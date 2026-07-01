НАРОДНАЯ МУЗЫКА

НАРОДНАЯ МУЗЫКА - му­зы­каль­ный фольк­лор (английский folk music, немецкий Volks­mu­sik), часть на­род­но­го твор­че­ст­ва; объ­е­ди­ня­ет во­каль­ные и ин­ст­ру­мен­таль­ные тра­ди­ции от древ­ней­ших охот­ничь­их, зем­ле­дель­че­ских и ско­то­вод­чес­ких до современных сель­ских и го­род­ских, су­ще­ст­вую­щие в уст­ной фор­ме и пе­ре­даю­щие­ся уст­ным пу­тём.

Основные чер­ты народной музыки - за­кре­п­лён­ность в тра­диционной куль­ту­ре, син­кре­тизм (связь с по­эзи­ей, тан­цем, дра­ма­тической иг­рой и др.), кол­лек­тив­ность (со­хра­не­ние тра­ди­ции в кол­лек­тив­ной па­мя­ти) и ано­ним­ность. Фун­даментальная ос­но­ва народной музыки - им­про­ви­за­ция на ос­но­ве ка­но­ни­зи­рованного на­бо­ра ме­ло­ди­чес­ких и рит­ми­чес­ких мо­де­лей.

Функ­цио­ни­ро­ва­ние народной музыки в рам­ках тру­до­вой дея­тель­но­сти, об­ря­да, впи­сан­ность в быт оп­ре­де­ли­ли уни­вер­саль­ные ви­ды музыкального фольк­ло­ра: тру­до­вой, ка­лен­дар­но-об­ря­до­вый , се­мей­но-об­ря­до­вый; ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны эпический, ис­то­рический, ли­рический ви­ды (жан­ры) народной музыки. В эво­лю­ции народной музыки при­ня­то раз­ли­чать 3 эта­па: ран­ний, сред­не­ве­ко­вый (у на­ро­дов Ев­ро­пы - рас­цвет тра­диционного кре­сть­ян­ско­го фольк­ло­ра), но­вый (у на­ро­дов Ев­ро­пы свя­зан с пе­ре­хо­дом к гор. куль­ту­ре).

Ос­но­ва народной музыки - пес­ня. Эле­мент ин­ди­ви­ду­аль­но­го твор­че­ст­ва в эпическом (северорусская бы­ли­на , украинская ду­ма), се­мей­но-об­ря­до­вых (причитания) и не­ко­то­рых др. жан­рах и ви­дах народной музыки (ка­захский ин­ст­ру­мен­таль­ный кюй), тре­бую­щих лич­но­го мас­тер­ст­ва, вно­сит в них чер­ты про­фес­сио­на­лиз­ма. В та­ких слу­ча­ях при­ня­то го­во­рить о «на­род­ной про­фес­сио­наль­ной му­зы­ке», её пред­ста­ви­те­ли - акы­ны, ашу­ги, грио­ты, коб­за­ри, бы­лин­ные ска­зи­те­ли, джан­гар­чи, ма­нас­чи, олон­хо­су­ты и мн. др.

По­ня­тие «народная музыка» ино­гда рас­про­стра­ня­ет­ся на вы­со­ко­раз­ви­тые уст­ные профессиональные музыкальные тра­ди­ции (азербайджанский му­гам, узбекский и таджикский ма­ком, североиндийский кхай­яль, ту­нис­ская ну­ба, ин­до­незийский ин­динг и мн. др.), од­на­ко в дей­ст­ви­тель­но­сти ста­тус та­кой му­зы­ки по­зво­ля­ет го­во­рить о её при­над­леж­но­сти к ми­ро­вой музыкальной клас­си­ке.

Изу­че­ни­ем народной музыки за­ни­ма­ет­ся музыкальная фоль­кло­ри­сти­ка как часть эт­но­му­зы­ко­ве­де­ния.

Смотри так­же статью Тра­ди­ци­он­ная му­зы­ка.

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