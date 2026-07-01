НАРОЧНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
НАРОЧНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский историк, академик АН СССР (1972 год).
Окончил Киевский институт народного образования имени М. П. Драгоманова (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) (1930 год). Преподавал в МГУ (1941-1944 годы), МГИМО (1944-1946 годы), Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы) (1946-1960 годы; профессор с 1956 года), Московском городском педагогическом институте имени В. П. Потёмкина (1949-1960 годы); заведующий кафедрой новой и новейшей истории МГПИ имени В. И. Ленина (1960-1974 годы).
Разработал и читал курсы по историографии внешней политики. Старший научный сотрудник (1946-1960 годы), директор (1974-1979 годы), заведующий Отделом внешней политики (с 1975 год) Института истории СССР АН (с 1992 года Институт российской истории РАН). Главный редактор журнала «Новая и новейшая история» (1962-1974 годы). Председатель экспертной комиссии по истории Высшей аттестационной комиссии (1963-1968 годы), эксперт-консультант МИДа (1957-1989 годы). Председатель Научного совета АН СССР по изучению международных отношений и внешней политики (1972-1989 годы).
Обладал исключительной профессиональной эрудицией, рассматривал международные отношения как часть общеисторического процесса, во взаимосвязи с идейными течениями и особенностями внутреннего социально-экономического развития государств. Обосновывая свойственное большинству европейских держав геополитическое стремление к расширению сфер влияния, выступал за взвешенные оценки внешней политики России. Исследовал взаимоотношения европейских стран в период наполеоновских войн, политику ведущих мировых держав на Балканах и Дальнем Востоке в XIX - начале XX веков, в т. ч. историю русско-китайских и русско- японских отношений.
Один из авторов «Истории дипломатии» (т. 1, 1941 год; Сталинская премия в составе авторского коллектива, 1942 год). Ввёл в научный оборот тысячи архивных документов. В 1957-1989 годах ответственный редактор издания «Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы Российского министерства иностранных дел» (т. 1-16, 1960-1995 годы) и др. Соавтор трудов «Международные отношения на Дальнем Востоке» (кн. 1-2, 1973 год), «История народов Северного Кавказа» (т. 1-2, 1988 год; ответственный редактор этого издания), «Внешняя политика России (историография)» (1988 год). Под редакцией и при участии Нарочницкого подготовлен ряд университетских и школьных учебников по истории и историографии.