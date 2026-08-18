Наро́дная пáртия Камбо́джи

Наро́дная пáртия Камбо́джи (НПК) — правящая политическая партия Камбоджи. Связывает создание с Народно-революционной партией Кам­­боджи (НРПК), образованной на первом съезде 28 июля 1951 на базе Коммунистической партии Индокитая . В 1951–1970 работала в подполье. 30 сентября 1960 в Пномпене нелегально состоялся 2‑й съезд. 21 февраля 1963 на 3‑м съезде переименована в Коммунистическую партию Кампучии (КПК). Генеральным секретарем стал Пол Пот , перестроивший работу организации на левоэкстремистский лад. В рамках Национального Единого фронта Камбоджи возглавила борьбу против проамериканского режима Лон Нола, в апреле 1975 победила, приведя к власти «красных кхмеров» . Была правящей в Демократической Кампучии, осуществляла политику по радикальному переустройству общества, используя методы насилия и принуждения, что привело к гибели более 1,7 млн граждан. После свержения режима «красных кхмеров» и образования 7 января 1979 Народной республики Кампучия было принято решение отмежеваться от КПК, но сохранить преемственность с НРПК, признав правомочными только ее первые два съезда. В мае 1981 НРПК была официально восстановлена, ее руководящая роль закреплена в конституции 1981. Являлась правящей до 1990 во главе с генеральным секретарем Хенг Самрином. В 1985 на 5 съезде провозгласила политику обновления, инициировала рыночные реформы. В 1991 отказалась от социалистической идеологии, переименована в НПК. Декларировала принципы рыночной экономики и либеральной демократии. В 1991–2015 председателем являлся Чеа Сим, но пост премьер-­министра занимал Хун Сен .

В 1993 проиграла на парламентских выборах, получив 51 из 120 мест, но сформировала коалиционное правительство с победившей ФУНСИНПЕК. Наравне с принцем Ранаритом — первым премьер-­министром, Хун Сен стал вторым премьер-­министром. На выборах 1998, 2003, 2008 получила парламентское большинство, но в 2013 с трудом опередила оппозицию. С 2015 по настоящее время пост председателя занимает Хун Сен. В 2017 добилась судебного решения о роспуске политического конкурента Партии национального спасения Камбоджи. В 2018 НПК победила на безальтернативных выборах, получив все места в парламенте. Имеет неизменное большинство в Сенате и местных органах власти. Численность партии около 6 млн (2020), ЦК НПК — 856 человек, Постоянного комитета ЦК — 37.

Лит. : Мосяков Д. В. История Камбоджи. ХХ век . М., 2010; Party Politics in Southeast Asia / Ed. by W. Sachsenroder. New York, 2013; Бектимирова Н. Н. Королевство Камбоджа: динамика политического развития в ХХI веке. М., 2022. Н. Н. Бектимирова .