НАРОДНАЯ ЛАТЫНЬ

НАРОДНАЯ ЛАТЫНЬ - раз­го­вор­ная фор­ма ла­тин­ско­го язы­ка, про­ти­во­пос­тав­лен­ная его пись­мен­ной ли­те­ра­тур­ной фор­ме.

Тер­мин «народная латынь» и рав­но­знач­ный тер­мин «вуль­гар­ная ла­тынь» (от латинского vulgaris - про­сто­на­род­ный) воз­ник­ли в свя­зи с во­про­сом о про­ис­хо­ж­де­нии ро­ман­ских язы­ков. В XV веке Л. Бру­ни в спо­ре о про­ис­хо­ж­де­нии итальянского язы­ка вы­ска­зал мысль, что народная латынь, ко­то­рую Бру­ни на­зы­вал ита­лий­ским вуль­гар­ным язы­ком, ис­ко­ни су­ще­ст­во­ва­ла ря­дом с письменным латинским язы­ком. В начале XIX века в свя­зи с по­яв­ле­ни­ем срав­нительно-ис­то­рического ме­то­да изу­че­ния ро­ман­ских язы­ков народная латынь на­чи­на­ет рас­смат­ри­вать­ся как их пра­язык. В те­че­ние XIX века народная и письменная ла­тынь боль­шин­ст­во учёных (Г. Шу­хардт, немецкие учёные А. Фукс, Г. Грё­бер и др.) оп­ре­де­ля­ли как два различных язы­ка. В конце XIX века это мне­ние было ос­по­ре­но М. Бон­не (Фран­ция) и праж­ским линг­ви­стом Ж. Мо­лем. Они счи­та­ли, что народная латынь - это рас­смат­ри­вае­мый в сво­ём ис­то­рическом раз­ви­тии в раз­ных об­лас­тях Римской им­пе­рии разговорный латинский язык, на ос­но­ве ко­то­ро­го воз­ник литературный язык, в свою оче­редь ока­зы­ваю­щий из­вест­ное влия­ние на разговорную речь.

По­яв­ле­ние по­ня­тия «народная латынь» обу­слов­ле­но тем, что латинский язык за­фик­си­ро­ван толь­ко в пись­мен­ной (как пра­ви­ло, ли­те­ра­тур­ной) фор­ме и о разговорной латинской ре­чи мож­но су­дить пре­имущественно на ос­но­ва­нии кос­вен­ных дан­ных. В свя­зи с этим тра­диционный ме­тод опи­са­ния народной латыни сво­дит­ся к ана­ли­зу тех яв­ле­ний, ко­то­рые не от­ра­же­ны в литературном язы­ке. При этом под­ра­зу­ме­ва­ет­ся, что не опи­сы­ва­ет­ся об­щий для разговорной и литературной ре­чи основной лек­сический и грам­ма­тический фонд язы­ка.

По­сколь­ку «ни­кто ни­ко­гда соз­на­тель­но не пи­сал на на­род­ной ла­ты­ни» (Ж. Моль), основным ис­точ­ни­ком све­де­ний о ней яв­ля­ет­ся ме­тод ре­кон­ст­рук­ции лин­гвис­ти­че­ской. Он да­ёт воз­мож­ность вос­ста­но­вить про­из­но­ше­ние, сло­вар­ный со­став и грам­ма­тические осо­бен­но­сти разговорной ре­чи. Дан­ные, по­лу­чен­ные этим ме­то­дом, долж­ны ве­ри­фи­ци­ро­вать­ся тек­ста­ми. Письменные па­мят­ни­ки латинского язы­ка (за ис­клю­че­ни­ем пом­пей­ских над­пи­сей, не­ко­то­рых над­пи­сей Ри­ма и, воз­мож­но, речей воль­но­от­пу­щен­ни­ков Три­маль­хио­на в «Са­ти­ри­ко­не» Пе­тро­ния) не от­ра­жа­ют пол­но­стью осо­бен­но­стей разговорной ре­чи.

