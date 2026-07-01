НАРКОМАТЫ

НАРКОМАТЫ - центральные органы государственного управления в Советской Рос­сии и СССР в 1917-1946 годах.

Пер­вые Наркоматы об­ра­зо­ва­ны главным образом вме­сто бывших ми­ни­стерств Временного пра­ви­тель­ст­ва. На ос­но­ва­нии дек­ре­та 2-го Все­росийского съез­да Со­ве­тов «Об об­ра­зо­ва­нии ра­бо­че­го и кре­сть­ян­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» от 26.10(8.11).1917 года уч­ре­ж­де­но 12 ко­мис­сий (на­зы­ва­лись так­же Наркоматами; тер­мин «Наркомат» окон­ча­тель­но за­кре­п­лён в Кон­сти­ту­ции РСФСР 1918 года) во гла­ве с народными ко­мис­са­ра­ми: по внутренним де­лам; зем­ле­де­лия; тру­да; по де­лам тор­гов­ли и промышленности (уп­разд­нён в ию­не 1920 года); народного про­све­ще­ния; фи­нан­сов; по де­лам ино­стран­ным; юс­ти­ции; по де­лам про­до­воль­ст­вия (с ию­ля 1918 года На­род­ный ко­мис­са­ри­ат про­до­воль­ст­вия ); почт и те­ле­гра­фов; по де­лам на­цио­наль­но­стей; по де­лам же­лез­но­до­рож­ным (с декабря 1917 года Народный комиссариат пу­тей со­об­ще­ния), а так­же Комитет по во­енным и морским де­лам (в но­ябре 1917 года пре­об­ра­зо­ван в Наркомат по во­енным де­лам, в начале 1918 года раз­де­лён на Наркомат по во­енным де­лам и Наркомат по морским де­лам). Нар­ко­мы на­зна­ча­лись и сме­ща­лись Все­российским съез­дом Со­ве­тов, а в пе­ри­од ме­ж­ду съез­да­ми - ВЦИК. Нар­ком имел пра­во еди­но­лич­но ре­шать лю­бой во­прос, от­но­ся­щий­ся к ве­де­нию воз­глав­ляе­мо­го им Наркомата. Од­на­ко при ка­ж­дом нар­ко­ме (и под его пред­се­да­тель­ст­вом) об­ра­зо­вы­ва­лась кол­ле­гия (в 1934 году уп­разд­не­ны в боль­шин­ст­ве Наркоматов с це­лью уси­ле­ния прин­ци­па еди­но­на­ча­лия, в 1938 году вновь вос­ста­нов­ле­ны), чле­ны ко­то­рой ут­вер­ж­да­лись СНК. В слу­чае не­со­гла­сия с тем или иным ре­ше­ни­ем нар­ко­ма кол­ле­гия, не при­ос­та­нав­ли­вая его ис­пол­не­ния, мог­ла об­жа­ло­вать это ре­ше­ние в СНК или Пре­зи­диу­ме ВЦИК. В хо­де пе­ре­строй­ки сис­те­мы государственного управ­ле­ния в со­от­вет­ствии с про­воз­гла­шён­ным боль­ше­ви­ка­ми прин­ци­пом со­ци­аль­ной на­прав­лен­но­сти их по­ли­ти­ки, про­во­ди­мой на­цио­на­ли­за­ци­ей, а так­же с ре­ше­ни­ем других за­дач об­ра­зо­вы­ва­лись но­вые Наркоматы: государственного при­зре­ния (но­ябрь 1917 года, с апреля 1918 года - со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, в декабре 1919 - апреле 1920 годов - тру­да и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния); по ме­ст­но­му са­мо­управ­ле­нию (декабрь 1917 - июнь 1918 годов); государственных иму­ществ (декабрь 1917 - июль 1918 годов); государственного кон­тро­ля (с мая 1918 года, смотри в сатье Го­су­дар­ст­вен­ный кон­троль); здра­во­охра­не­ния (с ию­ля 1918 года). На пра­вах Наркомата об­ра­зо­ван Выс­ший со­вет на­род­но­го хо­зяй­ст­ва РСФСР (ВСНХ, декабрь 1917 года; ве­дал главным образом промышленностью, с ию­ня 1920 года - и внутренней тор­гов­лей). В 1918 году не­ко­то­рым Наркоматам бы­ли пре­дос­тав­ле­ны чрез­вы­чай­ные пол­но­мо­чия (например, Нар­ко­ма­ту про­до­воль­ст­вия для осу­ще­ст­в­ле­ния про­до­вольственной дик­та­ту­ры ). В ию­не 1920 года об­ра­зо­ван Наркомат внеш­ней тор­гов­ли. Наркоматы как ор­га­ны центрального государственного управ­ле­ния соз­да­ва­лись так­же в других советских рес­пуб­ли­ках.

