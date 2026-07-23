Наро́дно-освободи́тельная вой­на́ на­ро́дов Югосла́вии 1941–1945

Наро́дно-освободи́тельная вой­на́ на­ро́дов Югосла́вии 1941–1945 — героическое вооруженное сопротивление народов Югославии оккупантам, захватившим и расчленившим страну в 1941. Власти нацистской Германии в 1940–1941 настаивали на присо­единении Королевства Югославии к Тройственному пакту. В начале марта 1941 в Берлине принц-­регент Югославии Павел встречался с А. Гитлером , 25 марта 1941 югославская сторона подписала в Вене протокол о присоединении к Тройственному пакту, что вызвало широкий протест в Югославии, 27 марта 1941 группа военных совершила государственный переворот. Принц Павел был отстранен от власти, король Пётр II Карагеоргиевич провозглашен совершеннолетним, а подписанный протокол денонсирован. 6 апреля 1941 Германия напала на Югославию и при поддержке союзных вой­ск оккупировала страну. 17 апреля 1941 был подписан акт о капитуляции Югославии, правительство и король эмигрировали в Лондон. Страна была разделена на оккупационные зоны, на большей части территории Сербии было создано марионеточное государство под протекторатом Германии. Часть офицеров и солдат югославской армии во главе с полковником Дражей Михаиловичем в середине мая 1941 начала вооруженное сопротивление в горах Равна Гора. Югославское правительство в эмиграции признало Равногорское движение четников , а Михаиловича назначило командующим югославской армией. На первом этапе сопротивления отряды четников сражались вместе с партизанами под руководством коммунистов во главе с И. Броз Тито . Решение о начале партизанской борьбы было принято 4 июля 1941 на заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии (КПЮ). Начавшись 7 июля в Сербии, движение вскоре охватило всю страну. На освобожденной территории Зап. Сербии в августе—ноябре 1941 была создана Ужицкая Республика. Массированное наступление оккупантов заставило партизанское руководство отвести отряды в Санджак и Герцеговину.

С ноября 1941 начались серьезные конфликты между партизанами Тито и четниками, приведшие фактически к гражданской вой­не. Боевые действия разворачивались как в Сербии, так и на территории образованного при поддержке гитлеровской Германии в апреле 1941 Независимого Государства Хорватия (НГХ), на территории которого были созданы концентрационные лагеря для сербов, евреев, цыган и антифашистов. На основе окрепшего партизанского движения 1 ноября 1942 была организована Народная армия освобождения Югославии (НОАЮ), состоявшая из 38 бригад общей численностью 150 тыс. человек В конце ноября 1942 партизанское руководство сформировало политический орган — Антифашистское вече народов Югославии (АВНОЮ). Ключевые сражения с противником произошли в 1943 — Битва на р. Неретва (15 февраля — 15 марта) и на Сутьеске (15 мая — 15 июня).

29 ноября 1943 в ходе работы второй сессии АВНОЮ было сформировано правительство Югославии во главе с Тито, которое должно было после освобождения страны переустроить государство на республиканских и демократических началах. В феврале 1944 в ставку Тито прибыла советская военная миссия, а осенью 1944 на территорию Югославии вступили части Красной армии, которые вместе с формированиями НОАЮ 20 октября 1944 освободили г. Белград. В ходе переговоров Тито с главой югославского правительства в изгнании И. Шубашичем было принято решение о создании временного коалиционного правительства, окончательно страна освобождена 15 мая 1945.

Лит.: Народно-­освободительная вой­на и революция в Югославии (1941–1945): Сб. избранных документов. Белград, 1982; Стругар В . Югославия в огне вой­ны, 1941–1945. М., 1985; Белградская операция / Под ред. Д. А. Волкогонова. 2‑е изд. М., 1990; Гибианский Л. Я. Югославия в период второй мировой войны // Югославия в XX веке. Очерки политической истории. М., 2011. С. 305—522. Л. В. Кузьмичева.