Ис­точ­ни­ка­ми народной латыни слу­жат ар­ха­ичные тек­сты, от­но­ся­щие­ся к то­му пе­рио­ду, ко­гда ещё не сло­жил­ся литературный язык, позд­ние тек­сты, соз­дан­ные то­гда, ко­гда влия­ние литературного язы­ка ос­ла­бе­ло, и тек­сты, жанр ко­то­рых обу­слов­ли­ва­ет ис­поль­зо­ва­ние разговорного язы­ка. К пер­вым, кро­ме ар­ха­ичных над­пи­сей, от­носят­ся юри­дические и са­краль­ные тек­сты и про­из­ве­де­ния вы­со­ко­го сти­ля, в си­лу сво­ей спе­ци­фи­ки со­хра­няю­щие древ­ние фор­му­лы и ста­рин­ные вы­ра­же­ния. Ко вто­рым - боль­шое чис­ло над­гроб­ных над­пи­сей и, пре­ж­де все­го, хри­сти­ан­ские тек­сты. К треть­им - ко­ме­дии (осо­бен­но Плав­та ) и ател­ла­ны, са­ти­ры, пись­ма, специальная литература [например, трак­тат Вит­ру­вия «Де­сять книг об ар­хи­тек­ту­ре» («De architectura libri de­cem»; из­дан на русском языке в 1936 году, 3-е издание в 2005 году), «Mulomedicina Chironis» («Ве­те­ри­нар­ное ис­кус­ст­во Хи­ро­на») и др.]. Др. ис­точ­ник све­де­ний о разговорной ре­чи - тру­ды римских грам­ма­ти­ков (осо­бен­но т. н. «Appendix Probi»), глос­сы и схо­лии (не­боль­шие ком­мен­та­рии на по­лях и меж­ду строк ру­ко­пи­си).

Про­бле­ма диа­лект­но­сти народной латыни име­ет сво­их сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков. Г. Шу­хардт («Во­ка­лизм на­род­ной ла­ты­ни», 1866-1868 годы) при­ни­мал ги­по­те­зу о диа­лект­но­сти народной латыни, а из­вест­ное еди­но­об­ра­зие письменных ис­точ­ни­ков объ­яс­нял вы­ра­бо­тан­ной в пре­де­лах Римской им­пе­рии еди­но­об­раз­ной ма­не­рой пись­ма. Он до­пус­кал влия­ние ме­ст­ных язы­ков на фор­ми­ро­ва­ние этих диа­лек­тов. По его мне­нию, древ­нее всех бы­ли диа­лек­ты на тер­ри­то­рии Ита­лии [юж­ный, раз­ви­ваю­щий­ся под влия­ни­ем ос­к­ско­го язы­ка (смотрите Ита­лий­ские язы­ки), сред­ний и се­вер­ный, на ко­то­рые ока­за­ли влия­ние умбр­ский язык и галль­ский язык], за­тем об­ра­зо­вал­ся диа­лект в Ис­па­нии, от ко­то­ро­го от­де­лил­ся диа­лект Лу­зи­та­нии, позд­нее по­явил­ся диа­лект Гал­лии и са­мым по­след­ним - Да­кии.

Осо­бое мне­ние о ро­ли ме­ст­но­го суб­стра­та вы­ска­зал Ж. Моль, на­стаи­вав­ший на том, что он име­ет бoль­шее зна­че­ние при взаи­мо­дей­ст­вии язы­ков, при­над­ле­жа­щих к од­ной язы­ко­вой груп­пе. По этой тео­рии, на латинский язык ока­за­ли го­раз­до боль­шее влия­ние ита­лий­ские язы­ки, а не язы­ки римских про­вин­ций. Этой ги­по­те­зы при­дер­жи­вают­ся многие ро­ма­ни­сты [М. В. Сер­ги­ев­ский, В. Вяя­ня­нен (Фин­лян­дия), В. Пи­за­ни и др.]. Изу­че­ние современных диа­лек­тов Ита­лии (смотрите Италь­ян­ский язык) и др. тер­ри­то­рий бывшей Римсской им­пе­рии по­зво­ли­ло их ис­сле­до­ва­те­лям [В. фон Варт­бург, Г. Рольфс (Гер­ма­ния), М. Кше­пинь­ский (Поль­ша), Г. Ла­ус­берг (Гер­ма­ния), Пи­за­ни] сде­лать вы­вод о том, что в ос­но­ве современного романского диа­лек­тов ле­жат диа­лек­ты народной латыни. На еди­но­об­ра­зие письменных латинских па­мят­ни­ков опи­ра­ет­ся ги­по­те­за о един­ст­ве народной латыни.

