НАРОДНАЯ ДРАМА
НАРОДНАЯ ДРАМА - фольклорное театральное представление, не имеющее в своей основе фиксированного текста и бытующее в сценической форме.
Наряду с термином «Народная драма», в современной фольклористике используется термин «фольклорный театр». В своих истоках Народная драма восходит к драматическим элементам обрядового фольклора, святочным и масленичным играм, творчеству бродячих актёров (жонглёров, шпильманов, скоморохов). В средневековой Европе жанрами Народной драмы были мистерия, фарс, фастнахтшпиль.
В России Народная драма зародилась на рубеже XVII-XVIII веков. Наибольшей популярностью пользовалась Народная драма «Царь Максимилиан» (другие названия - «Царь Максемьян», «Трон»), стержневым сюжетом которой является преследование царём-язычником Максимилианом своего сына-христианина. Среди других сюжетных линий - столкновение Максимилиана с королём Мамаем; бой Аники-воина с иноземными рыцарями; встреча Аники-воина со Смертью. Трагические эпизоды перемежаются с фарсовыми, в которых участвуют Гробокопатель, Доктор, Портной и др. В «Царе Максимилиане» ощутимо влияние литературных источников и ранней русской драматургии, впоследствии дополненное цитатами и реминисценциями из стихотворений Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова и др.; в самостоятельную сцену преобразовано стихотворение А.С. Пушкина «Гусар». Широко известна была и Народная драма «Лодка» (другие названия - «Шлюпка», «Шайка разбойников»), восходящая к инсценировке песни «Вниз по матушке по Волге» (2-я половина XVIII века), которая в процессе бытования дополнилась мотивами разбойничьего фольклора, сюжетами лубочной литературы, а также переработкой поэмы А.С. Пушкина «Братья-разбойники». Как и в «Царе Максимилиане», в «Лодке» трагические сцены соседствуют с вариациями комических эпизодов.
Отдельную группу составляют комические Народные драмы, в основе которых - вольное, осуждаемое в условиях повседневной жизни поведение (в т. ч. речевое), уходящее своими корнями в средневековую смеховую культуру карнавального типа: «Барин», где Барин разбирает жалобы просителей, а затем покупает у откупщика коня и «удивительных людей»; «Барин бравый», «Мнимый барин» и др. - сценки Барина со слугой; пьесы, пародирующие похоронный («Маврух») и свадебный («Пахомушка») обряды.
Для Народной драмы характерны смешение стиха и рифмованной прозы, патетического и шутовского стилей, широкое использование оксиморона, метатезы, комической игры слов. В представлениях Народной драмы отсутствовали кулисы, сцена, декорации; допускались диалоги актёров и зрителей; существенное значение имела импровизация. Первые записи Народных драм были сделаны в середине XIX века.
Издания:
Северные народные драмы / Составитель Н.Е. Ончуков. СПб., 1911;
Народная драма «Царь Максимилиан» / Подготовил к печати Н.Н. Виноградов. СПб., 1914;
Русская народная драма XVII-XX веков: Тексты пьес и описания представлений / Вступительная статья и комментарий П.Н. Беркова. М., 1953;
Народный театр / Вступитльная статья, предисловие и комментарии А.Ф. Некрыловой, Н.И. Савушкиной. М., 1991.