С об­ра­зо­ва­ни­ем СССР ре­ше­ни­ем ЦИК СССР от 6.7.1923 года соз­да­ны Наркоматы СССР: об­ще­со­юз­ные (управ­ля­ли от­рас­ля­ми, от­не­сён­ны­ми к ис­клю­чительному ве­де­нию Сою­за ССР) и объ­е­ди­нён­ные (с 1936 года - со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ские; управ­ля­ли от­рас­ля­ми, от­не­сён­ны­ми к со­вме­ст­но­му ве­де­нию Сою­за ССР и со­юз­ных рес­пуб­лик). Ста­тус об­ще­со­юз­ных по­лу­чи­ли Наркоматы: иностранных дел (с 1944 года со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский Наркомат), На­род­ный ко­мис­са­ри­ат по во­ен­ным и мор­ским де­лам СССР (в 1934 пе­ре­име­но­ван в На­род­ный ко­мис­са­ри­ат обо­ро­ны, в 1937 из не­го вы­де­лен На­род­ный ко­мис­са­ри­ат Во­ен­но-Мор­ско­го Фло­та СССР), внеш­ней тор­гов­ли, пу­тей со­об­ще­ния (в 1931 года из не­го вы­де­лен Наркомат вод­но­го транс­пор­та, ко­то­рый в 1939 году раз­делён на Наркомат морского фло­та и Наркомат реч­но­го фло­та), почт и те­ле­гра­фов (Наркомат свя­зи с 1932 года). Объ­е­ди­нён­ные Наркоматы: фи­нан­сов, тру­да (в 1933 году уп­разд­нён, его функ­ции пе­ре­да­ны в ве­де­ние проф­сою­зов), про­до­воль­ст­вия (в 1924 году пре­об­ра­зо­ван в Наркомат внутренней тор­гов­ли, в 1925 году объ­еди­нён с Наркоматом внеш­ней тор­гов­ли в од­но ве­дом­ст­во, в 1930 году раз­де­лён на Наркомат внеш­ней тор­гов­ли и Наркомат снаб­же­ния, ко­то­рый в 1934 году пре­об­ра­зо­ван в Наркомат внутренней тор­гов­ли, в 1938 году пе­ре­име­но­ван в Наркомат тор­гов­ли), ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ин­спек­ции (с 1934 года Ко­мис­сия советского кон­тро­ля), ВСНХ. По Кон­сти­ту­ции СССР 1924 года ос­та­лись рес­пуб­ли­кан­ские Наркоматы: зем­ле­де­лия (в 1929 году пре­об­ра­зо­ван в со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский, в 1932 году из не­го вы­де­лен Наркомат зер­но­вых и жи­вот­но­вод­че­ских сов­хо­зов); внутренних дел (с 1934 года со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский На­род­ный ко­мис­са­ри­ат внут­рен­них дел); юс­ти­ции (с 1936 года со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский); На­род­ный ко­мис­са­ри­ат про­све­ще­ния; здра­во­охра­не­ния (с 1936 года со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ский); со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния. Од­но­имён­ные Наркоматы СССР в та­ком слу­чае не обра­зо­вы­ва­лись. Со 2-й половины 1930-х годов Наркоматы име­ли пра­во на­граж­дать ра­бот­ни­ков сво­их пред­прия­тий ве­дом­ст­вен­ны­ми знач­ка­ми «От­лич­ник со­циа­ли­сти­че­ско­го со­рев­но­ва­ния» (из­го­тав­ли­ва­лись из се­реб­ра с зо­ло­че­ни­ем и эма­ли­ров­кой), за­ка­зы­ва­ли их на Ле­нинградском мо­нет­ном дво­ре.

Струк­тур­ная пе­ре­строй­ка народного хо­зяй­ства в свя­зи с со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ци­ей (конец 1920-х - начало 1940-х годов) при­ве­ла к ли­к­ви­да­ции в 1932 году ВСНХ и об­ра­зо­ва­нию на его ос­но­ве сис­те­мы от­рас­ле­вых промышленных Наркоматов: тя­жё­лой промышленности, лёг­кой промышленности, лес­ной промышленности (все в 1932), пи­ще­вой промышленности (1934).

