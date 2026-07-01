НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Политические режимы Восточной Европы после Второй мировой войны .

После Второй мировой войны Восточная Европа вошла в советскую сферу влияния, большинство ее стран было занято советской армией. Под давлением СССР к концу войны в Восточной Европе резко усилились позиции коммунистов и их союзников. Но это еще не означало их окончательной победы. Режимы, возникшие в этих странах, получили название «народная демократия», так как по форме были развитием идеи «народного фронта». В большинстве случаев допускалось существование реальной многопартийности и рыночной экономики. В правительствах были представлены коммунисты, социал-демократы, крестьянские и другие партии, за которых население голосовало на выборах. В условиях борьбы за Европу между СССР и США И. Сталин соблюдал формальные нормы законности, превратив Восточную Европу в своего рада «витрину» СССР. Коммунисты и их союзники при поддержке советских представителей проникали в силовые структуры и руководящие органы других партий и вытесняли оттуда противников СССР. Затем социалистические и коммунистические партии объединялись под руководством просоветских политиков и “мирно” брали власть в свои руки. Сопротивлявшиеся им политики арестовывались. Заместитель министра иностранных дел СССР А. Вышинский провел в 1946-1947 гг. серию визитов в страны "народной демократии", встретившись с коммунистами-министрами внутренних дел. После этого в Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии были "раскрыты контрреволюционные заговоры". В итоге было разгромлено руководство крупнейших оппозиционных партий. В Венгрии дошло до того, что организатором антиправительственного заговора в 1947 г. был объявлен премьер-министр страны, лидер Независимой партии мелких сельских хозяев Ф. Надь. После этого выборы прошли под контролем коммунистов и принесли им победу.

В тех странах, где освобождение страны осуществилось не только в результате действий советских войск, но и благоадря самостоятельным действиям вооруженных коммунистических формирований (Югославия, Албания, отчасти Болгария), коммунисты быстро взяли власть в свои руки, разгромив оппозицию с помощью репрессий.

В Польше, напротив, Армия Краева развернула партизанскую войну против коммунистов и советских войск. Но террористические акты партизан только помогли коммунистам оправдать репрессии против оппозиции. В итоге в 1948 г. вся власть перешла к Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), в которую вошли коммунисты и остатки социал-демократов, готовые проводить просоветскую политику.

В Румынии, где первоначальное влияние коммунистов было очень слабым, главой правительства стал довоенный политик, демократ П. Гроза, который решил проводить политику дружбы с Советским Союзом. Правитель, желающий сохранить власть в условиях советской оккупации, и не мог действовать иначе.

Из Чехословакии, которая не была союзницей Германии, советские войска были выведены сразу после того, как президентом стал Э. Бенеш, а правительство возглавил коммунист К. Готвальд. Но в правительство входили и другие партии. Столкнувшись в попыткой коммунистов взять в свои руки полицию, социал-демократы в феврале 1948 г. вышли из правительства и призвали своих сторонников сопротивляться коммунистам (см. февральские события в Чехословакии 1948 г.). Тогда Готвальд собрал в Праге огромный митинг рабочих, в том числе и вооруженных. Страна оказалась на пороге гражданской войны. Бенеш, как и в 1938 г., отступил перед угрозой насилия и передал власть коммунистам. К середине 1948 г. власть «рабочих партий» (коммунистов и их союзников) установилась во всех странах Восточной Европы. К этому времени уже началась «Холодная война», и Сталин не был заинтересован в том, чтобы «играть в демократию» в своей сфере влияния. В 1948-1949 гг. здесь были установлены тоталитарные коммунистические режимы, проводились репрессии как против оппозиции, так и против «заговорщиков» в правящих партиях, обвинявшихся в связях с Западом и И. Тито (см. советско-югославский конфликт). Был казнен даже генеральный секретарь ЦК КП Чехословакии Р. Сланский. Однако формально как правило сохранялась многопартийность, но просоветские, прокоммунистические партии объединялись в руководимые правящей партией «фронты» и выполняли указания коммунистического руководства, как и другие массовые организации – профсоюзы и коммунистические союзы молодежи.

После смерти И. Сталина отношения СССР и стран «народной демократии» стали более разнообразными. Некоторые сохранили верность сталинизму (прежде всего Албания), некоторые предпринимали попытки реформ, отстаивали относительную самостоятельность от СССР в рамках Совета экономической взаимопомощи и Варшавского договора. Самостоятельно развивалась Югославия. Режимы «народной демократии» переживали острые социально-политические кризисы (в ГДР в 1953 г., в Венгрии и Польше в 1956 г., в Чехословакии в 1968-1969 гг., в Польше 1980-1981 гг.). Название «народная демократия» сохранялось до Восточноевропейских революций 1989 г.

Исторические источники:

СССР – Польша. Механизмы подчинения. 1944-1949 гг. Сборник документов. М., 1995;

Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест. 1944-1946. Документы российских архивов. М.. 1998.

Автор статьи: Шубин А.В.