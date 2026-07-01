НАРОДНАЯ ЛАТЫНЬ
НАРОДНАЯ ЛАТЫНЬ - разговорная форма латинского языка, противопоставленная его письменной литературной форме.
Термин «народная латынь» и равнозначный термин «вульгарная латынь» (от латинского vulgaris - простонародный) возникли в связи с вопросом о происхождении романских языков. В XV веке Л. Бруни в споре о происхождении итальянского языка высказал мысль, что народная латынь, которую Бруни называл италийским вульгарным языком, искони существовала рядом с письменным латинским языком. В начале XIX века в связи с появлением сравнительно-исторического метода изучения романских языков народная латынь начинает рассматриваться как их праязык. В течение XIX века народная и письменная латынь большинство учёных (Г. Шухардт, немецкие учёные А. Фукс, Г. Грёбер и др.) определяли как два различных языка. В конце XIX века это мнение было оспорено М. Бонне (Франция) и пражским лингвистом Ж. Молем. Они считали, что народная латынь - это рассматриваемый в своём историческом развитии в разных областях Римской империи разговорный латинский язык, на основе которого возник литературный язык, в свою очередь оказывающий известное влияние на разговорную речь.
Появление понятия «народная латынь» обусловлено тем, что латинский язык зафиксирован только в письменной (как правило, литературной) форме и о разговорной латинской речи можно судить преимущественно на основании косвенных данных. В связи с этим традиционный метод описания народной латыни сводится к анализу тех явлений, которые не отражены в литературном языке. При этом подразумевается, что не описывается общий для разговорной и литературной речи основной лексический и грамматический фонд языка.
Поскольку «никто никогда сознательно не писал на народной латыни» (Ж. Моль), основным источником сведений о ней является метод реконструкции лингвистической. Он даёт возможность восстановить произношение, словарный состав и грамматические особенности разговорной речи. Данные, полученные этим методом, должны верифицироваться текстами. Письменные памятники латинского языка (за исключением помпейских надписей, некоторых надписей Рима и, возможно, речей вольноотпущенников Тримальхиона в «Сатириконе» Петрония) не отражают полностью особенностей разговорной речи.
Источниками народной латыни служат архаичные тексты, относящиеся к тому периоду, когда ещё не сложился литературный язык, поздние тексты, созданные тогда, когда влияние литературного языка ослабело, и тексты, жанр которых обусловливает использование разговорного языка. К первым, кроме архаичных надписей, относятся юридические и сакральные тексты и произведения высокого стиля, в силу своей специфики сохраняющие древние формулы и старинные выражения. Ко вторым - большое число надгробных надписей и, прежде всего, христианские тексты. К третьим - комедии (особенно Плавта) и ателланы, сатиры, письма, специальная литература [например, трактат Витрувия «Десять книг об архитектуре» («De architectura libri decem»; издан на русском языке в 1936 году, 3-е издание в 2005 году), «Mulomedicina Chironis» («Ветеринарное искусство Хирона») и др.]. Др. источник сведений о разговорной речи - труды римских грамматиков (особенно т. н. «Appendix Probi»), глоссы и схолии (небольшие комментарии на полях и между строк рукописи).
Проблема диалектности народной латыни имеет своих сторонников и противников. Г. Шухардт («Вокализм народной латыни», 1866-1868 годы) принимал гипотезу о диалектности народной латыни, а известное единообразие письменных источников объяснял выработанной в пределах Римской империи единообразной манерой письма. Он допускал влияние местных языков на формирование этих диалектов. По его мнению, древнее всех были диалекты на территории Италии [южный, развивающийся под влиянием оскского языка (смотрите Италийские языки), средний и северный, на которые оказали влияние умбрский язык и галльский язык], затем образовался диалект в Испании, от которого отделился диалект Лузитании, позднее появился диалект Галлии и самым последним - Дакии.