В 1939 году про­изош­ло раз­ук­руп­не­ние промышленных Наркоматов На ба­зе уп­разд­нён­но­го Наркомата тя­жё­лой промышленноти об­ра­зо­ва­ны Наркоматы: чёр­ной ме­тал­лур­гии; цвет­ной ме­тал­лур­гии; элек­тро­стан­ций и элек­тро­про­мыш­лен­но­сти (в 1940 году раз­де­лён на Наркомат элек­тро­стан­ций и Наркомат элек­тро­про­мыш­лен­но­сти); хи­мической промышленности (в мар­те 1941 года из не­го вы­де­лен Наркомат ре­зи­но­вой промышленности); промышленности стро­ительных ма­те­риа­лов; то­п­лив­ной промышленности (в том же го­ду раз­де­лён на Наркомат уголь­ной промышленности и Наркомат неф­тя­ной промышленности). На ба­зе Наркомата обо­рон­ной промышленности об­ра­зо­ва­ны Наркоматы: авиационной промышленности; су­до­строительной промышленности; воо­ру­же­ния; бо­е­при­па­сов (уп­разд­нён в 1946 году). Из Наркомата пи­ще­вой промышленности вы­де­ле­ны Наркомат мяс­ной и мо­лоч­ной промышленности и Наркомат рыб­ной промышленности, а из Наркомата лёг­кой промышленности - Наркомат тек­стиль­ной промышленности. На ба­зе Наркомата ма­ши­но­строе­ния об­ра­зо­ва­ны Наркомат тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния (в ию­не 1941 года из не­го вы­де­лен Наркомат стан­ко­строе­ния), среднего ма­ши­но­строе­ния (в 1946 году пре­об­ра­зо­ван в Наркомат ав­то­мо­биль­ной промышленности), об­ще­го ма­ши­но­строе­ния (в но­ябре 1941 года пре­об­ра­зо­ван в Наркомат ми­но­мёт­но­го воо­ру­же­ния). Так­же в 1939 году об­ра­зо­ван Наркомат по строи­тель­ст­ву (в 1946 году раз­де­лён на Наркомат по строи­тель­ст­ву пред­при­ятий тя­жё­лой ин­ду­ст­рии, Наркомат по строи­тель­ст­ву пред­при­ятий то­п­лив­ной промышленности, Наркомат по строи­тель­ст­ву во­енных и во­енно-морских пред­при­ятий). В 1940 году из Наркомата лес­ной промышленности вы­де­лен Наркомат цел­лю­лоз­ной и бу­маж­ной промышленности. С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны об­ра­зо­ва­ны Наркомат тан­ко­вой промышленности (1941; в 1945 году пре­об­ра­зо­ван в Наркомат транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния), Наркомат государственной безо­пас­но­сти (1941; вы­де­лен из Наркомата внутренних дел). По­сле окон­ча­ния вой­ны уп­разд­не­ны не­ко­то­рые Наркоматы обо­рон­но­го ком­плек­са, ряд Наркоматов под­верг­лись ре­ор­га­ни­за­ции.

В мар­те 1946 года в СССР на­счи­ты­ва­лось 29 об­ще­со­юз­ных и 19 со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ских Наркоматов. С при­ня­ти­ем за­ко­на «О пре­об­ра­зо­ва­нии Со­ве­та На­род­ных Ко­мис­са­ров СССР в Со­вет Ми­ни­ст­ров СССР и Со­ве­тов На­род­ных Ко­мис­са­ров со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­лик в Со­ве­ты Ми­ни­ст­ров со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­лик» от 15.3.1946 года все Наркоматы пре­об­ра­зо­ва­ны в од­но­именные ми­ни­стер­ст­ва. Кро­ме нар­ко­ма­тов до середины 1940-х годов су­ще­ст­во­ва­ли другие ор­га­ны центрального государственного управ­ле­ния (Все­со­юз­ный комитет по де­лам выс­шей шко­лы, Все­со­юз­ный комите по де­лам ис­кусств, Главное управ­ле­ние тру­до­вых ре­зер­вов и др.), позд­нее так­же пре­об­ра­зо­ван­ные в ми­ни­стер­ст­ва.

Пе­ре­чень нар­ко­ма­тов РСФСР и СССР смотри в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР и РФ» в то­ме «Рос­сия».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)