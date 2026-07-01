НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ

НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ - ос­мыс­ле­ние но­си­те­ля­ми язы­ка про­ис­хож­де­ния то­го или ино­го сло­ва, ос­но­ван­ное на оши­боч­ном по­ни­ма­нии его эти­мо­ло­гического со­ста­ва.

Осо­бен­но ха­рак­тер­но при ос­вое­нии за­им­ст­во­ва­ний, а так­же для диа­лект­ной ре­чи, про­сто­ре­чия. Основные при­чи­ны народной этимологии за­клю­ча­ют­ся в не­по­ни­ма­нии но­си­те­ля­ми язы­ка в оп­ре­де­лён­ный пе­ри­од его ис­то­рии ис­кон­ной (эти­мо­ло­ги­чес­кой; смотрите Эти­мо­ло­гия) мо­ти­ва­ци­он­но-сло­во­об­ра­зо­вательные свя­зи сло­ва с дру­гим, про­из­во­дя­щим сло­вом, «за­тем­не­ние» этой свя­зи вслед­ст­вие ис­то­рических из­ме­не­ний фор­мы и зна­че­ния про­из­вод­но­го сло­ва (т. е. де­эти­мо­ло­ги­за­ция), стрем­ле­ние но­си­те­лей язы­ка к вклю­че­нию сло­ва в яс­ные мо­ти­ва­ци­он­ные от­но­ше­ния с каким-либо дру­гим сло­вом.

Например, пе­ре­ос­мыс­ле­ние со­че­та­ния «ма­ли­но­вый звон» (ко­то­рым на Ру­си на­зы­ва­ют осо­бо кра­си­вый, очень при­ят­ный, пе­ре­ли­ваю­щий­ся, мяг­кий по тем­бру звон ко­ло­ко­лов) как свя­зан­но­го с на­име­но­ва­ни­ем яго­ды (ма­ли­ны), хо­тя в дей­стви­тель­но­сти оно вос­хо­дит к «Ма­лин» (Malines) - французскому на­зва­нию бельгийского города Ме­хе­лен, от­ку­да в эпо­ху Пет­ра I в Рос­сию при­во­зи­ли осо­бен­но кра­си­во зву­чав­шие цер­ков­ные ко­ло­ко­ла. Так­же «спин­жак» (по свя­зи со спи­ной) вме­сто «пид­жак» (от английского peajacket ‘жа­кет из гру­бо­го сукна’); «по­лу­кли­ни­ка» («по­лу-»+ «кли­ни­ка») вме­сто «по­ли­кли­ни­ка»; «гуль­вар» (по ас­со­циа­ции с «гу­лять»), пре­об­ра­зо­ван­ное из «буль­вар» (от немецкого Bollwerk ‘зем­ля­ной вал’); «при­хва­ти­за­ция» вме­сто «при­ва­ти­за­ция» и т. п.

На­род­но-эти­мо­ло­гическая фор­ма сло­ва мо­жет удер­жать­ся в язы­ке как един­ст­вен­ная, и это учи­ты­ва­ет­ся при эти­мо­ло­ги­за­ции. Например, ас­со­ции­рую­щее­ся с «ви­деть» современное по­ни­ма­ние сло­ва «сви­де­тель» как ‘очевидец’ (ста­рое «съвэ ­дэ ­тель» со зна­че­ни­ем ‘ос­ве­дом­лён­ный человек’, свя­зан­ное с гла­го­лом «вэ ­дэ ­ти» ‘знать’).

Народная этимология мо­жет вы­зы­вать даль­ней­шее из­ме­не­ние сло­ва. Так, по­ни­ма­ние сло­ва «зон­тик» (вос­хо­дя­ще­го к ни­дерландскому sonn­deck) как умень­ши­тель­но­го вслед­ст­вие на­ли­чия в нём час­ти -ик, сход­ной с ди­ми­ну­тив­ным суф­фик­сом в сло­вах ти­па «до­мик», «ко­тик», вы­зва­ло по­яв­ле­ние сло­ва «зонт».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)