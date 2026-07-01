НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА - ин­сти­тут не­по­сред­ст­вен­ной де­мо­кра­тии , пре­дос­тав­ле­ние оп­ре­де­лён­но­му чис­лу из­би­ра­те­лей пра­ва вно­сить на рас­смот­ре­ние со­от­вет­ст­вую­ще­го пред­ста­ви­тель­но­го ор­га­на (пар­ла­мен­та, за­ко­но­да­тель­но­го со­б­ра­ния субъ­ек­та фе­де­ра­ции, му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та и др.) про­ект за­ко­на (на­род­ная за­ко­но­да­тель­ная ини­циа­ти­ва) и про­ект нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та (на­род­ная пра­во­твор­че­ская ини­циа­ти­ва).

При­ме­ня­ет­ся в мас­шта­бах го­су­дар­ст­ва и на раз­ных уров­нях его час­тей (в субъ­ек­тах фе­де­ра­ции, тер­ри­то­ри­аль­ных ав­то­но­ми­ях, му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ни­ях). Оба ви­да Народной инициативы пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся кон­сти­ту­ция­ми или за­ко­на­ми го­су­дар­ст­ва, субъ­ек­тов фе­де­ра­ции, по­ли­тических ав­то­но­мий, пра­во­твор­че­ская ини­циа­ти­ва - ус­та­ва­ми му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, ак­та­ми административно-территориальных еди­ниц вы­ше­стоя­ще­го уров­ня, ес­ли они име­ют ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние.

За­ко­но­да­тель­ная Народная инициатива (на уров­не субъ­ек­та фе­де­ра­ции, по­ли­тической ав­то­но­мии) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пу­тём под­го­тов­ки про­ек­та за­ко­на (ино­го ак­та на ре­гио­наль­ном и ме­ст­ном уров­нях) ини­циа­тив­ной груп­пой из­би­ра­те­лей (или, по их по­ру­че­нию, - спе­циа­ли­ста­ми) и сбо­ра в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го сро­ка под­пи­сей из­би­ра­те­лей в под­дер­жку про­ек­та. На об­ще­го­су­дар­ст­вен­ном уров­не за­ко­но­дательная Народная инициатива пре­ду­смот­ре­на в Ав­ст­рии, Ита­лии, Швей­ца­рии, на Фи­лип­пи­нах и др., на ре­гио­наль­ном и ме­ст­ном уров­нях - в Ита­лии, США, Швей­ца­рии, Венг­рии и др. Осо­бен­но час­то она ис­поль­зу­ет­ся в Швей­ца­рии.

Для вне­се­ния за­ко­но­про­ек­та на об­ще­го­су­дар­ст­вен­ном уров­не, например, в Гру­зии не­об­хо­ди­мо со­брать 30 тысяч под­пи­сей, в Венг­рии - 50 тысяч, в Поль­ше и Швей­ца­рии - 100 тысяч, в Ис­па­нии - 500 тысяч, в Бра­зи­лии - 1% от об­щей чис­лен­но­сти из­би­ра­те­лей стра­ны (около 1,3 миллиона человек), в Ко­лум­бии - 5% от чис­ла из­би­ра­те­лей (обыч­но та­кое чис­ло со­от­вет­ст­ву­ет чис­лу под­пи­сей, не­об­хо­ди­мых для ини­циа­ти­вы ре­фе­рен­ду­ма). Не­ред­ко пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся, что из­би­ра­те­ли-под­пи­сан­ты долж­ны пред­став­лять в оп­ре­де­лён­ной про­пор­ции раз­ные рай­оны стра­ны. Так, в Бра­зи­лии из­би­ра­те­ли-под­пи­сан­ты долж­ны пред­став­лять не ме­нее 5 шта­тов (из 26), в Румы­нии - не ме­нее чет­вер­ти об­щей чис­лен­но­сти уез­дов стра­ны.

Для ре­гио­наль­ных и ме­ст­ных пра­во­вых ак­тов в слу­ча­ях пра­во­твор­че­ской Народной инициативы так­же тре­бу­ет­ся сбор под­пи­сей (пе­ри­од для сбо­ра под­пи­сей обыч­но не пре­вы­ша­ет 6 месяцев). Про­ект дол­жен быть оформ­лен со­от­вет­ст­вую­щим об­ра­зом (ста­тьи, па­ра­гра­фы и др.), час­то тре­бу­ет­ся, что­бы он имел мо­ти­ви­ро­воч­ную часть и по­яс­ни­тель­ную за­пис­ку.

Народная инициатива мо­жет быть аб­со­лют­ной, т. е. не­ог­ра­ни­чен­ной в от­но­ше­нии пред­ме­та ре­гу­ли­ро­ва­ния ( Ко­лум­бия , Швей­ца­рия, не­ко­то­рые шта­ты США), или от­но­си­тель­ной (Ис­па­ния, Ру­мы­ния). Так, в не­ко­то­рых стра­нах в по­ряд­ке за­ко­но­дательной Народной инициативы не мо­гут быть пред­ло­же­ны про­ек­ты об­ще­го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нов о кон­сти­ту­ци­он­ной ре­фор­ме и по ме­ж­ду­народным во­про­сам. Обыч­но Народная инициатива не до­пус­ка­ет­ся по во­про­сам, вы­но­си­мым на ре­фе­рен­дум (государственный и ме­ст­ный бюд­жет, на­ло­ги, ам­ни­стия, на­зна­че­ния на долж­но­сти и др.).

В Рос­сии ин­сти­тут за­ко­но­дательной Народной инициативы на фе­де­раль­ном уров­не не при­ме­ня­ет­ся. Он пре­ду­смот­рен в кон­сти­ту­ци­ях и ус­та­вах не­ко­то­рых субъ­ек­тов Российской Федерации (Рес­пуб­ли­ка Ты­ва, Ни­же­го­род­ская область, Свердлов­ская область и др.), ус­та­вах му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний. Народная инициатива име­ет аб­солютный ха­рак­тер. Чис­ло тре­буе­мых под­писей из­би­ра­те­лей не­оди­на­ко­во (5% от чис­ла гра­ж­дан, имею­щих из­би­рательные пра­ва в Рес­пуб­ли­ке Ха­ка­сия, 15 тысяч под­пи­сей в Крас­но­дар­ском крае, 10 тысяч под­пи­сей в Ар­хан­гель­ской об­лас­ти).

Смотри так­же Гра­ж­дан­ское об­ще­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)