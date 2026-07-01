НАРКОМАТЫ
НАРКОМАТЫ - центральные органы государственного управления в Советской России и СССР в 1917-1946 годах.
Первые Наркоматы образованы главным образом вместо бывших министерств Временного правительства. На основании декрета 2-го Всеросийского съезда Советов «Об образовании рабочего и крестьянского правительства» от 26.10(8.11).1917 года учреждено 12 комиссий (назывались также Наркоматами; термин «Наркомат» окончательно закреплён в Конституции РСФСР 1918 года) во главе с народными комиссарами: по внутренним делам; земледелия; труда; по делам торговли и промышленности (упразднён в июне 1920 года); народного просвещения; финансов; по делам иностранным; юстиции; по делам продовольствия (с июля 1918 года Народный комиссариат продовольствия); почт и телеграфов; по делам национальностей; по делам железнодорожным (с декабря 1917 года Народный комиссариат путей сообщения), а также Комитет по военным и морским делам (в ноябре 1917 года преобразован в Наркомат по военным делам, в начале 1918 года разделён на Наркомат по военным делам и Наркомат по морским делам). Наркомы назначались и смещались Всероссийским съездом Советов, а в период между съездами - ВЦИК. Нарком имел право единолично решать любой вопрос, относящийся к ведению возглавляемого им Наркомата. Однако при каждом наркоме (и под его председательством) образовывалась коллегия (в 1934 году упразднены в большинстве Наркоматов с целью усиления принципа единоначалия, в 1938 году вновь восстановлены), члены которой утверждались СНК. В случае несогласия с тем или иным решением наркома коллегия, не приостанавливая его исполнения, могла обжаловать это решение в СНК или Президиуме ВЦИК. В ходе перестройки системы государственного управления в соответствии с провозглашённым большевиками принципом социальной направленности их политики, проводимой национализацией, а также с решением других задач образовывались новые Наркоматы: государственного призрения (ноябрь 1917 года, с апреля 1918 года - социального обеспечения, в декабре 1919 - апреле 1920 годов - труда и социального обеспечения); по местному самоуправлению (декабрь 1917 - июнь 1918 годов); государственных имуществ (декабрь 1917 - июль 1918 годов); государственного контроля (с мая 1918 года, смотри в сатье Государственный контроль); здравоохранения (с июля 1918 года). На правах Наркомата образован Высший совет народного хозяйства РСФСР (ВСНХ, декабрь 1917 года; ведал главным образом промышленностью, с июня 1920 года - и внутренней торговлей). В 1918 году некоторым Наркоматам были предоставлены чрезвычайные полномочия (например, Наркомату продовольствия для осуществления продовольственной диктатуры). В июне 1920 года образован Наркомат внешней торговли. Наркоматы как органы центрального государственного управления создавались также в других советских республиках.
С образованием СССР решением ЦИК СССР от 6.7.1923 года созданы Наркоматы СССР: общесоюзные (управляли отраслями, отнесёнными к исключительному ведению Союза ССР) и объединённые (с 1936 года - союзно-республиканские; управляли отраслями, отнесёнными к совместному ведению Союза ССР и союзных республик). Статус общесоюзных получили Наркоматы: иностранных дел (с 1944 года союзно-республиканский Наркомат), Народный комиссариат по военным и морским делам СССР (в 1934 переименован в Народный комиссариат обороны, в 1937 из него выделен Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР), внешней торговли, путей сообщения (в 1931 года из него выделен Наркомат водного транспорта, который в 1939 году разделён на Наркомат морского флота и Наркомат речного флота), почт и телеграфов (Наркомат связи с 1932 года). Объединённые Наркоматы: финансов, труда (в 1933 году упразднён, его функции переданы в ведение профсоюзов), продовольствия (в 1924 году преобразован в Наркомат внутренней торговли, в 1925 году объединён с Наркоматом внешней торговли в одно ведомство, в 1930 году разделён на Наркомат внешней торговли и Наркомат снабжения, который в 1934 году преобразован в Наркомат внутренней торговли, в 1938 году переименован в Наркомат торговли), рабоче-крестьянской инспекции (с 1934 года Комиссия советского контроля), ВСНХ. По Конституции СССР 1924 года остались республиканские Наркоматы: земледелия (в 1929 году преобразован в союзно-республиканский, в 1932 году из него выделен Наркомат зерновых и животноводческих совхозов); внутренних дел (с 1934 года союзно-республиканский Народный комиссариат внутренних дел); юстиции (с 1936 года союзно-республиканский); Народный комиссариат просвещения; здравоохранения (с 1936 года союзно-республиканский); социального обеспечения. Одноимённые Наркоматы СССР в таком случае не образовывались. Со 2-й половины 1930-х годов Наркоматы имели право награждать работников своих предприятий ведомственными значками «Отличник социалистического соревнования» (изготавливались из серебра с золочением и эмалировкой), заказывали их на Ленинградском монетном дворе.
