НАРОЧНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

НАРОЧНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский историк, академик АН СССР (1972 год).

Окон­чил Ки­ев­ский институт народного об­ра­зо­ва­ния имени М. П. Дра­го­ма­но­ва (ны­не Ки­ев­ский на­цио­наль­ный университет имени Та­ра­са Шев­чен­ко) (1930 год). Пре­по­да­вал в МГУ (1941-1944 годы), МГИМО (1944-1946 годы), Ака­де­мии об­щественных на­ук при ЦК КПСС (ны­не Российская ака­де­мия народного хозяй­ст­ва и государственной служ­бы) (1946-1960 годы; профессор с 1956 года), Московском го­род­ском пе­да­го­гическом институте имени В. П. По­тём­ки­на (1949-1960 годы); заведующий ка­фед­рой но­вой и но­вей­шей ис­то­рии МГПИ имени В. И. Ле­ни­на (1960-1974 годы).

Раз­ра­бо­тал и чи­тал кур­сы по ис­то­рио­гра­фии внеш­ней по­ли­ти­ки. Стар­ший на­учный со­труд­ник (1946-1960 годы), ди­рек­тор (1974-1979 годы), заведующий От­де­лом внеш­ней по­ли­ти­ки (с 1975 год) Института ис­то­рии СССР АН (с 1992 года Институт российской ис­то­рии РАН). Главный ре­дак­тор журнала «Но­вая и но­вей­шая ис­то­рия» (1962-1974 годы). Председатель экс­перт­ной ко­мис­сии по ис­то­рии Выс­шей ат­те­стационной ко­мис­сии (1963-1968 годы), экс­перт-кон­суль­тант МИДа (1957-1989 годы). Председатель На­учного со­ве­та АН СССР по изу­че­нию ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний и внеш­ней по­ли­ти­ки (1972-1989 годы).

Об­ла­дал ис­клю­чительной профессиональной эру­ди­ци­ей, рас­смат­ри­вал ме­ж­ду­народные от­но­ше­ния как часть об­ще­ис­то­рического про­цес­са, во взаи­мо­свя­зи с идей­ны­ми те­че­ния­ми и осо­бен­но­стя­ми внутреннего со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия го­су­дарств. Обос­но­вы­вая свой­ствен­ное боль­шин­ст­ву ев­ропейских дер­жав гео­по­ли­тическое стрем­ле­ние к рас­ши­ре­нию сфер влия­ния, вы­сту­пал за взве­шен­ные оцен­ки внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сии. Ис­сле­до­вал взаи­мо­от­но­ше­ния ев­ропейских стран в пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн, по­ли­ти­ку ве­ду­щих ми­ро­вых дер­жав на Бал­ка­нах и Даль­нем Вос­то­ке в XIX - начале XX веков, в т. ч. ис­то­рию русско-китайских и русско- японских от­но­ше­ний.

Один из ав­то­ров «Ис­то­рии ди­пло­ма­тии» (т. 1, 1941 год; Ста­лин­ская премия в со­ста­ве ав­тор­ско­го кол­лек­ти­ва, 1942 год). Ввёл в на­учный обо­рот ты­ся­чи ар­хив­ных до­ку­мен­тов. В 1957-1989 годах от­ветственный ре­дак­тор из­да­ния «Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и на­ча­ла XX ве­ка: До­ку­мен­ты Рос­сий­ско­го ми­ни­стер­ст­ва ино­стран­ных дел» (т. 1-16, 1960-1995 годы) и др. Со­ав­тор тру­дов «Ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния на Даль­нем Вос­то­ке» (кн. 1-2, 1973 год), «Ис­то­рия наро­дов Се­вер­но­го Кав­ка­за» (т. 1-2, 1988 год; от­ветственный ре­дак­тор это­го из­да­ния), «Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии (ис­то­рио­гра­фия)» (1988 год). Под ре­дак­ци­ей и при уча­стии Нарочницкого под­го­тов­лен ряд уни­вер­си­тет­ских и школь­ных учеб­ни­ков по ис­то­рии и ис­то­рио­гра­фии .