НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА - институт непосредственной демократии, предоставление определённому числу избирателей права вносить на рассмотрение соответствующего представительного органа (парламента, законодательного собрания субъекта федерации, муниципального совета и др.) проект закона (народная законодательная инициатива) и проект нормативного правового акта (народная правотворческая инициатива).
Применяется в масштабах государства и на разных уровнях его частей (в субъектах федерации, территориальных автономиях, муниципальных образованиях). Оба вида Народной инициативы предусматриваются конституциями или законами государства, субъектов федерации, политических автономий, правотворческая инициатива - уставами муниципальных образований, актами административно-территориальных единиц вышестоящего уровня, если они имеют местное самоуправление.
Законодательная Народная инициатива (на уровне субъекта федерации, политической автономии) осуществляется путём подготовки проекта закона (иного акта на региональном и местном уровнях) инициативной группой избирателей (или, по их поручению, - специалистами) и сбора в течение установленного срока подписей избирателей в поддержку проекта. На общегосударственном уровне законодательная Народная инициатива предусмотрена в Австрии, Италии, Швейцарии, на Филиппинах и др., на региональном и местном уровнях - в Италии, США, Швейцарии, Венгрии и др. Особенно часто она используется в Швейцарии.
Для внесения законопроекта на общегосударственном уровне, например, в Грузии необходимо собрать 30 тысяч подписей, в Венгрии - 50 тысяч, в Польше и Швейцарии - 100 тысяч, в Испании - 500 тысяч, в Бразилии - 1% от общей численности избирателей страны (около 1,3 миллиона человек), в Колумбии - 5% от числа избирателей (обычно такое число соответствует числу подписей, необходимых для инициативы референдума). Нередко предусматривается, что избиратели-подписанты должны представлять в определённой пропорции разные районы страны. Так, в Бразилии избиратели-подписанты должны представлять не менее 5 штатов (из 26), в Румынии - не менее четверти общей численности уездов страны.
Для региональных и местных правовых актов в случаях правотворческой Народной инициативы также требуется сбор подписей (период для сбора подписей обычно не превышает 6 месяцев). Проект должен быть оформлен соответствующим образом (статьи, параграфы и др.), часто требуется, чтобы он имел мотивировочную часть и пояснительную записку.
Народная инициатива может быть абсолютной, т. е. неограниченной в отношении предмета регулирования (Колумбия, Швейцария, некоторые штаты США), или относительной (Испания, Румыния). Так, в некоторых странах в порядке законодательной Народной инициативы не могут быть предложены проекты общегосударственных законов о конституционной реформе и по международным вопросам. Обычно Народная инициатива не допускается по вопросам, выносимым на референдум (государственный и местный бюджет, налоги, амнистия, назначения на должности и др.).
В России институт законодательной Народной инициативы на федеральном уровне не применяется. Он предусмотрен в конституциях и уставах некоторых субъектов Российской Федерации (Республика Тыва, Нижегородская область, Свердловская область и др.), уставах муниципальных образований. Народная инициатива имеет абсолютный характер. Число требуемых подписей избирателей неодинаково (5% от числа граждан, имеющих избирательные права в Республике Хакасия, 15 тысяч подписей в Краснодарском крае, 10 тысяч подписей в Архангельской области).
Смотри также Гражданское общество.