Наро́дно-демократи́ческая па́ртия Ира́ ка
Наро́дно-демократи́ческая па́ртия Ира́ка (НДПИ) — политическая партия, основанная весной 1946 Камилем аль-Чадырчи. Наиболее видные лидеры — Мухаммад Хадид, Абд аль-Карим аль-Узари, Хусайн Джамиль, Юсуф аль-Хаджж Ильяс, Садик Каммуна. Печатный орган — «Саут аль-ахали» («Голос масс»). Ориентировалась на широкие слои горожан. В своей программе (1946, пересмотрена в 1960) выступила идеологической преемницей группы «Аль-Ахали» («Массы») с лозунгами расширения демократических свобод, осуществления индустриализации и земельной реформы, активизации антиимпериалистической борьбы. Действовала нелегально, резко критикуя курс Нури ас-Саида. Вместе с Иракской коммунистической партией (ИКП) и другими умеренными социалистическими организациями входила во Фронт национального единства, подготовивший Иракскую революцию 1958, после которой отошла от сотрудничества с ИКП, а в мае 1959 заявила о прекращении деятельности до «окончания переходного периода», отказавшись от сотрудничества с режимом А.-К. Касема. После раскола в 1960 (когда от нее отделилась Национально-прогрессивная партия) возобновила активность до октября 1961, когда вновь «заморозила» свое участие в политике и формально самораспустилась, сохранив, в то же время, свои ячейки. Ненадолго возрождена в 2003 сыном К. аль-Чадырчи, Насиром. Т. К. Кораев.