НАРОДНАЯ КНИГА

НАРОДНАЯ КНИГА - осо­бый тип ни­зо­вой, про­сто­на­род­ной ли­те­ра­ту­ры , воз­ник­ший с изо­бре­те­ни­ем кни­го­пе­ча­та­ния в середине XV века в Гер­ма­нии и Фран­ции, а так­же в Ни­дер­лан­дах и Ис­па­нии; при­мы­ка­ет к лу­боч­ной ли­те­ра­ту­ре.

Тер­мин «Народная книга» пред­ло­жил Й. Гёр­рес, ко­то­рый в ра­бо­те «Не­мец­кие на­род­ные кни­ги» (1807) впер­вые опи­сал из­да­ния по­доб­но­го ро­да. В ос­но­ве по­дав­ляю­ще­го боль­шин­ст­ва Народных книг, как пра­ви­ло ано­ним­ных, - позд­нес­ред­не­ве­ко­вые про­за­ические пе­ре­ра­бот­ки ры­цар­ских ро­ма­нов и жест, обо­га­щён­ные средневековыми ле­ген­да­ми, мо­ти­ва­ми, по­черп­ну­ты­ми из ска­зок, шван­ков, фаб­льо. Сре­ди наи­бо­лее ран­них Народных книг - немецкая «Пре­крас­ная Ме­лу­зи­на» (1456), «Три­стан и Изоль­да» (1484); французский «Пётр Про­ван­ский» (около 1480 года; его бо­лее из­вест­ный немецкий ва­ри­ант - «Пре­крас­ная Ма­ге­ло­на», 1535), «Ва­лен­тин и Ор­сон» (1489), «Чет­ве­ро сы­но­вей Ай­мо­на» (ме­ж­ду 1483 и 1485 годами).

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние Народные книги по­лу­чи­ли в XVI веке: не­мец­кие - «Фор­ту­нат» (1509; пред­по­ла­гае­мый ав­тор - Б. Цинк); «За­ни­ма­тель­ная кни­га о Ти­ле Улен­шпи­ге­ле» (1515; пред­по­ла­гае­мый ав­тор - Г. Бо­те), к сю­же­ту ко­то­рой об­ра­ща­лись Г. Сакс, И. Фи­шарт, Ш. Де Кос­тер; «Ис­то­рия о док­то­ре Фау­сте» (1587), вдох­нов­ляв­шая К. Мар­ло и И.В. Гё­те ; «Шильд­бюр­ге­ры» (1598); фран­цуз­ские - «Ве­ли­кие хро­ни­ки Гар­ган­тюа» (1532), ис­поль­зо­ван­ные Ф. Раб­ле, и др. Жан­ро­во-сти­ли­стические осо­бен­но­сти Народных книг - про­сто­та язы­ка, за­ни­ма­тель­ность сю­же­та, по­вто­ряе­мость си­туа­ций, раз­де­ле­ние тек­ста на са­мо­сто­ятельные эпи­зо­ды - во мно­гом пред­вос­хи­ти­ли ха­рак­тер­ные чер­ты мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры; пер­со­на­жи отдельных книг при­об­ре­ли ар­хе­ти­пический ха­рак­тер: Ро­берт Дья­вол (од­но­именная французская Народная книга, 1496; опе­ра Дж. Мей­ер­бе­ра , 1831), Фа­уст и др. В Народных книгах бы­ло мно­же­ст­во гра­вюр , они от­ли­ча­лись низ­ким по­ли­гра­фическим ка­че­ст­вом и оби­ли­ем опе­ча­ток. Отдельные из­да­ния про­дол­жа­ли вы­хо­дить до конца XVIII века.

Издания:

Ле­ген­да о док­то­ре Фау­сте. М., 1978;

Robert le Diable: et autres récits. P., 1981;

Die Deutsche Volksbücher. 4. Aufl. B., 1982;

Пре­крас­ная Ма­ге­ло­на. Фор­ту­нат. Тиль Улен­шпи­гель. М., 1986;

Не­мец­кие шван­ки и на­род­ные кни­ги XVI в. М., 1990;

La Bibliothèque bleue: littérature de colportage. P., 2003.

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