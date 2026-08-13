НАРОЧНИЦКАЯ Наталья Алексеевна

Родился 23.12.1948, г. Москва. Окончила Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1971 г.

Кандидатская диссертация : США и новая вост. политика ФРГ (1974).

Докторская диссертация : Россия в идейных и геополитических проектах мировой истории (конец ХIХ — ХХ вв.): в свете религиозно-философских основ истории (Московский государственный педагогический университет, 2003).

Доктор исторических наук. Работала старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений. С 2007 года создатель и президент некоммерческой организации «Фонд изучения исторической перспективы». С 2008 года возглавляет Европейский Институт демократии и сотрудничества в Париже.

Область интересов : Россия и межцивилизационные отношения; религиозно-философские основы истории и межд. отношений.

Сочиннеия: Нарочницкая Н. А. США и новая «восточная политика» ФРГ. М.: Наука, 1979.

Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М.: Международные отношения, 2005. 536 с.

Нарочницкая Н. А. За что и с кем мы воевали. Минувшее, 2005. 80 с.

Нарочницкая Н. А. Русский мир. Алетейя, 2007. 320 с.

Нарочницкая Н. А. Великие войны XX столетия. Издательство: Айрис-Пресс, 2007. 248 с.

Нарочницкая Н. А. Россия и русские в современном мире. Издательство: Алгоритм, 2009. 416 с. — 5000 экз.,

Нарочницкая Н. А., Фалин В. М. и др. Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну? М.: Вече, 2009. 416 с.

Нарочницкая Н. А. Великие войны ХХ столетия. Ревизия и правда истории. М.: Вече, 2010. 352 с. — (Актуальная история).

Ялта-45. Начертания нового мира / отв. ред. Н. А. Нарочницкая. М.: Вече, 2010.

Нарочницкая Н. А. Русский код развития. М.: Книжный мир, 2013. — 352 с. — (Служить России).