Особое мнение о роли местного субстрата высказал Ж. Моль, настаивавший на том, что он имеет бoльшее значение при взаимодействии языков, принадлежащих к одной языковой группе. По этой теории, на латинский язык оказали гораздо большее влияние италийские языки, а не языки римских провинций. Этой гипотезы придерживаются многие романисты [М. В. Сергиевский, В. Вяянянен (Финляндия), В. Пизани и др.]. Изучение современных диалектов Италии (смотрите Итальянский язык) и др. территорий бывшей Римсской империи позволило их исследователям [В. фон Вартбург, Г. Рольфс (Германия), М. Кшепиньский (Польша), Г. Лаусберг (Германия), Пизани] сделать вывод о том, что в основе современного романского диалектов лежат диалекты народной латыни. На единообразие письменных латинских памятников опирается гипотеза о единстве народной латыни.
В конце XIX века её придерживались представители младограмматизма, поскольку результаты их реконструкций приводили к представлению о существовании единого протороманского языка (Urromanisch). Их точку зрения разделяет американский лингвист Г. Ф. Маллер, который отрицает диалектное дробление народной латыни вплоть до конца VIII века. По-разному решается вопрос о хронологических рамках народной латыни. Большинство учёных (А. Фукс, Г. Грё- бер, Г. Шухардт, Ж. Моль, М. В. Сергиевский и др.) выводят народную латынь из архаичной латыни. Младограмматики считали, что народной латыни -результат развития классического литературного языка, и относили её появление к I веку (В. Мейер-Любке). Попытки периодизации народной латыни основываются на культурно-исторических (Фукс) или лингвистических (Шухардт) факторах.
В народной латыни отмечается ряд закономерностей, нашедших развитие в романских языках. Музыкальное ударение преобразуется в динамическое, в некоторых случаях изменяется место ударения. В вокализме происходит стяжение дифтонгов, количественные различия гласных сменяются качественными, появляются 3 диалектные области, различающиеся системами гласных [Сардиния, с системой из 5 гласных (i, e, a, o, u); Балканский полуостров, с системой из 6 гласных (i, ẹ, Çе, a, o, u), и остальные области Романии, с системой из 7 гласных (i, ̣e, Ç е, a, Ç о, ̣o, u)]. В связи с изменением характера ударения происходит ослабление безударных гласных, приводящее к смешению e и i, часто к выпадению гласного (в срединных слогах). В консонантизме утрачивается h, происходит переход u ̂ Ow>v, а также i ^, e ̂ O j, палатализация группы «согласный+j», заднеязычных перед гласными переднего ряда, озвончение интервокальных глухих, упрощение геминат, отпадение конечных согласных, исчезновение n перед s, появление протетического (смотритен Протеза) гласного, часты случаи эпентезы, метатезы, анаптиксы (появления вставного гласного), ассимиляции и диссимиляции, типичные для разговорного языка.
В морфологии существительное утрачивает категорию среднего рода, уменьшается до двух или до одного число падежей, исчезают 4-е и 5-е склонения, прилагательные двух и одного окончания. Происходит замена аналитических степеней сравнения синтетическими (смотрите Аналитизм в языкознании, Синтетизм). Часто употребляются указательные местоимения ille ‘тот’ и ipse ‘сам’ в роли, близкой к определённому артиклю романских языков; дифференцируются ударяемые и неударяемые формы личных и притяжательных местоимений. Происходит слияние 2-го и 3-го спряжений, восстанавливается корневой гласный производного глагола, исчезают отложительные глаголы, а также синтетические окончания страдательного залога. Сложные времена страдательного залога получают новые значения. Распространяется перфект на ui. Перифразы с инфинитивом получают модальное значение (смотрите Модальность).
В синтаксисе происходит замена падежных форм предложными конструкциями, изменяется порядок слов («субъект+предикат+объект» вместо «субъект+ объект+ предикат»), более распространёнными [по сравнению с подчинительными конструкциями (смотрите Подчинение)] становятся сочинительная конструкции (смотрите Сочинение), чаще по сравнению с классической латынью употребляется индикатив (смотрите Наклонение) в придаточных предложениях, оборот accusativus cum infinitivo вытесняется дополнительными предложениями с союзами quod ‘что; потому что’ и quia ‘потому что’, союз si ‘если’ начинает употребляться в косвенных вопросах в значении ‘ли’, образуются новые союзы.
В словообразовании широко распространяются уменьшительные суффиксы, существительные с суффиксом -arius, прилагательные с суффиксами -a̅nus и -o̅sus, интенсивные глаголы, глаголы с несколькими приставками. В лексике появляется большой пласт заимствований из греческого языка, происходят семантические изменения.