В конце XIX века её при­дер­жи­ва­лись пред­ста­ви­те­ли мла­до­грам­ма­тиз­ма, по­сколь­ку ре­зуль­та­ты их ре­кон­ст­рук­ций при­во­ди­ли к пред­став­ле­нию о су­ще­ст­во­ва­нии еди­но­го про­то­ро­ман­ско­го язы­ка (Urromanisch). Их точ­ку зре­ния раз­де­ля­ет американский лин­гвист Г. Ф. Мал­лер, ко­то­рый от­ри­ца­ет ди­алектное дроб­ле­ние народной латыни вплоть до конца VIII века. По-раз­но­му ре­ша­ет­ся во­прос о хро­но­ло­гических рам­ках народной латыни. Боль­шин­ст­во учё­ных (А. Фукс, Г. Грё- бер, Г. Шу­хардт, Ж. Моль, М. В. Сер­ги­ев­ский и др.) вы­во­дят народную латынь из ар­ха­ичной латы­ни. Мла­до­грам­ма­ти­ки счи­та­ли, что народной латыни -ре­зуль­тат раз­ви­тия клас­сического литературного язы­ка, и от­но­си­ли её по­яв­ле­ние к I веку (В. Мей­ер-Люб­ке). По­пыт­ки пе­рио­ди­за­ции народной латыни ос­но­вы­ва­ют­ся на куль­тур­но-ис­то­рических (Фукс) или лин­гвис­ти­че­ских (Шу­хардт) фак­то­рах.

В народной латыни от­ме­ча­ет­ся ряд за­ко­но­мер­но­стей, на­шед­ших раз­ви­тие в романских язы­ках. Му­зы­каль­ное уда­ре­ние пре­об­ра­зу­ет­ся в ди­на­ми­че­ское, в не­ко­то­рых слу­ча­ях из­ме­ня­ет­ся ме­сто уда­ре­ния. В во­ка­лиз­ме про­ис­хо­дит стя­же­ние ди­фтон­гов, ко­ли­че­ст­вен­ные раз­ли­чия глас­ных сме­ня­ют­ся ка­че­ст­вен­ны­ми, по­яв­ля­ют­ся 3 ди­алектные об­лас­ти, раз­ли­чаю­щие­ся сис­те­ма­ми глас­ных [Сар­ди­ния, с сис­те­мой из 5 глас­ных (i, e, a, o, u); Бал­кан­ский полуостров, с сис­те­мой из 6 глас­ных (i, ẹ, Çе, a, o, u), и ос­таль­ные об­лас­ти Ро­ма­нии, с сис­те­мой из 7 глас­ных (i, ̣e, Ç е, a, Ç о, ̣o, u)]. В свя­зи с из­ме­не­ни­ем ха­рак­те­ра уда­ре­ния про­ис­хо­дит ос­лаб­ле­ние без­удар­ных глас­ных, при­во­дя­щее к сме­ше­нию e и i, час­то к вы­па­де­нию глас­но­го (в сре­дин­ных сло­гах). В кон­со­нан­тиз­ме ут­ра­чи­ва­ет­ся h, про­ис­хо­дит пе­ре­ход u ̂ Ow>v, а так­же i ^, e ̂ O j, па­ла­та­ли­за­ция груп­пы «со­глас­ный+j», зад­нея­зыч­ных пе­ред глас­ны­ми пе­ред­не­го ря­да, оз­вон­че­ние ин­тер­во­каль­ных глу­хих, уп­ро­ще­ние ге­ми­нат, от­па­де­ние ко­неч­ных со­глас­ных, ис­чез­но­ве­ние n пе­ред s, по­яв­ле­ние про­те­ти­че­ско­го (смотритен Про­те­за) глас­но­го, час­ты слу­чаи эпен­те­зы, ме­та­те­зы, анап­тик­сы (по­яв­ле­ния встав­но­го глас­но­го), ас­си­ми­ля­ции и дис­си­ми­ля­ции, ти­пич­ные для разговорного язы­ка.

В мор­фо­ло­гии су­ще­ст­ви­тель­ное ут­ра­чи­ва­ет ка­те­го­рию среднего ро­да, умень­ша­ет­ся до двух или до од­но­го чис­ло па­де­жей, ис­че­за­ют 4-е и 5-е скло­не­ния, при­ла­га­тель­ные двух и од­но­го окон­ча­ния. Про­ис­хо­дит за­ме­на ана­ли­тических сте­пе­ней срав­не­ния син­те­ти­че­ски­ми (смотрите Ана­ли­тизм в язы­ко­зна­нии, Син­те­тизм). Час­то упот­реб­ля­ют­ся ука­зательные ме­сто­име­ния ille ‘тот’ и ipse ‘сам’ в ро­ли, близ­кой к оп­ре­де­лён­но­му ар­тик­лю ро­ман­ских язы­ков; диф­фе­рен­ци­ру­ют­ся уда­ряе­мые и не­уда­ряе­мые фор­мы лич­ных и при­тя­жательных ме­сто­име­ний. Про­ис­хо­дит слия­ние 2-го и 3-го спря­же­ний, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся кор­не­вой глас­ный про­из­вод­но­го гла­го­ла, ис­че­за­ют от­ло­жительные гла­го­лы, а так­же син­те­тические окон­ча­ния стра­дательного за­ло­га. Слож­ные вре­ме­на стра­дательного за­ло­га по­лу­ча­ют но­вые зна­че­ния. Рас­про­стра­ня­ет­ся пер­фект на ui. Пе­ри­фра­зы с ин­фи­ни­ти­вом по­лу­ча­ют мо­даль­ное зна­че­ние (смотрите Мо­даль­ность ).

В син­так­си­се про­ис­хо­дит за­ме­на па­деж­ных форм пред­лож­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми, из­ме­ня­ет­ся по­ря­док слов («субъ­ект+пре­ди­кат+объ­ект» вме­сто «субъ­ект+ объ­ект+ пре­ди­кат»), бо­лее рас­прост­ра­нён­ны­ми [по срав­не­нию с под­чи­нительными кон­ст­рук­ция­ми (смотрите Под­чи­не­ние)] ста­но­вят­ся со­чи­нительная кон­ст­рук­ции (смотрите Со­чи­не­ние), ча­ще по срав­не­нию с клас­сической ла­ты­нью упот­реб­ля­ет­ся ин­ди­ка­тив (смотрите На­кло­не­ние) в при­да­точ­ных пред­ло­же­ни­ях, обо­рот accusativus cum infinitivo вы­тес­ня­ет­ся до­пол­нительными пред­ло­же­ния­ми с сою­за­ми quod ‘что; по­то­му что’ и quia ‘по­то­му что’, со­юз si ‘ес­ли’ на­чи­на­ет упо­т­реб­лять­ся в кос­вен­ных во­про­сах в зна­че­нии ‘ли’, об­ра­зу­ют­ся но­вые сою­зы.

В сло­во­об­ра­зо­ва­нии ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся умень­шительные суф­фик­сы, су­ще­ст­ви­тель­ные с суф­фик­сом -arius, при­ла­га­тель­ные с суф­фик­са­ми -a̅nus и -o̅sus, ин­тен­сив­ные гла­го­лы, гла­го­лы с не­сколь­ки­ми при­став­ка­ми. В лек­си­ке по­яв­ля­ет­ся боль­шой пласт за­им­ст­во­ва­ний из греческого язы­ка, про­ис­хо­дят се­ман­тические из­ме­не­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)