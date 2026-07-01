НАРОДНАЯ ДРАМА

НАРОДНАЯ ДРАМА - фольк­лор­ное театральное представление, не имеющее в своей основе фиксированного текста и бытующее в сценической форме.

На­ря­ду с тер­ми­ном «Народная драма», в современной фольк­ло­ри­сти­ке ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «фольк­лор­ный те­атр». В сво­их ис­то­ках Народная драма вос­хо­дит к дра­ма­тическим эле­мен­там об­ря­до­во­го фольк­ло­ра, свя­точ­ным и мас­ле­нич­ным иг­рам, твор­че­ст­ву бро­дя­чих ак­тё­ров (жонг­лё­ров, шпиль­ма­нов, ско­мо­ро­хов). В средневековой Ев­ро­пе жан­ра­ми Народной драмы бы­ли мис­те­рия, фарс, фа­ст­нах­тш­пиль.

В Рос­сии Народная драма за­ро­ди­лась на ру­бе­же XVII-XVIII веков. Наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась Народная драма «Царь Мак­си­ми­ли­ан» (другие на­зва­ния - «Царь Мак­семь­ян», «Трон»), стерж­не­вым сю­же­том ко­то­рой яв­ля­ет­ся пре­сле­до­ва­ние ца­рём-языч­ни­ком Мак­си­ми­лиа­ном сво­его сы­на-хри­стиа­ни­на. Сре­ди других сю­жет­ных ли­ний - столк­но­ве­ние Мак­си­ми­лиа­на с ко­ро­лём Ма­ма­ем; бой Ани­ки-вои­на с ино­зем­ны­ми ры­ца­ря­ми; встре­ча Ани­ки-вои­на со Смер­тью. Тра­гические эпи­зо­ды пе­ре­ме­жа­ют­ся с фар­со­вы­ми, в ко­то­рых уча­ст­ву­ют Гро­бо­ко­па­тель, Док­тор, Порт­ной и др. В «Ца­ре Мак­си­ми­лиа­не» ощу­ти­мо вли­я­ние литературных ис­точ­ни­ков и ран­ней русской драма­тур­гии, впо­след­ст­вии до­пол­нен­ное ци­та­та­ми и ре­ми­нис­цен­ция­ми из сти­хо­тво­ре­ний Г.Р. Дер­жа­ви­на , В.А. Жу­ков­ско­го, М.Ю. Лер­мон­то­ва и др.; в са­мосто­ятельную сце­ну пре­об­ра­зо­ва­но сти­хо­тво­ре­ние А.С. Пуш­ки­на «Гу­сар». Ши­ро­ко из­вест­на бы­ла и Народная драма «Лод­ка» (другие на­зва­ния - «Шлюп­ка», «Шай­ка раз­бой­ни­ков»), вос­хо­дя­щая к инс­це­ни­ров­ке пес­ни «Вниз по ма­туш­ке по Вол­ге» (2-я половина XVIII века), ко­то­рая в про­цес­се бы­то­ва­ния до­пол­ни­лась мо­ти­ва­ми раз­бой­ничь­е­го фольк­ло­ра, сю­же­та­ми лу­боч­ной ли­те­ра­ту­ры, а так­же пе­ре­ра­бот­кой по­эмы А.С. Пуш­ки­на «Бра­тья-раз­бой­ни­ки». Как и в «Ца­ре Мак­си­ми­лиа­не», в «Лод­ке» тра­гические сце­ны со­сед­ст­ву­ют с ва­риа­ция­ми ко­мических эпи­зо­дов.

Отдельную груп­пу со­став­ля­ют ко­ми­че­ские Народные драмы, в ос­но­ве ко­то­рых - воль­ное, осу­ж­дае­мое в ус­ло­ви­ях по­все­днев­ной жиз­ни по­ве­де­ние (в т. ч. ре­че­вое), ухо­дя­щее свои­ми кор­ня­ми в средневековую сме­хо­вую куль­ту­ру кар­на­валь­но­го ти­па: «Ба­рин», где Ба­рин раз­би­ра­ет жа­ло­бы про­си­те­лей, а за­тем по­ку­па­ет у от­куп­щи­ка ко­ня и «уди­ви­тель­ных лю­дей»; «Ба­рин бра­вый», «Мни­мый ба­рин» и др. - сцен­ки Ба­ри­на со слу­гой; пье­сы, па­ро­ди­рую­щие по­хо­рон­ный («Мав­рух») и сва­деб­ный («Па­хо­муш­ка») об­ря­ды.

Для Народной драмы ха­рак­тер­ны сме­ше­ние сти­ха и риф­мованной про­зы, па­те­тического и шу­тов­ско­го сти­лей, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ок­си­мо­ро­на, ме­та­те­зы, ко­мической иг­ры слов. В пред­став­ле­ни­ях Народной драмы от­сут­ст­во­ва­ли ку­ли­сы, сце­на, де­ко­ра­ции; до­пус­ка­лись диа­ло­ги ак­тё­ров и зри­те­лей; су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние име­ла им­про­ви­за­ция . Пер­вые за­пи­си Народных драм бы­ли сде­ла­ны в середине XIX века.

Издания:

Се­вер­ные на­род­ные дра­мы / Составитель Н.Е. Он­чу­ков. СПб., 1911;

На­род­ная дра­ма «Царь Мак­си­ми­ли­ан» / Под­готовил к пе­ча­ти Н.Н. Ви­но­гра­дов. СПб., 1914;

Рус­ская на­род­ная дра­ма XVII-XX веков: Тек­сты пьес и опи­са­ния пред­став­ле­ний / Вступительная статья и ком­ментарий П.Н. Бер­ко­ва. М., 1953;

На­род­ный те­атр / Вступитльная статья, пре­дисловие и ком­ментарии А.Ф. Не­кры­ло­вой, Н.И. Са­вуш­ки­ной. М., 1991.

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