Наро́дная па́ртия за свобо́ду и демо­кра́тию

Наро́дная па́ртия за свобо́ду и демо­кра́тию (НПСД, нидерл. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) — нидерландская право-­либеральная политическая партия. Образована 24 января 1948 в результате слияния существовавшей с 1946 «Партии за свободу» и так называемого Комитета Питера Ауда. Возглавивший НПСД (до 1963) П. Ауд определял курс партии как социал-­демократический, но уже с первых дней существования партия действовала в либеральных традициях. НПСД выражает интересы влиятельных торгово-­промышленных и финансовых кругов, выступает за свободный рынок, сокращение государственного вмешательства в экономику, за поддержку свободного предпринимательства, гибкую налоговую политику, поощряющую предпринимательство и обеспечивающую равенство возможностей. В сфере государственного управления — сторонница укрепления власти парламента, повышения эффективности исполнительной власти на всех уровнях и усиления парламентского контроля над ней, децентрализации власти. Во внешней политике выступает за поддержание традиционных европейских и трансатлантических связей, в реалиях последних лет — не является приверженцем курса на расширение ЕС и занимает жесткую позицию в вопросах иммиграции.

Численность НПСД (в 1948 — 22 175 человек) к 1980‑м постепенно увеличивалась (максимум — 102 888 человек в 1982), а затем стала плавно и неуклонно снижаться (в 2022 — 26 550 человек).

Уже по итогам парламентских выборов 1948 получила в нижней палате Генеральных штатов 8 (из 100) депутатских мест, рекордная численность ее фракции — 41 место (из 150) в 2012; по итогам выборов 2021–34 места. В верхней палате парламента с 2019 НПСД представляют 12 депутатов (из 75).

До 2010 НПСД участвовала в формировании 14 из 24 коалиционных правительственных кабинетов, в которых пребывала на второй-­третьей позиции. С 2010 — главенствующая партия четырех кабинетов подряд, а ее лидер М. Рютте занимает пост премьер-­министра страны.

Имеет молодежную организацию (JOVD). НПСД — член Альянса либералов и демократов за Европу и международного Либерального интернационала. Представлена пятью депутатами (2022) в проевропейской политической группе Европарламента.

Лит .: Koole R. A. , Lucardie P. , Voerman G. 40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie. Houten, 1988; Шатохина-­Мордвинцева Г. А. , Швейцер В. Я. Нидерланды в европейском и национальном измерениях // Государства Альпийского региона и зоны Бенилюкс в меняющейся Европе. М., 2009; Vermeulen A. De liberale opmars: 65 jaar VVD in de Tweede Kamer. Amsterdam, 2013. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева.