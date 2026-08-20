Наро́дная во́ля

Наро́дная во́ля — революционная партия, существовавшая в России в 1879–1884. Попытки восстановить организацию предпринимались и позднее. Образовалась в результате раскола «Земли и воли» в июне 1879. Основные решения по созданию организации были приняты на Липецком съезде 15–17[27–29] июня 1879. Н. в. имела централизованную структуру во главе с Исполнительным комитетом (ИК), в который входили А. Д. Михайлов , А. И. Желябов , Л. А. Тихомиров , А. И. Зунделевич, Н. А. Морозов, С. Л. Перовская , М. Н. Ошанина, В. Н. Фигнер и др. Существовала более узкая Распорядительная комиссия. Н. в. требовала создания постоянного представительного государственного органа с широкими полномочиями, широкого местного самоуправления, свободы совести, слова, печати, собраний, ассоциаций и агитации, передачи в заведование общинам и пользования крестьянам земли, ликвидации собственности на нее, передачи заводов и фабрик в руки рабочих. Народовольцы стремились организовать вооруженное свержение самодержавия и передачу власти Учредительному собранию, избранному на основе всеобщего избирательного права. Для дезорганизации и запугивания властей предполагалось провести ряд террористических актов по устранению крупных фигур царской администрации. В 1879 народовольцы приговорили к смерти императора Александра II . К 1881 Н. в. объединяла около 500 человек. В ее составе существовала Военная организация (около 50 офицеров) и Центральный рабочий кружок в Петербурге, с которым сотрудничало несколько сот рабочих. Всего с Н. в. сотрудничало более 200 подпольных пропагандистских кружков. Н. в. издавала одноименную газету. Организация подготовила ряд террористических актов, в том числе покушения на Александра II. В частности, 5[17] февраля 1880 С. Н. Халтурин осуществил взрыв в Зимнем дворце. 1[13] марта 1881 И. И. Гриневицкому удалось совершить убийство императора. Достаточно успешному функционированию в 1879–1880 организация обязана, в частности, своему агенту в полиции Н. В. Клеточникову. В начале 1881 полиция арестовала Желябова, Клеточникова и др., что тяжело ударило по организации. Был разгромлен Исполком. Арестованный при убийстве царя Н. И. Рысаков выдал Центральный рабочий кружок. С этого момента центр партии находится в Москве. После убийства Александра II «Народная воля» обратилась к Александру III с предложением созвать Учредительное собрание, обещав прекратить террор. Но правительство пошло по пути эскалации репрессий. 18[30] марта 1882 революционеры осуществили убийство киевского военного прокурора В. С. Стрельникова, которого обвиняли в особой жестокости. С июня 1882, после отъезда Тихомирова и Ошаниной за границу, лидером Н. в. стала Фигнер, пытавшаяся восстановить организацию. По доносу сотрудничавшего с полицией члена ИК С. П. Дегаева в феврале 1883 она была арестована. В дальнейшем Дегаев признался товарищам, что сотрудничает с инспектором секретной полиции Г. П. Судейкиным, и принял участие в его убийстве 18[28] декабря 1883. В результате деятельности Дегаева структура Н. в. была дезорганизована. В 1884 Г. А. Лопатин предпринял неудачную попытку возродить Н. в. В 1882–1886 в Женеве Тихомиров и Ошанина вместе с теоретиком народничества П. Л. Лавровым выпускали «Вестник Н. в.» . Но в результате репрессий и падения популярности терроризма в среде оппозиционной интеллигенции деятельность организации после 1884 угасла. Над народовольцами прошло пять громких процессов: процесс 16‑ти (1880), процесс по делу 1 марта 1881, процесс 20‑ти (1882), процесс 17‑ти (1883) и процесс 14‑ти (1884). В дальнейшем предпринимались попытки возродить революционную народническую партию (например, «Террористическая фракция Народной воли» 1886–1887 с участием А. И. Ульянова ), но удалось это только организаторам Партии социалистов-­революционеров (эсеров) в 1902.

Ист. : «Народная воля» и «Черный передел». Воспоминания участников революционного движения в Петербурге в 1879–1882 гг. Л., 1989; Суд над цареубийцами. Дело 1‑го марта 1881 года. СПб., 2014.

Лит. : Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и картельная политика царизма 1866–1882 гг. М., 1978; Троицкий Н. А. Царизм под судом прогрессивной общественности (1866–1895). М., 1979; Кан Г. С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997; Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. А. В. Шубин.