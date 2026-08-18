Наро́дные социали́сты

Наро́дные социали́сты (энесы) — участ­ники умеренных неонародничес­ких партий — народных социалис­тов и с 1917 — Трудовой народно-­социалистической партии (ТНСП). Партия создана в ноябре 1906 В. А. Мякотиным , А. В. Пешехоновым , Н. Ф. Анненским и другими неонародническими лидерами, примыкавшими к журналу «Русское богатство», Союзу освобождения и Партии социалистов-­революционеров (эсеров), но не вошедших в нее как в слишком радикальную. Партия отрицала вооруженные методы политической борьбы, была правее эсеров и левее Конституционно-­демократической партии . Н. с. выступали за парламентскую демократию и развитие в сторону социализма. Партия имела фракцию во II Государственной думе в Российской империи (9–19 депутатов). После Революции 1905–1907 в России партия фактически распалась, после Февральской революции 1917 — возродилась. 17–22 июня [30 июня — 5 июля] 1917 на I съезде ТНСП Н. с. объединились с «трудовой группой» Государственной думы в общую партию, которую продолжили называть энесами. Председателем ЦК стал Мякотин, в ней приняли участие Н. В. Чайковский , С. П. Мельгунов . Партия входила во Временное правительство 1917 (Пешехонов и А. С. Зарудный), резко критически отнеслась к Октябрьскому перевороту 1917 . На выборах в Учредительное собрание 1918 получила 2 места. Н. с. участвовали в Союзе возрождения России , часть их поддержала белое движение . В 1920–1930‑е продолжали деятельность в эмиграции.

Лит. : Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979; Трудовая народно-­социалистическая партия: Документы и материалы. М., 2003; Протасова О. Л. А. В. Пешехонов: Человек и эпоха. М., 2004. А. В. Шубин .