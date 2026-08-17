Наро́дные ополче́ния начáла XVII в.
Наро́дные (зе́мские) ополче́ния начáла XVII в. — историографическое название военно-политических формирований, возникавших в Московском государстве в эпоху Смутного времени. Военная самоорганизация местных сообществ, основанная на традициях земского самоуправления, была характерным явлением на всем протяжении кризисного периода. Широкое распространение практика создания местных ополчений получила, в частности, в период активного регионального сопротивления «тушинским» отрядам (конец 1608 — начало 1610). Главное внимание традиционно уделяется двум Н. о., которые объединили сложные конгломераты сил для общероссийской борьбы с польско-литовскими интервентами на завершающем этапе Смуты. Первое (Рязанское) Н. о., образованное в начале 1611 по инициативе рязанского воеводы П. П. Ляпунова, составили как бывшие сторонники Василия Шуйского, так и выходцы из лагеря Лжедмитрия II. Весной 1611 отряды Н. о. приступили к затяжной осаде Москвы, занятой польско-литовским гарнизоном. Предводителями Н. о. были выбраны князь Д. Т. Трубецкой, П. П. Ляпунов и И. М. Заруцкий, а в качестве основополагающего акта был принят «Приговор всей земли». Первое Н. о. не смогло взять столицу, будучи ослаблено в результате внутренних кризисов лета 1611 (конфликт дворян и казаков, приведший к убийству Ляпунова) и весны 1612 (присяга части Н. о. «псковскому вору» Лжедмитрию III), а также военных неудач. Второе (Нижегородское) Н. о. было сформировано осенью 1611 по инициативе нижегородских посадских людей во главе с К. Мининым, которые пригласили на место руководителя Н. о. князя Д. М. Пожарского. В ходе пребывания в Ярославле весной-летом 1612 произошла консолидация сил нового движения и институциализация системы управления. После серии взаимных конфликтов два ополчения объединились (Заруцкий со своими сторонниками покинул подмосковный лагерь, а князь Трубецкой сохранил формальную позицию во главе объединенного Н. о.) в начале осени и совместными усилиями добились капитуляции польско-литовского гарнизона 26–27 октября [5–6 ноября] 1612. Дальнейшая деятельность руководителей Н. о. была связана с подготовкой Земского собора, и их властные полномочия прекратились вскоре после избрания на царство Михаила Федоровича Романова.
Лит.: Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005; Тюменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия: движение Лжедмитрия II. М., 2008; Козляков В. Н. Смутное время в России начала XVII века. М., 2021. И. А. Кирпичников.