПО Намибии.
Политическая партия Намибии марксистской ориентации. Основана в 1960 года на базе Организации народа Овамболенда (создана в 1958 году). Программа партии принята в 1962 году на 1-м съезде; включала требования предоставления независимости Намибии и сохранения её целостности, ликвидации расовой дискриминации, осуществления демократических преобразований.
До середины 1960-х годов выступала за использование мирных методов борьбы за независимость страны (кампании бойкота, подача петиций в ООН и пр.), с 1966 года развернула и возглавила партизанское движение. В 1973 году признана ООН единственным законным представителем народа Намибии.
С 1990 года правящая партия независимой Намибии. Член Социалистического интернационала. Председатели партии: С. Нуйома (1960-2007 годы), Х. Похамба (c 2007 года). Печатный орган - журнал «Namibia Today» (основан в 1977 году).