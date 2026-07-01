НАРОДНАЯ КНИГА
НАРОДНАЯ КНИГА - особый тип низовой, простонародной литературы, возникший с изобретением книгопечатания в середине XV века в Германии и Франции, а также в Нидерландах и Испании; примыкает к лубочной литературе.
Термин «Народная книга» предложил Й. Гёррес, который в работе «Немецкие народные книги» (1807) впервые описал издания подобного рода. В основе подавляющего большинства Народных книг, как правило анонимных, - позднесредневековые прозаические переработки рыцарских романов и жест, обогащённые средневековыми легендами, мотивами, почерпнутыми из сказок, шванков, фабльо. Среди наиболее ранних Народных книг - немецкая «Прекрасная Мелузина» (1456), «Тристан и Изольда» (1484); французский «Пётр Прованский» (около 1480 года; его более известный немецкий вариант - «Прекрасная Магелона», 1535), «Валентин и Орсон» (1489), «Четверо сыновей Аймона» (между 1483 и 1485 годами).
Широкое распространение Народные книги получили в XVI веке: немецкие - «Фортунат» (1509; предполагаемый автор - Б. Цинк); «Занимательная книга о Тиле Уленшпигеле» (1515; предполагаемый автор - Г. Боте), к сюжету которой обращались Г. Сакс, И. Фишарт, Ш. Де Костер; «История о докторе Фаусте» (1587), вдохновлявшая К. Марло и И.В. Гёте; «Шильдбюргеры» (1598); французские - «Великие хроники Гаргантюа» (1532), использованные Ф. Рабле, и др. Жанрово-стилистические особенности Народных книг - простота языка, занимательность сюжета, повторяемость ситуаций, разделение текста на самостоятельные эпизоды - во многом предвосхитили характерные черты массовой литературы; персонажи отдельных книг приобрели архетипический характер: Роберт Дьявол (одноименная французская Народная книга, 1496; опера Дж. Мейербера, 1831), Фауст и др. В Народных книгах было множество гравюр, они отличались низким полиграфическим качеством и обилием опечаток. Отдельные издания продолжали выходить до конца XVIII века.
Издания:
Легенда о докторе Фаусте. М., 1978;
Robert le Diable: et autres récits. P., 1981;
Die Deutsche Volksbücher. 4. Aufl. B., 1982;
Прекрасная Магелона. Фортунат. Тиль Уленшпигель. М., 1986;
Немецкие шванки и народные книги XVI в. М., 1990;
La Bibliothèque bleue: littérature de colportage. P., 2003.