Структурная перестройка народного хозяйства в связи с социалистической индустриализацией (конец 1920-х - начало 1940-х годов) привела к ликвидации в 1932 году ВСНХ и образованию на его основе системы отраслевых промышленных Наркоматов: тяжёлой промышленности, лёгкой промышленности, лесной промышленности (все в 1932), пищевой промышленности (1934).
В 1939 году произошло разукрупнение промышленных Наркоматов На базе упразднённого Наркомата тяжёлой промышленноти образованы Наркоматы: чёрной металлургии; цветной металлургии; электростанций и электропромышленности (в 1940 году разделён на Наркомат электростанций и Наркомат электропромышленности); химической промышленности (в марте 1941 года из него выделен Наркомат резиновой промышленности); промышленности строительных материалов; топливной промышленности (в том же году разделён на Наркомат угольной промышленности и Наркомат нефтяной промышленности). На базе Наркомата оборонной промышленности образованы Наркоматы: авиационной промышленности; судостроительной промышленности; вооружения; боеприпасов (упразднён в 1946 году). Из Наркомата пищевой промышленности выделены Наркомат мясной и молочной промышленности и Наркомат рыбной промышленности, а из Наркомата лёгкой промышленности - Наркомат текстильной промышленности. На базе Наркомата машиностроения образованы Наркомат тяжёлого машиностроения (в июне 1941 года из него выделен Наркомат станкостроения), среднего машиностроения (в 1946 году преобразован в Наркомат автомобильной промышленности), общего машиностроения (в ноябре 1941 года преобразован в Наркомат миномётного вооружения). Также в 1939 году образован Наркомат по строительству (в 1946 году разделён на Наркомат по строительству предприятий тяжёлой индустрии, Наркомат по строительству предприятий топливной промышленности, Наркомат по строительству военных и военно-морских предприятий). В 1940 году из Наркомата лесной промышленности выделен Наркомат целлюлозной и бумажной промышленности. С началом Великой Отечественной войны образованы Наркомат танковой промышленности (1941; в 1945 году преобразован в Наркомат транспортного машиностроения), Наркомат государственной безопасности (1941; выделен из Наркомата внутренних дел). После окончания войны упразднены некоторые Наркоматы оборонного комплекса, ряд Наркоматов подверглись реорганизации.
В марте 1946 года в СССР насчитывалось 29 общесоюзных и 19 союзно-республиканских Наркоматов. С принятием закона «О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик в Советы Министров союзных и автономных республик» от 15.3.1946 года все Наркоматы преобразованы в одноименные министерства. Кроме наркоматов до середины 1940-х годов существовали другие органы центрального государственного управления (Всесоюзный комитет по делам высшей школы, Всесоюзный комите по делам искусств, Главное управление трудовых резервов и др.), позднее также преобразованные в министерства.
Перечень наркоматов РСФСР и СССР смотри в приложении «Государственные учреждения России, СССР и РФ» в томе «Россия».