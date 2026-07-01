НАРОДНАЯ МУЗЫКА
НАРОДНАЯ МУЗЫКА - музыкальный фольклор (английский folk music, немецкий Volksmusik), часть народного творчества; объединяет вокальные и инструментальные традиции от древнейших охотничьих, земледельческих и скотоводческих до современных сельских и городских, существующие в устной форме и передающиеся устным путём.
Основные черты народной музыки - закреплённость в традиционной культуре, синкретизм (связь с поэзией, танцем, драматической игрой и др.), коллективность (сохранение традиции в коллективной памяти) и анонимность. Фундаментальная основа народной музыки - импровизация на основе канонизированного набора мелодических и ритмических моделей.
Функционирование народной музыки в рамках трудовой деятельности, обряда, вписанность в быт определили универсальные виды музыкального фольклора: трудовой, календарно-обрядовый, семейно-обрядовый; широко распространены эпический, исторический, лирический виды (жанры) народной музыки. В эволюции народной музыки принято различать 3 этапа: ранний, средневековый (у народов Европы - расцвет традиционного крестьянского фольклора), новый (у народов Европы связан с переходом к гор. культуре).
Основа народной музыки - песня. Элемент индивидуального творчества в эпическом (северорусская былина, украинская дума), семейно-обрядовых (причитания) и некоторых др. жанрах и видах народной музыки (казахский инструментальный кюй), требующих личного мастерства, вносит в них черты профессионализма. В таких случаях принято говорить о «народной профессиональной музыке», её представители - акыны, ашуги, гриоты, кобзари, былинные сказители, джангарчи, манасчи, олонхосуты и мн. др.
Понятие «народная музыка» иногда распространяется на высокоразвитые устные профессиональные музыкальные традиции (азербайджанский мугам, узбекский и таджикский маком, североиндийский кхайяль, тунисская нуба, индонезийский индинг и мн. др.), однако в действительности статус такой музыки позволяет говорить о её принадлежности к мировой музыкальной классике.
Изучением народной музыки занимается музыкальная фольклористика как часть этномузыковедения.
Смотри также статью Традиционная музыка.