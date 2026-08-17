Наро́дное еди́нство

Наро́дное еди́нство ( исп. Unidad Po­pular, UP) — коалиция левых партий, созданная в октябре 1969, накануне президентских выборов в Чили. Предшественником союза партий был Фронт народного действия (1956). Фундаментом союза были коммунистическая и социалистическая партии Чили. В блок также входили отколовшееся от христианско-­демократической партии Движение единого народного действия (MAPU), Социал-­демократическая партия, а в 1971 присоединились партия «Левых христиан» и Партия левых радикалов, которая в 1972 покинула блок. Идеологическая основа блока — концепция «чилийского пути к социализму», то есть революции, осуществляемой мирными, парламентскими методами. Кандидатом от UP на выборах президента стал социалист Сальвадор Альенде , который и победил в 1970 с 36,62 % голосов. В период правления блока (1970–1973) были проведены радикальные социально-­экономические реформы, в том числе национализация меди. В июле 1972 блок партий был преобразован в партию-­федерацию, которая провела свой съезд в июле 1973. Наибольшего успеха UP добилось на муниципальных выборах 1971 — 48 % голосов. Блок вел борьбу как с правой, так и с левой оппозицией. Из-за внутренних трений между крайне левым руководством социалистов и умеренной позицией коммунистов в блоке часто возникали кризисные ситуации, расколы, ослаблявшие блок. В отличие от коммунистов социалисты настаивали на радикализации революции, фактически входили в союз с прокубинским Левым революционным движением, выступавшим за вооруженную борьбу. После военного переворота 1973 партии блока были запрещены, но он продолжал действовать в изгнании в лице Политического комитета во главе с социалистом Клодомиро Альмейдой, работавшим в Восточном Берлине. После чреды расколов в социалистической партии в 1981 UP прекратил свое существование.

Лит. : Кудачкин М. Ф., Борисов А. В., Ткаченко В. Г. Чилийская революция: опыт и значение. М., 1977; Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular / Ed. J. Pinto Vallejos. Santiago, 2005; Furci C. El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo. Santiago, 2008; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили ХХ века. М., 2009; Justo L. Así se murió en Chile. Reformismo y revolución en la trágica experiencia de la Unidad Popular. Buenos Aires, 2018. А. А. Щелчков.