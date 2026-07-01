НАРОД ДОЛГАНЫ

Происхождение названия

Долганы – один из эвенкийских родов долган, давшее название всему народу. Однако общее название получило распространение только в начале XIX в. Самоназвание – долган, тыакихи.

Тюркоязычный народ.

Ареал расселения и численность

Долганы расселились на землях Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, Анабарского улуса Республики Саха (Якутия).

После оттеснения якутами на Таймыр догланы заняли эту местность и живут здесь по сей день. В 2001 г. было 6945 долган, в настоящее время – около 6200.

Формирование этноса

Долганы взаимно ассимилировались и сливались с группами эвенков и других малочисленных тунгусских племен, якутов. Начали складываться как самостоятельный этнос в XVII – XIX вв., завершив этот процесс в начале XX в. Выделяются четыре эвенкийские родовые группы: Долган, Эджен, Карынтуо и Донгот; ряд групп якутов, энцев, ненцев и русских старожилов – затундренных крестьян.

Группа Долган упоминается в XVII в. Они проживали на Анадыре, Гижиге, Камчатке и по Охотскому побережью. О группе Эджен известно, что они селились по р. Алдана, в районе Аяна (Охотское побережье). В этот же период здесь появились якуты и русский «промышленный» люд. В ХIХ в. эти группы активно сближались.

Долганы в XX столетии

Накануне 1917 г. этнос долган включал роды: Долгано-Енисейский (Долган), Жиганско-Тунгусский (Эджен), Долгано-Тунгусский (Долгот) и Боганидско-Тунгусский (Карынтуо). Во главе стояли родовые старосты. Группы жили в Ханангском районе (пос. Носко) (Енисейская губерния, Туруханский край). Согласно постановлению ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1922 г. создавалась Якутская АССР, в которую включался Хатанго-Анабарский район в составе Булунского округа.

Согласно переписи населения 1939 г. долганы относились к якутам, по переписи 1959 г. уже числились как самостоятельный народ, однако при опубликовании вошли в группу якутов.

Занятия

Долганы занимались кочевым оленеводством, охотой, пушным промыслом и рыболовством. Это сказалось на оформлении кочевого образа жизни. Основу экономики современных долган составляет оленеводство, действуют унитарные предприятия, общины, крестьянские хозяйства.

Промысел – охота. Объекты охоты - песец, гусь, утка, куропатка, дикий северный олень. Орудия - лук и стрелы, с конца XIX в. – огнестрельное оружие с отравленными пулями. На Таймыре до сих пор существуют оленеводческие хозяйства и родовые общины. Рыбачат долганы по рекам Хатанги и Анабара.

Жилье и быт

Живут в конических чумах тунгусского типа. При строительстве жилища используются наклонные столбы, плахи, доски, обложенные дерном. С русской колонизацией в обиход вошли балки – нартяные чумы, домики на полозьях.

Мужская одежда – рубашка и штаны, женская – платья, закрытые фартуки и пояса.

Общественное устройство и традиции

Род продолжается по мужской линии. Родовое устройство прекратило свое существование к ХIХ в., Тем не менее, активно используется коллективная охота на диких оленей и птиц и рыбная ловля.

Верования. Почитали невидимых существ, духов.

Захоранивали в земле. Над могилой сооружался сруб, который украшался узорами (восточные долганы); у могилы приносили в жертву оленя. Одежда и личные вещи покойного складывались на землю рядом с могилой или вешались на дерево. Для западных доглан сруб не характерен; делался земляной холмик, на который сваливали дерево.