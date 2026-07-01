НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ
НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ - осмысление носителями языка происхождения того или иного слова, основанное на ошибочном понимании его этимологического состава.
Особенно характерно при освоении заимствований, а также для диалектной речи, просторечия. Основные причины народной этимологии заключаются в непонимании носителями языка в определённый период его истории исконной (этимологической; смотрите Этимология) мотивационно-словообразовательные связи слова с другим, производящим словом, «затемнение» этой связи вследствие исторических изменений формы и значения производного слова (т. е. деэтимологизация), стремление носителей языка к включению слова в ясные мотивационные отношения с каким-либо другим словом.
Например, переосмысление сочетания «малиновый звон» (которым на Руси называют особо красивый, очень приятный, переливающийся, мягкий по тембру звон колоколов) как связанного с наименованием ягоды (малины), хотя в действительности оно восходит к «Малин» (Malines) - французскому названию бельгийского города Мехелен, откуда в эпоху Петра I в Россию привозили особенно красиво звучавшие церковные колокола. Также «спинжак» (по связи со спиной) вместо «пиджак» (от английского peajacket ‘жакет из грубого сукна’); «полуклиника» («полу-»+ «клиника») вместо «поликлиника»; «гульвар» (по ассоциации с «гулять»), преобразованное из «бульвар» (от немецкого Bollwerk ‘земляной вал’); «прихватизация» вместо «приватизация» и т. п.
Народно-этимологическая форма слова может удержаться в языке как единственная, и это учитывается при этимологизации. Например, ассоциирующееся с «видеть» современное понимание слова «свидетель» как ‘очевидец’ (старое «съвэ дэ тель» со значением ‘осведомлённый человек’, связанное с глаголом «вэ дэ ти» ‘знать’).
Народная этимология может вызывать дальнейшее изменение слова. Так, понимание слова «зонтик» (восходящего к нидерландскому sonndeck) как уменьшительного вследствие наличия в нём части -ик, сходной с диминутивным суффиксом в словах типа «домик», «котик», вызвало появление слова «зонт».